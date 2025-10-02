BD Plast : Innovation und Nachhaltigkeit in der Extrusionsfiltration

Auf der K 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Kunststoffe und Kautschuk, präsentiert BD Plast das neueste Kapitel seines Weges in Richtung Innovation und Nachhaltigkeit. Vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf (Halle 9, Stand D48) stellt das Unternehmen aus Bondeno, Emilia-Romagna, zwei bahnbrechende Technologien vor: CleanChanger®, den patentierten selbstreinigenden Siebwechsler, und BDOx2, eine kompakte hydraulische Lösung für den kontinuierlichen Extrusionsprozess.

Eine neue Generation von Siebwechslern

CleanChanger® verkörpert die Zukunft der industriellen Filtration. Dank seiner Drei-Platten-Struktur und des automatischen Reinigungssystems garantiert er einen kontinuierlichen Betrieb ohne Stillstand, bis zu 400 automatische Reinigungszyklen, intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen sowie hermetische Abdichtung mit RFID-Sicherheit. Entwickelt für die Verarbeitung von Post-Consumer- und Post-Industrie-Recyclingmaterialien trägt er dazu bei, Abfall zu reduzieren, die Materialqualität zu verbessern und die Umweltleistung zu optimieren.

Neben ihm bietet BDOx2 hohe Leistung in kompakter Form. Bereits erfolgreich auf Blasfolien-Extrusionslinien getestet, gewährleistet er einen stabilen Durchfluss selbst bei Dicken bis zu 80 Mikron. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einer zugänglichen und gleichzeitig leistungsstarken Wahl für Verarbeiter, die Zuverlässigkeit ohne Kompromisse suchen.

Nachhaltigkeit als Strategie

Für BD Plast gehen Innovation und ökologische Verantwortung Hand in Hand. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren die Produktionsabfälle um 30 % reduziert, den Einsatz erneuerbarer Energien um 45 % gesteigert und verhindert jährlich mehr als 1.200 Tonnen CO-Emissionen durch seine Filtrationslösungen. Am Hauptsitz in Bondeno erzeugen 800 Photovoltaik-Paneele jährlich 240 MWh saubere Energie und reduzieren die Emissionen um weitere 160 Tonnen.

Im Juli 2025 startete BD Plast die Initiative „Seeds of Change. Der BD Plast-Wald“, ein Wiederaufforstungsprojekt in Zusammenarbeit mit Treedom. Dieses Projekt kompensiert nicht nur Emissionen, sondern schafft auch sozialen Mehrwert und unterstützt den ökologischen Wandel – ein konkretes ESG-Engagement für die Zukunft.

Eine italienische Erfolgsgeschichte

Gegründet 1986 von Dante Boicelli und heute von der dritten Generation der Familie geführt, steht BD Plast für die Exzellenz italienischer KMU: 50 hochqualifizierte Mitarbeiter, 11.600 m² Produktionsfläche (mit weiteren Erweiterungen in Arbeit) und ein globales Netzwerk, das über 50 Länder erreicht. Jährlich produziert das Unternehmen mehr als 1.200-1.400 Systeme, die Ingenieurskompetenz mit kundenspezifischer Anpassung verbinden.

Wie Corporate Manager Dino Boicelli betont:

„Unsere Stärke liegt im Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation. Mit CleanChanger® bieten wir eine Lösung, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht wird und zugleich den Familienwerten treu bleibt, die uns auszeichnen.“

Auf der K 2025 bestätigt BD Plast seine doppelte Mission: den technologischen Fortschritt in der Extrusionsfiltration voranzutreiben und die Kunststoffindustrie in eine nachhaltigere, zirkuläre Zukunft zu führen.

https://www.bdplast.com/de/

BD PLAST FILTERING SYSTEMS SRL

via Copernico 32, 44012

Bondeno – Ferrara, Italia

T. +39 0532 888811

info@bdplast.com

