Bavaria Finanz Service: Seriös oder Abzocke?

Über die Seriosität des Kreditvergabe-Unternehmen Bavaria Finanz Service

Kredite vergeben zu bekommen ohne eine vorherige Prüfung durch die Schufa sind etwas, von dem viele Menschen träumen. Denn oft erhält man seitens der Schufa eine negative Bonitätsauskunft, ohne dass diese tatsächlich gerechtfertigt ist. Die Bavaria Finanz Service e.K. ist sich dessen bewusst und bietet daher genau das an: Schufafreie Kredite, die auf sehr unkompliziertem Weg vergeben werden. Das Angebot scheint zwar fast zu schön, um wahr zu sein, ist bei genauerer Prüfung allerdings sowohl seriös als auch absolut legal.

Verzeichnis:

– Was sind Kredite ohne Schufa?

– Worin liegen die Vorteile von schufafreien Krediten?

– Wann lohnt es sich, einen schufafreien Kredit zu beantragen?

– Sind Kredite ohne Schufa legal?

– Wie läuft die Kreditvergabe bei Bavaria Finanz Service ab?

– Für welche Beträge kann man einen Kredit bei Bavaria Finanz Service bekommen?

– Wie funktioniert die Auszahlung der Kredite?

– Wird der Kredit bei der Schufa gemeldet?

– Woran erkennt man, dass Bavaria Finanz ein seriöser Anbieter ist?

WAS SIND KREDITE OHNE SCHUFA?

Es gibt zahlreiche Gründe, aus denen man einen Kredit benötigen kann. Manchmal ist es eine größere Investition, wie zum Beispiel ein neues Auto, das man zwar braucht, aber gerade nicht aus den eigenen Reserven finanzieren kann, manchmal ist es die Miete, mit der es aus verschiedenen Gründen diesmal knapp wird. Die Rettung für die meisten Leute ist an dieser Stelle ein Kredit. Doch wer einen Kredit bei einer Bank beantragt, kommt um eine Bonitätsprüfung durch die Schufa in der Regel nicht herum. Wie die Bavaria Finanz Service Erfahrungen zeigen, ist das Problem mit der Schufa-Prüfung, dass hin und wieder ein negativer Eintrag vorliegt, der die Kreditvergabe erschwert. Dieser Eintrag kann auch ohne eigenes Verschulden zustande kommen, was der betreffenden Person allerdings nicht nutzt, denn einen Kredit erhält sie in der Regel trotzdem nicht. An dieser Stelle tritt Bavaria Finanz Service auf den Plan. Hier werden nämlich Kredite vergeben, bei denen komplett auf eine Auskunft durch die Schufa verzichtet wird.

WORIN LIEGEN DIE VORTEILE VON SCHUFAFREIEN KREDITEN?

Die Vorteile eines schufafreien Kredits durch Bavaria Finanz Service sind den Bavaria Finanz Erfahrungen nach zahlreich. So wird zum einen auf eine Prüfung der Kreditwürdigkeit durch die Schufa oder eine Einholung einer Bankauskunft verzichtet. Auch im Nachhinein findet kein Schufaeintrag statt, was bedeutet, dass einem das Geld zur freien Verfügung steht. Zudem zeichnet sich Bavaria Finanz Service dadurch aus, dass sämtliche Angelegenheiten streng vertraulich behandelt werden und auch die Hausbank nichts von dem Kredit erfährt.

WANN LOHNT ES SICH, EINEN SCHUFAFREIEN KREDIT ZU BEANTRAGEN?

Einen schufafreien Kredit durch Bavaria Finanz Service zu beantragen, lohnt sich zum Beispiel dann, wenn man nicht möchte, dass Arbeitgeber oder Hausbank von dem Kredit erfahren. Auch in Fällen, in denen einem der Kredit durch eine negative Bonitäts-Prüfung durch die Schufa verwehrt bleiben würde, ist ein Antrag über Bavaria Finanz Service sinnvoll. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass bei Bavaria Finanz nur Kredite bis zu Beträgen von 7500 Euro vergeben werden können. Für Vorhaben, die diesen Betrag überschreiten, kommt man um einen Kredit bei einer herkömmlichen Bank leider nicht herum.

SIND KREDITE OHNE SCHUFA LEGAL?

Bavaria Finanz Service ist ein seriöser Kreditanbieter. Die Bavaria Finanz Erfahrungen zahlreicher Kunden zeigen, dass man sich keine Sorgen über etwaige rechtliche Folgen machen muss, denn die Kreditvergabe ohne Schufa-Auskunft ist vollkommen legal. Die Mitarbeiter von Bavaria Finanz Service wissen, dass es heutzutage sehr schwer sein kann, einen Kredit zu bekommen, weshalb sie ihren Kunden die Möglichkeit auf eine finanzielle Freiheit geben möchten.

WIE LÄUFT DIE KREDITVERGABE BEI BAVARIA FINANZ SERVICE AB?

Im Grunde verläuft die Kreditvergabe über Bavaria Finanz genauso wie jede andere Kreditvergabe, allerdings, durch den Verzicht auf eine Schufa-Auskunft, wesentlich unkomplizierter. Als erstes muss ein Online-Antrag gestellt werden. Hier möchte Bavaria Finanz Service als Nachweis für die Abzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers Lohn- oder Gehaltsabrechnungen im Original vorgelegt bekommen, sowie einen Kontoauszug, der den entsprechenden Lohneingang belegt. Darüber hinaus benötigt Bavaria Finanz Service eine Kopie des Personalausweises als Identitätsbestätigung. Ist die Prüfung erfolgt, wird der Kreditvertrag samt Raten festgelegt und anschließend ausgezahlt. In der Regel nimmt der gesamte Prozess nur wenig Zeit in Anspruch. Sofern sämtliche Unterlagen gleich vorgelegt werden, kann eine Auszahlung schon binnen 24 Stunden erfolgen.

FÜR WELCHE BETRÄGE KANN MAN EINEN KREDIT BEI BAVARIA FINANZ SERVICE BEKOMMEN?

Bavaria Finanz Service vergibt grundsätzlich Kredite für Beträge von 3000 Euro, 5000 Euro oder 7500 Euro. Eine Grenze, wie oft man einen Kredit beantragen kann, gibt es allerdings nicht, sofern man gewisse Voraussetzungen erfüllt. So ist eine mehrfache Kreditvergabe den Bavaria Finanz Service Erfahrungen zufolge dann möglich, wenn man eine problemlose Rückzahlung garantieren kann und sich die persönliche Einkommenssituation nicht verändert hat.

WIE FUNKTIONIERT DIE AUSZAHLUNG DER KREDITE?

Die Kredite werden von einer Bank in Lichtenstein vergeben, mit der Bavaria Finanz Service schon seit Jahren zusammenarbeitet. Ein persönliches Gespräch mit der Bank ist nicht nötig, was einige komplizierte Wege erspart. Die gesamte Kreditbearbeitung ohne Schufa erfolgt auf dem Postweg, wobei die Bavaria Finanz Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass die Auszahlung und Abwicklung so schnell wie möglich erfolgt. Darüber hinaus ist die Auszahlung auf ein Wunschkonto möglich, falls ein Kunde die Kreditvergabe so diskret wie möglich handhaben möchte.

WIRD DER KREDIT BEI DER SCHUFA GEMELDET?

Ein Kredit, der über Bavaria Finanz Service e.K. vergeben wird, wird zu keinem Zeitpunkt bei der Schufa gemeldet. Das bedeutet, dass nicht nur auf eine Bonitätsprüfung durch die Schufa verzichtet wird, sondern auch darauf, die Schufa im Nachgang über die Kreditvergabe zu informieren. Der gesamte Vorgang geschieht also vollkommen diskret und verschafft einem keinen Nachteil, wenn es um künftige Kredite geht.

WORAN ERKENNT MAN, DASS BAVARIA FINANZ SERVICE EIN SERIÖSER ANBIETER IST?

Zahlreiche Bavaria Finanz Service Erfahrungen belegen, dass die Abwicklung der Kreditvergabe sowohl unkompliziert als auch auf vollkommen seriösem Weg verläuft. Für diejenigen, die einfach ein Stückchen mehr finanzielle Unabhängigkeit haben möchten, ist diese Variante der Kreditvergabe also optimal. Sämtliche Bedingungen sind darüber hinaus vertraglich geregelt und können je nach Bedarf angepasst werden.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

Pressekontakt

Bavaria Finanz Service e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

bavaria-finanz@clickonmedia-mail.de

https://www.bavariafinanz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.