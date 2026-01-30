Beauty & Wellness Ausbildung: Ernst Crameri ist zurück

2 Tage Intensivprogramm in Bad Dürkheim (28.02 . – 01.03.2026) mit Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts (ärztliche Leitung). Max. 14 Plätze

Nach über 15 Jahren Ausbildungspause öffnet Ernst Crameri wieder die Türen zu einer kompakten, praxisnahen Beauty & Wellness Ausbildung. Das zweitägige Intensivprogramm findet am 28.02. – 01.03.2026 in Bad Dürkheim statt und richtet sich insbesondere an Frauen, die sich persönlich und beruflich neu ausrichten möchten, im Bereich Beauty, Wellness und Selbstführung.

Die Ausbildung wird begleitet von Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts, die die ärztliche Leitung übernimmt. Damit verbindet das Programm praktische Anwendungen, Orientierung und Struktur mit einem klaren Fokus auf Gesundheit, Balance und persönliche Stabilität.

Termin & Rahmen

Die Ausbildung läuft von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, und wird in einer kleinen Gruppe mit maximal 14 Teilnehmerinnen durchgeführt. Der geschützte Rahmen ermöglicht intensive Begleitung, direkte Umsetzung und persönliche Entwicklung.

Investition

Der reguläre Wert der Ausbildung liegt bei 2.970 Euro zzgl. MwSt. Für dieses Comeback wird die Ausbildung kostenfrei angeboten. Teilnehmerinnen übernehmen lediglich Hotel/Frühstück im Partnerhotel sowie die Eventbrite-Gebühr.

Wichtiger Bestandteil: gemeinsame Übernachtung

Die Ausbildung ist bewusst als Gruppenformat konzipiert. Deshalb ist die Übernachtung im Partnerhotel Teil des Konzepts: inklusive Abendprogramm, Austausch und gemeinsamem Start am Morgen. Eine Teilnahme ohne Übernachtung im Partnerhotel ist nicht möglich.

Für wen ist die Ausbildung gedacht?

Die Ausbildung eignet sich für Frauen, die in den Beauty- und Wellnessbereich einsteigen möchten, ein zweites Standbein aufbauen wollen oder

eine klare, praxisnahe Ausbildung suchen, die direkt ins Tun führt.

Hinweis

Dieses Wochenende ist keine staatlich anerkannte Ausbildung gemäß § 4 BBiG, sondern ein hochwertiges, praxisorientiertes Intensivseminar zur persönlichen und fachlichen Entwicklung.

Anmeldung / Reservierung

Plätze sind begrenzt. Die Reservierung erfolgt online über Eventbrite.

