Baustofflogistik in Echtzeit im Blick

Baustoffe sind das Fundament jeder Bauplanung. Doch ohne effiziente Baustofflogistik verzögern sich Projekte, die Kosten und Lagerfehler sind hoch. Moderne Lager der Baustoffbranche setzen deshalb zunehmend auf digitale Lösungen und Automatisierung: Mit dem digitalen Zwilling in Echtzeit und Laser-Lokalisierung behalten Logistiker der Baustoffindustrie jeden Artikel im Blick, reduzieren Retouren und sorgen dafür, dass Baumaterialien genau dann am richtigen Ort sind, wenn sie gebraucht werden.

Baustoffe im Fluss: Damit es in der Baustofflogistik rund läuft

Kostenfaktor Baustofflogistik: Suchfahrten, Lagerfehler und Retouren

Baustoffe sind das Fundament für modernes Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Infrastruktur. Ohne sie gäbe es keine Gebäude, Brücken, Straßen oder technische Anlagen. Damit wird die Baustofflogistik zum entscheidenden Dreh- und Angelpunkt, damit Bauprojekte reibungslos, pünktlich und wirtschaftlich ablaufen können und auf der Baustelle alles im Fluss ist. Ohne eine effiziente Logistik drohen Verzögerungen, Kostensteigerungen und Engpässe. Dabei stellt die Baustoffbranche einige besondere Anforderungen an reibungslose Abläufe im Lager, denn die Waren sind schwer und sperrig. Vom Ziegel über Natursteine, Holz und Zementsäcke bis hin zum Stahlträger: Gelagert werden sie häufig im weiträumigen Außenbereich und sind Witterung und Schmutz ausgesetzt. Klassische Barcodes und RFID-Lösungen sind schwer einsetzbar, da nicht jedes Teil gekennzeichnet oder einfach gescannt werden kann. Die Güter sind oft nicht stapelbar und werden häufig umgelagert. Hinzu kommen eine hohe Umschlaggeschwindigkeit und enge Zeitfenster.

Lager in der Baustoffindustrie

Im Baustoff-Lager unter diesen Voraussetzungen den Überblick zu behalten, stellt Logistiker vor einige Herausforderungen. Wenn unklar ist, was in welcher Ausführung und Menge wo genau lagert, führt das zu langen Suchfahrten, falschen Lieferungen und Inventurabweichungen. Dabei haben ineffiziente Abläufe nicht nur lagerinterne Folgen: Bauprojekte geraten ins Stocken, Produktionsprozesse verzögern sich und hohe Folgekosten entstehen. Es drohen Vertragsstrafen, Imageverluste und unzufriedene Kunden. Ineffiziente Prozesse im Baustoff-Lager führen zudem häufig zu einer hohen Retourenquote, die sich aus einer Kombination logistischer, organisatorischer und baustellenspezifischer Faktoren ergibt. […]

