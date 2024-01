BBRecruiting Personalberatung erhält kununu Top Company-Siegel 2024

In einer Zeit, in der der Wettbewerb um talentierte Fachkräfte intensiver denn je geführt wird, gewinnen Anerkennungen für Unternehmen, die sich durch herausragende Führung und eine positive Arbeitsplatzkultur auszeichnen, zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund freut sich die BBRecruiting Personalberatung, jetzt den renommierten „Top Company 2024 Award“ der Bewertungsplattform Kununu erhalten zu haben. Dieser Preis unterstreicht das Engagement von BBRecruiting, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Stärken optimal einzubringen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

BBRecruiting hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Suche und Einstellung passender Fach- und Führungskräfte zu unterstützen. Das Unternehmen vermittelt Spezialisten in unterschiedlichsten Bereichen wie Vertrieb, Marketing, Marktforschung, Industrial Design, IT, Chemie sowie in der Finanz- und Immobilienbranche. Hierbei nutzt BBRecruiting sowohl ihre umfangreiche Kandidaten-Datenbank als auch die gezielte Direktansprache über Business-Netzwerke. Die Auszeichnung durch Kununu bestätigt BBRecruitings Bemühungen, eine Kultur der Wertschätzung und Förderung zu etablieren, die nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für Partnerunternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

Das Siegel zeichnet Unternehmen mit hoher Mitarbeiter-Zufriedenheit aus und wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen auf dem Bewertungsportal kununu vergeben.

Nur knapp fünf Prozent aller Unternehmen werden jährlich als Top Company ausgezeichnet.

kununu CEO Nina Zimmermann: „Starkes Signal an Talente, die auf der Suche nach dem passenden Unternehmen sind“

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeichnet BBRecruiting als Top Company 2024 bereits zum zweiten Mal in Folge aus. Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Bewertungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Plattform. BBRecruiting gehört damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

„Wir gratulieren BBRecruiting zum Erhalt des Top Company-Siegels 2024“, sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. „Die Auszeichnung wird an Arbeitgeber:innen mit besonders guten Bewertungen auf kununu verliehen. Da nur etwa fünf Prozent der Unternehmen die Qualifikationskriterien erfüllen, ist dies ein sehr ausgewählter Kreis. Arbeitgeber:innen, die mit dem Siegel ausgezeichnet werden, zeichnen sich nicht nur durch Anerkennung und Wertschätzung aus, sondern senden auch ein starkes Signal an Talente, die auf der Suche nach dem passenden Unternehmen sind“, so Zimmermann weiter.

„Die Verleihung des ‚Top Company 2024 Awards‘ durch Kununu ist für uns bei BBRecruiting eine großartige Anerkennung unserer Arbeit und unserer Unternehmensphilosophie. Es zeigt, dass unser konsequenter Einsatz für eine positive Arbeitsplatzkultur und eine von Wertschätzung geprägte Mitarbeiterführung nicht nur intern einen Unterschied macht, sondern auch extern wahrgenommen und geschätzt wird. Wir sind stolz darauf, zu den Top 5% der Unternehmen zu gehören, die diese Auszeichnung erhalten. Dies motiviert uns, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen und weiterhin ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Talente nicht nur wohlfühlen, sondern auch bestmöglich entfalten und entwickeln können. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams sowie unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die uns ihr Vertrauen schenken.“

– Geschäftsführung, Dipl. Ök. Birgit Bruns

Um sich für das kununu Top Company-Siegel 2024 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt.

Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal 5 möglichen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden.

In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der Bewertungs-Score der Mitarbeitenden bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung.

Eine Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov vom September 2022 ergab, dass das Top Company-Siegel für 45 Prozent aller Talente bei der Jobwahl als bewerbungsrelevant oder sehr bewerbungsrelevant gilt. Eine Umfrage von kununu unter Unternehmen, die als Top Company ausgezeichnet wurden, zeigt darüber hinaus, dass die Verwendung des Top Company-Siegels in der Unternehmenskommunikation die Anzahl der eingehenden Bewertungen im Durchschnitt um rund 19 Prozent steigern kann.

