Beauty Hills begeistert auf der Beauty Düsseldorf 2025

Hattersheim, 31. März 2025 – Mit einem beeindruckenden Messeauftritt hat Beauty Hills auf der diesjährigen BEAUTY DÜSSELDORF 2025 einmal mehr unter Beweis gestellt, warum die Marke als Innovationsmotor der professionellen Hautpflege gilt. Drei Tage lang war der Beauty Hills Stand ein echter Publikumsmagnet – und das aus gutem Grund.

SYNAPlus Live in Action – Hautpflege zum Erleben

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand das revolutionäre SYNAPlus Treatment. An zwei speziell eingerichteten Behandlungsstationen wurden täglich von 10 bis 18 Uhr durchgehend Live-Behandlungen demonstriert – ohne Leerlauf, ohne Unterbrechung. Fachbesucherinnen und -besucher konnten sich hautnah von der Wirkung des nadelfreien, sofort verjüngenden Treatments überzeugen. Die Resonanz: überwältigend. SYNAPlus überzeugte mit sichtbaren Effekten, wissenschaftlich fundierten Wirkstoffen und einem luxuriösen Behandlungserlebnis.

Systemkosmetik als Erfolgsmodell für Studios

Ein weiterer Themenschwerpunkt lag auf dem ganzheitlichen Konzept derBeauty Hills Systemkosmetik. Viele Studioinhaberinnen zeigten sich begeistert von der klar strukturierten 5-Stufen-Systempflege, die individuell auf Hautbedürfnisse abgestimmt werden kann und sich nahtlos in bestehende Behandlungskonzepte integrieren lässt. Die modulare Produktwelt wurde als innovativer und praxisnaher Ansatz für professionelle Hautpflege vielfach gelobt.

Starkes Commitment für Studio-Erfolg

Beauty Hills präsentierte sich nicht nur als Anbieter hochwertiger Produkte, sondern vor allem als verlässlicher Partner für Kosmetikinstitute. Im Mittelpunkt zahlreicher Gespräche standen Themen wie Unternehmertum, gezielte Weiterbildungsangebote, Marketing- und Vertriebskompetenz sowie Anwendungsschulungen. Auch das umfassende Partnerprogramm mit attraktiven Benefits wurde von vielen Besucherinnen als echter Mehrwert wahrgenommen.

John Bardenheier, CEO von Beauty Hills, betont:

„Wir sehen uns als Allrounder, wenn es darum geht, Kosmetikinstitute für die Zukunft erfolgreich zu machen. Unser Ziel ist es, nicht nur die Haut, sondern auch das Business unserer Partnerinnen zum Strahlen zu bringen.“

Ein Messeerlebnis mit Weitblick

Mit rund 45.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus über 68 Ländern war die BEAUTY DÜSSELDORF auch 2025 wieder der Branchentreffpunkt schlechthin. Beauty Hills nutzte die Plattform, um mit Innovationskraft, fundiertem Know-how und echter Nähe zur Branche zu überzeugen – und setzte so ein starkes Zeichen für die Zukunft der professionellen Kosmetik.

Beauty Hills – The Science of Beauty

Beauty Hills steht für eine neue Generation der Hautpflege, in der wissenschaftliche Innovation auf luxuriöse Pflege trifft. Seit der Gründung im Jahr 2007 entwickelt das Unternehmen in Deutschland hochwertige Systemkosmetik-Produkte, die individuell auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Hauttypen abgestimmt sind. Im Mittelpunkt steht das exklusive 5-Stufen-System, das die Haut Schicht für Schicht versorgt – von der Reinigung bis zum effektiven Abschluss.

Die Vision von Beauty Hills ist klar: Jeder Mensch verdient gesunde, strahlende Haut – unabhängig von Alter, Hautzustand oder Lebensstil. Deshalb kombinieren die Produkte modernste dermatologische Erkenntnisse mit ausgewählten Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, Peptiden oder Fruchtsäuren. Das Ergebnis sind sofort sichtbare Effekte und eine nachhaltige Hautverbesserung.

Beauty Hills setzt auf Verantwortung und Qualität: Die Formulierungen sind frei von Parabenen, Silikonen und unnötigen Zusätzen – entwickelt und produziert in Deutschland.

Mit einem umfangreichen Sortiment für Endverbraucherinnen und einem starken Partnerprogramm für Kosmetikinstitute ist Beauty Hills heute eine feste Größe im Bereich hochwertiger, professioneller Hautpflege.

Weitere Informationen unter: www.beautyhills.de

