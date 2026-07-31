Beauty-Filter & Selbstzweifel: Warum Warnhinweise auf KI-Bildern nicht ausreichen

Makellose Haut, perfekte Body Types und scheinbar mühelose Schönheit. Was Erwachsene vielleicht noch als Fake identifizieren können, gehört für viele Kinder und Jugendliche zur Realität und damit zu Vergleichen, bei denen ihr Spiegelbild nicht mithalten kann.

Studien zeigen, dass die permanente Konfrontation mit idealisierten Körperdarstellungen das Risiko für Körperbild- und Essstörungen erhöhen kann. Eine häufig diskutierte Gegenmaßnahme ist deshalb die Kennzeichnung bearbeiteter oder künstlich erzeugter Bilder. Ein aktuelles Gutachten zeigt, dass dieser Ansatz allein kaum ausreichen dürfte.

Das mögliche Paradox der KennzeichnungZu diesem Ergebnis kommt das Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut (HBI) in einem Gutachten für die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). Die Untersuchung befasste sich mit der Frage, ob Kennzeichnungspflichten für manipulierte oder KI-generierte Bilder geeignet sind, junge Menschen vor den negativen Auswirkungen auf das eigene Körperbild zu schützen.

Die Antwort fällt differenziert aus. Zum einen wäre eine wirksame gesetzliche Kennzeichnungspflicht innerhalb des bestehenden medienrechtlichen Rahmens mit erheblichen rechtlichen und praktischen Herausforderungen verbunden. Zum anderen weist die aktuelle Forschung auf ein mögliches Paradox hin. Markierte Inhalte könnten mehr Aufmerksamkeit generieren und dadurch sogar eine intensivere Auseinandersetzung mit unrealistischen Schönheitsidealen fördern. Im ungünstigsten Fall würde damit genau der Effekt verstärkt, den die Kennzeichnung eigentlich verhindern will.

Der komplette Beitrag “ Zwischen Beauty-Filter und Selbstzweifel: Warum Warnhinweise auf KI-Bildern nicht ausreichen“ wurde in PlusPerfekt – Onlinemagazin für Diversity in Fashion, Trends & LifeStyle veröffentlicht.

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