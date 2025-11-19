Beauty-&-Wellness-Ausbildung: Neue Perspektiven für Frauen

Intensivseminar mit Erfolgscoach Ernst Crameri und Dr. med. Ivonne Mackert vom 28 .- 30. November 2025 in Bad Dürkheim

Beauty & Wellness: Neue 2,5-Tage-Ausbildung eröffnet Frauen berufliche Chancen

vom 28. bis 30. November 2025 in Bad Dürkheim

Mit einer neuen, kompakten 2,5-Tage-Ausbildung eröffnet die Crameri Naturkosmetik GmbH Frauen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum neue berufliche Perspektiven im Beauty- und Wellnessbereich.

Vom 28. bis 30. November 2025 findet in Bad Dürkheim eine praxisorientierte Intensivausbildung statt, die darauf ausgerichtet ist, Teilnehmerinnen innerhalb kürzester Zeit für ein zweites Standbein oder den Einstieg in die Selbständigkeit zu qualifizieren.

Die Ausbildung wird geleitet von Ernst Crameri, Unternehmer, Beauty-Experte und Coach mit 48 Jahren Erfahrung in Beauty, Wellness, Coaching und Unternehmensführung. Unterstützt wird er von Dr. med. Ivonne Mackert, Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie, die mit 22 Jahren medizinischer Expertise einen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit, Berührung und menschliche Entwicklung einbringt.

Ein kompaktes Format mit hoher Wirkung

Die Teilnehmerinnen erwartet ein intensives Ausbildungsprogramm, das Theorie und praktische Anwendung verbindet. Von professionellen Behandlungstechniken über Kundenkommunikation bis hin zu klaren Arbeitsprozessen erleben die Frauen ein Programm, das sofort im Alltag oder beruflich eingesetzt werden kann.

„Wir arbeiten nicht mit Theorie, wir arbeiten mit Menschen. Frauen wollen heute Sicherheit, Sinn, Nähe, Wirksamkeit – und sie wollen berufliche Freiheit“, erklärt Ernst Crameri. „In dieser Ausbildung öffnen wir unsere komplette Schatztruhe aus 48 Jahren Erfahrung und zeigen ganz konkret, wie Frauen im Beauty- und Wellnessbereich ein Einkommen aufbauen können.“

Antworten auf die wichtigsten Trends der Zeit

Die Nachfrage nach Beauty- und Wellnessdienstleistungen wächst seit Jahren kontinuierlich. Parallel dazu suchen viele Frauen nach Möglichkeiten, sich beruflich neu zu orientieren, finanziell unabhängiger zu werden oder ihre Arbeitszeit selbstbestimmt zu gestalten.

„Beauty & Wellness ist ein Markt, der menschliche Wärme, Empathie und Klarheit braucht“, ergänzt Dr. med. Ivonne Mackert. „Frauen sind dafür prädestiniert. Sie bringen die emotionale Intelligenz, die Sensibilität und den Zugang zum Menschen mit, die in diesem Bereich entscheidend sind.“

Maximal 14 Teilnehmerinnen – persönliche Begleitung garantiert

Das Ausbildungsformat ist bewusst klein gehalten.

Nur 14 Plätze stehen zur Verfügung, um eine intensive Betreuung und hohe Praxisqualität sicherzustellen.

Die Teilnehmerinnen erhalten:

Praxisnahes Training, das sofort anwendbar ist

Zertifikat der Crameri Naturkosmetik GmbH

Persönliches Abschlussgespräch

Checklisten, Praxisimpulse und Leitfäden

Zugang zur Crameri-Community für kontinuierliche Unterstützung

Einladung mit Seltenheitswert

Der reguläre Wert dieser Ausbildung liegt bei EUR 2.970 zzgl. MwSt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung übernimmt Ernst Crameri die Ausbildungskosten vollständig – als persönliche Einladung zur beruflichen Weiterentwicklung.

Die Teilnehmerinnen übernehmen lediglich ihre Hotel- und Frühstückskosten ab EUR 377 für zwei Nächte.

Zielgruppe

Die Ausbildung richtet sich an Frauen, die:

einen Einstieg in die Beauty- & Wellnessbranche suchen

sich ein zweites Standbein aufbauen wollen

sich beruflich neu ausrichten möchten

gerne mit Menschen arbeiten

eine kompakte, praxisorientierte Ausbildung ohne lange Vorlaufzeit wünschen

Nicht geeignet ist das Seminar für Personen, die rein theoretische Inhalte erwarten oder nicht bereit sind, aktiv mitzuarbeiten.

Veranstaltungsdetails

Termin: 28. – 30. November 2025

Ort: Bad Dürkheim (genaue Adresse nach Anmeldung)

Dauer: Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr

Plätze: Max. 14 Teilnehmerinnen

Anmeldung: Über Eventbrite

Crameri-Naturkosmetik GmbH als umfassender Dienstleister:

– Herstellung und Vertrieb von Naturkosmetik-Produkten

– Lehrgänge u. Seminare im Management

– Erfolgs-Coaching

– Bücherverlag

– Events

Geschäftsführerin:

Gisela Nehrbaß

Registergericht: Ludwigshafen

HRB 12098

Steuernummer: 31/659/0458/6

USt-IdNr: DE 237693547

Kontakt

Crameri-Naturkosmetik GMBH

Gisela Nehrbaß

Mannheimer Str. 11b Mannheimer

67098 67098

06322 – 5734



https://crameri.de/seminare

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.