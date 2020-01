BB ASCON setzt mit sechzehnter Kundennation das Wachstum fort

Heidelberg, 13.01.2019. BB ASCON schafft in 2020 erneut die Basis für Wachstum und begrüßt erste Neukunden aus der Volksrepublik China. Im dreizehnten Geschäftsjahr nach der Gründung arbeiten Multi Family Offices, Kapitalanlage-Gesellschaften, kleine und mittlere Unternehmen sowie zahlreiche Retailkunden und börsenbegeisterte Day Trader aus sechzehn Nationen mit BB ASCON Softwarelösungen für den Kapitalmarkt, Algorithmen sowie Best Practices als auch Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen.

Insbesondere die vergangenen Monate haben viele internationale Konflikte hervorgebracht, die die Kursnotierungen von Aktien, Devisen, Indizes und Rohstoffen auf Achterbahnfahrt geschickt haben. In solchen Zeiten profitieren am häufigsten die Marktteilnehmer, die in der Lage sind, ihre Daten sowie ihre vorgangsbezogenen Informationen schnell, umfassend und übersichtlich vorzuselektieren als auch auszuwerten.

Die zeitnahe Klassifizierung im Fokus

Durch die gezielte Datenanalyse und digitalisierte Klassifizierung gelangen Marktteilnehmer zu umfassenden neuen Erkenntnissen, die Sie mithilfe ihres Risikomanagements abgleichen und über den Kapitalmarkt zeitnah umsetzen können.

BB ASCON Lösungen und Services fördern bei den Marktteilnehmern die Erzielung laufender Erträge und die Vereinnahmung von Kursgewinnen. Softwareunterstützte Geschäftsprozesse, übersichtliche Filterungen als auch die Analyse umfangreicher Kapitalmarktdaten helfen das weltweite Kursgeschehen gezielter in den Griff zu bekommen.

Neue Daten auf Knopfdruck

Die BB ASCON Algorithmen auf mathematischer Basis und die BB ASCON Analyseprogramme sind in der Lage, verschiedene Asset-Klassen, Strategien und Signalquellen zu filtern. Mithilfe vereinheitlichter Benutzeroberflächen gelangen aufbereitete Informationen in den Fokus, sodass die Entscheidungsfindung und die Risikoanalyse jeweils im Dienste einer langfristigen Performance umgesetzt werden kann.

“Um die Wertschöpfungskette bei Investments auszuschöpfen und die Börsenarbeit strategisch auszurichten, ist es sinnvoll, bewährte Geschäftsprozesse digital zu unterstützen”, so Ralf Kröpke, Geschäftsführer der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH. “Das Risikomanagement, als eine der zentralen Herausforderungen im Kapitalmarkt, gewinnt hierdurch deutlich an Transparenz und Effizienz. Das führt auch dazu, dass immer mehr Kunden BB ASCON Lösungen und Produkte in ihre Geschäftsprozesse integrieren und damit ihre Marktexpertise digital erweitern. Insofern freuen wir uns heute sehr, die ersten Kunden aus der Volksrepublik China bei BB ASCON begrüßen zu dürfen.”

Informationen zu BB ASCON

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, die BB ASCON e.K. und die BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH mit Geschäftssitz in Heidelberg, Baden-Württemberg, unterstützen Kapitalmarktkunden ihre Geschäftsprozesse auf Transparenz und Profitabilität auszurichten. Seit 2008 arbeiten Kunden aus sechzehn Nationen mit BB ASCON Softwarelösungen, Algorithmen sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für nachhaltige Kapitalmarktgeschäfte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de

BB ASCON Markenschutz

BB ASCON® und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, die BB ASCON e.K. und die BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH mit Geschäftssitz in Heidelberg, Baden-Württemberg, unterstützen Kapitalmarktkunden ihre Geschäftsprozesse auf Transparenz und Profitabilität auszurichten. Seit 2008 arbeiten Kunden aus sechzehn Nationen mit BB ASCON Softwarelösungen, Algorithmen sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für nachhaltige Kapitalmarktgeschäfte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de

Kontakt

BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH

Ralf Kröpke

Bergheimer Str. 43

69115 Heidelberg

+49 (0) 6221 / 87 338 140

dialog@bb-ascon.de

http://www.bb-ascon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.