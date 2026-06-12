Baustart für die neue Eisweinhalle

DROMERSHEIM – In Dromersheim hat die Zukunft der Eisweinhalle begonnen: Mit dem Start der Bauarbeiten fällt der offizielle Startschuss für die umfassende Sanierung und Erweiterung der bestehenden Sporthalle. Die Stadt Bingen investiert damit in einen zentralen Ort für Sport, Kultur und Gemeinschaft und schafft durch den neuen Bühnenanbau eine moderne Mehrzweckhalle, die den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gerecht wird.

Künftig profitieren sowohl die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Grundschule als auch die zahlreichen Vereine vor Ort von modernen und flexibel nutzbaren Räumlichkeiten. Durch den neuen Bühnenanbau und ein akustisches Trennwandsystem entstehen zusätzliche Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Vereinsfeste und gesellschaftliche Zusammenkünfte.

Nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen haben nun die ersten Bauarbeiten begonnen. In den kommenden Monaten wird die 1979 errichtete Halle grundlegend modernisiert und um einen neuen Bühnenbereich erweitert. Die Planung und Projektsteuerung liegen beim Darmstädter Architektur- und Planungsbüro GGP.

Ein wichtiger Meilenstein für Dromersheim

Mit dem Baustart wird ein Projekt sichtbar, das in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, der Grundschule und den örtlichen Vereinen entwickelt wurde. Ziel ist es, die Eisweinhalle als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Dromersheim nachhaltig zu stärken.



Bestand sichern, Zukunft gestalten

Im Rahmen der Sanierung wird die Halle technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Neben einer umfassenden Modernisierung der Gebäudehülle werden der Brandschutz erneuert und die gesamte technische Infrastruktur zukunftsfähig ausgebaut.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Energieversorgung. Die bestehende Nahwärmeanbindung wird durch eine Photovoltaikanlage ergänzt. Moderne Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung sorgt künftig für ein angenehmes Raumklima und einen effizienten Betrieb.

Gleichzeitig wird die Halle konsequent barrierefrei gestaltet. Neue Rampenanlagen sowie die stufenlose Erschließung aller Nutzungsbereiche ermöglichen künftig eine uneingeschränkte Nutzung für alle Bürgerinnen und Bürger.

Mehr Raum für Gemeinschaft

Die Erweiterung um einen eigenständigen Bühnenbau schafft neue Möglichkeiten für das kulturelle Leben in Dromersheim. Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und schulische Nutzungen können künftig deutlich flexibler organisiert werden.

Mit dem Baustart beginnt damit die Transformation eines wichtigen öffentlichen Gebäudes zu einer zeitgemäßen Veranstaltungs- und Sportstätte. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Eisweinhalle als moderner Treffpunkt für Bildung, Sport und Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im Stadtteil leisten.

„Mit der Sanierung und Erweiterung der Eisweinhalle investieren die Stadt Bingen gezielt in einen Ort, der für viele Menschen in Dromersheim eine große Bedeutung hat. Der Baustart markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur für Schule, Vereine und das gesellschaftliche Leben vor Ort“, so Fabian Gräfe, geschäftsführender Partner und Architekt bei GGP.

Über die Stadt Bingen und den Ortskern von Dromersheim

Die Stadt Bingen am Rhein ist mit rund 26.000 Einwohnern ein bedeutendes Mittelzentrum. Dromersheim, geprägt durch eine starke Gemeinschaft und ein aktives Vereinswesen, steht beispielhaft für die konsequente Infrastrukturoffensive der Stadtverwaltung.

Um dem stetigen Bevölkerungswachstum und den modernen Anforderungen an Bildungs- und Freizeitstätten gerecht zu werden, verfolgt die Stadt Bingen eine gezielte Investitionsstrategie in ihre Liegenschaften. Die Sanierung und Erweiterung der Eisweinhalle ist dabei ein zentraler Baustein, um die Kapazitäten für den Schulsport der benachbarten Grundschule langfristig zu sichern und gleichzeitig eine multifunktionale Veranstaltungsstätte für die Bürger und Vereine vor Ort zu schaffen.

Die GGP GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Darmstadt. Als interdisziplinärer Generalplaner verbindet GGP zeitgemäße Architektur mit den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und energetische Effizienz. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und Machbarkeitsstudien über die klassische Gebäudeplanung bis hin zur Realisierung komplexer Bauvorhaben im Wohnungs-, Bildungs- und Gewerbebau. Mit einem starken Fokus auf Termin- und Budgetsicherheit begleitet GGP öffentliche und private Bauherren als verlässlicher Partner von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Fertigstellung.

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