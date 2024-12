Bayerische KI-Agentur präsentiert erfolgreich den KI-KOMPASS

Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS zeigt, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz erfolgreich einsetzen können – und vernetzt sie gezielt mit den richtigen Expertinnen und Experten.

Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft kamen am 28. November auf Einladung der Bayerischen KI-Agentur zusammen. Im Fokus der Veranstaltung standen praxisnahe Einblicke in das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und die Vorstellung des BAIOSPHERE KI-KOMPASS – einem innovativen Werkzeug, das Unternehmen den Einstieg in KI erleichtert. Die Veranstaltung verdeutlichte die Rolle der Bayerischen KI-Agentur als zentrale Anlaufstelle und Knotenpunkt für das bayerische KI-Ökosystem.

„Der bayerische Mittelstand kann durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz seine Erträge steigern und Abläufe verbessern. Es ist wichtig, dass die Unternehmen sich frühzeitig mit dieser Technologie auseinandersetzen. Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS der bayerischen KI-Agentur ist ein hervorragender Ansatz, um kleine und mittelständische Unternehmen zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz zu motivieren und zu informieren. Zudem hilft er, Kontakte zu Fachleuten und Anbietern von KI-Lösungen herzustellen. Unter Beteiligung von Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie von Verbänden bieten wir ein leicht zugängliches Angebot für Firmen in ganz Bayern an.“ – Hubert Aiwanger, Bayerische Wirtschaftsminister

Der KI-KOMPASS: Orientierung in einem komplexen Themenfeld

Der BAIOSPHERE KI-Kompass wurde speziell entwickelt, um kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) eine strukturierte Orientierung zu bieten. Er ist in drei zentrale Schritte gegliedert:

Motivieren: Unternehmen erkennen die Vorteile, die KI für ihre Prozesse, Produkte und Dienstleistungen bieten kann.

Aufklären: Relevante KI-Themen – von Strategieentwicklung über ethische Fragestellungen bis hin zu Datenmanagement und technischen Voraussetzungen – werden klar und verständlich aufbereitet.

Vermitteln: Unternehmen werden an kompetente Expertinnen und Experten, KI-Anbieter und Unterstützungsnetzwerke weitergeleitet, die sie bei der konkreten Umsetzung begleiten.

Praktische Anwendungsbeispiele zeigen KI-Potenziale für alle Branchen

Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS deckt zentrale Schwerpunkte ab, die für Unternehmen beim Einstieg in KI von Bedeutung sind: Wie integrieren Unternehmen KI erfolgreich in ihre Geschäftsstrategien? Welche rechtlichen Vorgaben müssen bei KI-Projekten berücksichtigt werden? Wie können Mitarbeitende weitergebildet und die benötigten Fachkräfte gewonnen werden? Wie können Unternehmen finanzielle Unterstützung für KI-Projekte erhalten?

Die Themen des KI-KOMPASS wurden in enger Zusammenarbeit mit Themenpatinnen und -paten aus dem BAIOSPHERE-Netzwerk erarbeitet. Diese Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bringen ihr Fachwissen und ihre praktischen Erfahrungen ein. Sie sorgen dafür, dass die behandelten Themen sowohl aktuell als auch für Unternehmen greifbar und verständlich sind.

BAIOSPHERE KI-KOMPASS und FINDER in ständiger Weiterentwicklung

Die Tools der BAIOSPHERE sind darauf ausgelegt, Unternehmen auf ihrem Weg in die KI-gestützte Zukunft zu begleiten. Der KI-KOMPASS bietet Orientierung für die erfolgreiche Implementierung von KI-Technologien, während der FINDER den Zugang zu einem Netzwerk von KI-Expertinnen und -Experten erleichtert. Beide Tools werden kontinuierlich weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Unternehmen gerecht zu werden und zukunftsweisende Lösungen anzubieten.

Über BAIOSPHERE AGENCY / Bayerische KI-Agentur

Die Bayerische KI-Agentur ist die BAIOSPHERE AGENCY, die im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) vernetzt. Sie koordiniert das landesweite KI-Netzwerk BAIOSPHERE zusammen mit dem Bayerischen KI-Rat und macht es international sichtbar. Daneben ist die Bayerische KI-Agentur auch zentrale Anlaufstelle für Anfragen rund um das Thema KI in Bayern.

Über BAIOSPHERE

BAIOSPHERE ist das bayerische Netzwerk für Forschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft. Sie steht für ein europaweit herausragendes KI-Ökosystem aus international renommierten Hochschulen, Forschungseinrichtungen, innovativen Unternehmen und Startups.

Über den BAIOSPHERE KI-KOMPASS

Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS motiviert und informiert Unternehmen, KI in ihren Prozessen und Produkten einzusetzen. Namhafte Themenpatinnen und -paten aus Institutionen wie der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern (IHK), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), zwei Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, PwC und vielen mehr garantieren Top-Inhalte und großen Nutzen für die Betriebe.

Das EU-Projekt Digital Innovation Ostbayern (DInO) unterstützt die Entwicklung des KI-KOMPASS finanziell und personell.

Der BAIOSPHERE FINDER wird in Kooperation mit der byte – Bayerische Agentur für Digitales GmbH bereitgestellt.

Firmenkontakt

BAIOSPHERE Agency / Bayerische KI-Agentur

Nina Reddemann

Museumsinsel 1

80538 München

+49 (0)172 184 39 56



https://baiosphere.org/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Karl Floros

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 (0)89 41 95 99-10



https://www.maisberger.de/