Bauunternehmen Niederlande: REBA IMMOBILIEN AG plant Einstieg in den niederländischen Bausektor

Die Schweizer REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etablierter Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler mit Repräsentanzen in Deutschland, kündigt den geplanten Markteintritt als Bauunternehmen in die Niederlande an. Das Unternehmen erweitert damit sein internationales Engagement im Bereich Neubauobjekte und Projektentwicklungen.

REBA IMMOBILIEN AG: Expansion in den niederländischen Bausektor als Bauunternehmen

Als Spezialist für Neubauobjekte, Projektentwicklungen und Sanierung von Bestandsimmobilien, beabsichtigt die REBA IMMOBILIEN AG, ihre Bauträger- und Bauaktivitäten zukünftig auch in den Niederlanden umzusetzen. Der Fokus liegt auf hochwertigen Neubauobjekten sowie Projektentwicklungen im gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Bereich.

Mit dem geplanten Markteintritt in den niederländischen Bausektor baut die REBA IMMOBILIEN AG ihre internationale Präsenz weiter aus. Das Unternehmen strebt an, gemeinsam mit lokalen Partnern sowie Investoren nachhaltige und werthaltige Neubauobjekte zu realisieren, sowohl im urbanen Raum als auch in infrastrukturell stark angebundenen Regionen.

Starkes Fundament: Erfahrung und Netzwerk für den niederländischen Markt

Die REBA IMMOBILIEN AG ist bekannt für ihre langjährige Expertise im deutschsprachigen Raum, insbesondere im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt das Unternehmen nicht nur den Ankauf von Bestandsimmobilien und Neubauobjekten, sondern begleitet auch komplexe Projektentwicklungen bis zur Fertigstellung.

Zudem bringt das Unternehmen umfangreiche Erfahrung aus der diskreten Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien für Kunden und Partner mit. Dieses Know-how möchte die REBA IMMOBILIEN AG nun auch im niederländischen Immobilienmarkt anwenden und weiterentwickeln.

Rene Reimann, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG: „Die Niederlande bieten uns als Bauunternehmen zahlreiche Chancen für die Entwicklung moderner und nachhaltiger Neubauobjekte.“

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, ergänzt: „Mit unserer Erfahrung im Projektentwicklungs- und Bauträgerbereich sowie unserem Netzwerk aus Joint Venture Partnern und Investoren sind wir sehr gut aufgestellt für diesen nächsten Schritt unserer internationalen Expansion.“

Verknüpfung von Bauträgerkompetenz und Off Market Expertise

Im Rahmen ihrer internationalen Expansion setzt die REBA IMMOBILIEN AG auch in den Niederlanden auf ihre bewährte Kombination aus Bauträgerkompetenz und Off Market Gewerbeimmobilienvermittlung. Dabei wird das Unternehmen gezielt auf renditestarke Bestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial und Neubauobjekte setzen.

Die Aktivitäten in den Niederlanden sollen nicht nur das Angebotsportfolio erweitern, sondern auch neue Investitionschancen für bestehende Joint Venture Partner und ihre Immobilieninvestoren schaffen.

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein Schweizer Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler mit Repräsentanzen in Deutschland. Das Unternehmen agiert im Bereich Immobilienankauf, -entwicklung und -verwaltung im deutschsprachigen Raum sowie zukünftig auch in den Niederlanden. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Off Market Segment für Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Hotelankauf ist die REBA IMMOBILIEN AG im Joint Venture mit den Hotelinvestoren der Hotel Investments AG und ihren Hotelbetreibern tätig.

Kontakt und weitere Informationen

Mehr zur geplanten Expansion in den niederländischen Bausektor und über die REBA IMMOBILIEN AG:

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-imvestments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.