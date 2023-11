BDE-Rückmeldefunktion jetzt als HTML5-Web Client im APS von DUALIS verfügbar

Betriebsdaten noch schneller und komfortabler zur Produktionsplanung nutzen

Dresden, 16. November 2023 – Die Betriebsdatenerfassung (BDE) und die Rückmeldung dieser Daten an das Advanced Planning System (APS) ist essenziell im Produktionsplanungsprozess. Dies ermöglicht es, die Realität des Shopfloors in Echtzeit abzubilden und die Fertigungspläne umgehend anzupassen. Der Confirmation Client der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) ist eine in das APS GANTTPLAN eingebettete BDE-Funktionalität zur Echtzeit-Rückmeldung aller planungsrelevanten Prozessschritte wie Materialbereitstellung, Konstruktion und Verpackung. Er ist jetzt als Web Client auf HTML5-Basis in GANTTPLAN verfügbar und bietet damit neue Freiheitsgrade.

Damit Produktionsplanende die richtigen Entscheidungen treffen können, müssen sie über fundierte Informationen verfügen – so auch über Betriebsdaten. Die Betriebsdatenerfassung ist die Basis, um schnell auf kurzfristige und ungeplante Störungen aus dem Shopfloor wie Maschinenausfälle, Nichtlieferung von Vorprodukten oder Nichtfreigaben von Zwischenprodukten durch die Qualitätssicherung reagieren zu können und die Feinplanung entsprechend anzupassen. In vielen Branchen sind Unternehmen darauf angewiesen, ihre Produktionsplanung flexibel zu gestalten.

Produktionspläne ad hoc anpassen

Mit dem APS GANTTPLAN von DUALIS lassen sich realistische Fertigungspläne per Knopfdruck erstellen. Dies geschieht in Abhängigkeit tatsächlich verfügbarer Ressourcen sowie deren Kapazitäten und gestaltet sich synchron mit dem zentralen ERP- und MES-System.

Der in GANTTPLAN eingebettete Confirmation Client ist zu 100 Prozent echtzeitfähig, was ad hoc Anpassungen der Produktionspläne ermöglicht. Durch ihn werden alle durch Rückmeldungen betroffenen Plandaten überschrieben. Ziel ist es, so einfach und flexibel wie möglich die Realität des Shopfloors in Echtzeit abzubilden und die Informationen kontinuierlich zur Echtzeit-Anpassung der Feinplanungsläufe rückzumelden.

Orts- und zeitunabhängig planen

Dadurch, dass die Lösung auf einem HTML5-Frontend basiert, erhöht sich die Plattformunabhängigkeit und somit die Flexibilität bei den BDE-Rückmeldeprozessen. Denn HTML5 ist ein offener Webstandard, der von den meisten modernen Webbrowsern unterstützt wird. Dies bedeutet, dass der BDE-Rückmeldeclient auf verschiedenen Geräten wie Terminals, PCs, Tablets und Smartphones funktioniert, ohne dass spezielle Softwareinstallationen erforderlich sind. Alle Mitarbeitenden können über einen Webbrowser einfach auf das zentrale System zugreifen. Um die in GANTTPLAN integrierte BDE-Rückmeldefunktion im Produktionsplanungslauf nutzen zu können, ist keine explizite BDE-/MDE- und/oder MES-Infrastruktur notwendig.

„Eine bestehende BDE-/MDE- oder MES-Infrastruktur muss nicht zwingend auf die Rückmeldung planungsrelevanter Vorgänge und Arbeitsplätze beziehungsweise auf die simultane Rückmeldung in verschiedene Systeme ausgelegt sein. Der webbasierte Confirmation Client bildet hier die Brücke. Er subsummiert alle planungsrelevanten BDE-Funktionalitäten in einem integrierten Tool der Planungssoftware“, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution.

Die HTML5-Web-Anwendung kann zentral verwaltet und aktualisiert werden. So lassen sich zum Beispiel Aktualisierungen und Wartungsarbeiten einfacher durchführen, ohne dass auf jedem Endgerät spezielle Software-Updates installiert werden müssen.

„Der Confirmation Client gewährleistet einen durchgängigen Informationsfluss zwischen Produktionsplanung und laufender Fertigung. Neben aktuellen Statusberichten bietet er einen Abgleich mit den Plandaten bzw. Vorgabezeiten. Mittelständische Unternehmen profitieren von diesem Feature besonders, da sie keine kostenintensiven und aufwendigen Investitionen in zusätzliche Softwarelösungen tätigen müssen. Sukzessive werden wir noch zahlreiche weitere Add-ons für alle bestehenden und zukünftigen GANTTPLAN-Anwendenden einführen“, sagt Heike Wilson.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die Softwarelösungen von DUALIS sind bei zahlreichen mittelständischen und großen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor im Einsatz. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 19.000 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

