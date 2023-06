BCON Automotive erhält erneut Berater-Siegel TOP CONSULTANT

Bei TOP CONSULTANT werden die besten Berater ermittelt / Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert

Frankfurt am Main – Mit Beratungskompetenz wieder überzeugt: BCON zählt erneut zu den besten Beratern Deutschlands und ist deshalb mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2023 ausgezeichnet worden. Bundespräsident a. D. Christian Wulff überreichte der BCON die Trophäe auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 23. Juni, in Augsburg. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb als Mentor. Im Auftrag von compamedia hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zuvor untersucht, wie gut die Teilnehmer ihre Kunden beraten haben.

BCON gehört dank seiner exzellenten Beratungsqualität zu den Top-Consultants 2023. Die Management Berater haben sich vor allem mit ihrer Expertise in den Branchen Automobil und Immobilien einen Namen gemacht. Das Kerngeschäft liegt im marktorientierten Sales-, Service- und E-Mobility-Business. Umfassende Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ESG-Optimierung sind dabei die Stärken des Unternehmens.

Erfolgreich durch ganzheitliche Lösungen

Hohe Kundenzufriedenheit, ein starkes Umsatzwachstum und große Flexibilität zeichnen BCON aus. „Wir gestalten den Wandel mit den Themen Elektromobilität sowie Innovativen und digitalen Vertriebskonzepten mit und bringen die Vision unserer Kunden verlässlich in die Fläche“, sagt Gründer und Geschäftsführer Alexander von Buzay. Dies gelingt nicht zuletzt dank seiner langjährigen Expertise bei der passgenauen Erarbeitung sowie Umsetzung von Vertriebs- und Netzstrategien und der umfassenden Beratungserfahrung aller Consultants bei nationalen und internationalen Großprojekten. Zudem beherrschen die Berater agiles Projektmanagement und sind zertifizierte Scrum Master.

Kompetent komplexen Fragestellungen begegnen

Erfahrung, Geradlinigkeit und Innovation: Diese drei Begriffe stehen für die Unternehmensphilosophie. Denn Kompetenz entsteht durch langjährige Erfahrung, aufgrund derer Situationen richtig eingeschätzt und das Marktverhalten prognostiziert werden kann. „Wir sind davon überzeugt, dass sich offenes Denken und Handeln in nachhaltigen Erfolgen für unsere Kunden auszahlt. Zudem liegt unser Fokus auf der Ausrichtung von Wachstumsstrategien auf das Marktgeschehen“, meint Alexander von Buzay. So dient beispielsweise die „Digital Customer Journey“ der Optimierung von innovativen Marketing- und Vertriebskonzepten.

Klimaneutralität im Fokus

Für die Agilität und Bereitschaft sich anzupassen, spricht auch das Unternehmensengagement für Nachhaltigkeit. Das als klimaneutral zertifizierte Beratungsunternehmen unterstützt seine Kunden effizient auf ihrem Weg zu einem verringerten CO2-Fußabdruck und ESG-Optimierung. Dabei setzen die Consultants auf smarte Lösungen wie E-Mobility-Readiness, Dekarbonisierung und Energieberatung. Außerdem investiert BCON weltweit in nachhaltige Projekte – wie die Aufforstung von Wäldern, sauberes Trinkwasser und die Reduktion von Plastik. Damit ist BCON schon heute fit für die Zukunft.

Weitere Informationen über BCON finden sich auf dem Onlineportal https://www.top-consultant.de/bcon-gmbh-2023/ und https://www.bcongroup.com.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Alexander von Buzay für Sie bereit:

Anprechpartner

BCON GmbH

Frankfurt Westendcarree

Gervinusstraße 17

60322 Frankfurt am Main

Alexander von Buzay

Tel: +49 151 204 58 350

E-Mail: Alexander.von.Buzay@bcongroup.com

Web: https://www.bcongroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.