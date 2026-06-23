Baugenehmigung eingereicht: Erweiterung der Kita Sonnenschein in Germersheim-Sondernheim ist im Genehmigungsprozess

GGP bringt Kita-Ausbau für mehr Betreuungsplätze und moderne Lernwelten in die nächste Phase.

Die Erweiterung und Modernisierung der Kita Sonnenschein in Germersheim-Sondernheim hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Für das vom Darmstädter Architektur- und Planungsbüro GGP geplante Bauvorhaben wurde die Baugenehmigung eingereicht.

Mit der Erweiterung reagiert die Stadt Germersheim auf den steigenden Bedarf an Kita- und Ganztagsplätzen. Die Kapazität der Einrichtung wird von derzeit 75 auf künftig 100 Betreuungsplätze erhöht. Gleichzeitig entstehen moderne und funktionale Räume, die den pädagogischen Anforderungen der Zukunft gerecht werden.

Mehr Platz für Kinder und Ganztagsbetreuung

Ein zentrales Element der Planung ist die Erweiterung der Mensa. Die Kapazität wird parallel zur Gesamteinrichtung von 75 auf 100 Plätze ausgebaut. Damit schafft die Stadt die Voraussetzungen, um mehr Familien im Einzugsgebiet einen Ganztagsplatz anbieten zu können und den gesetzlichen Betreuungsanspruch langfristig zu sichern.

Ergänzt wird die Mensa durch eine neue Frischküche, in der künftig direkt vor Ort gekocht werden kann. Dies verbessert nicht nur die Qualität der Verpflegung, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für Ernährungsbildung und pädagogische Angebote rund um das Thema Essen.

Neue Erlebnisräume für eine moderne PädagogikDie Erweiterung umfasst zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der pädagogischen Qualität. Besonders hervorzuheben ist ein neuer Matschraum, der Kindern vielfältige Möglichkeiten bietet, ihre Sinne zu entdecken, kreativ zu experimentieren und spielerisch zu lernen.

Zusätzliche Nebenräume für Kleingruppenarbeit ermöglichen künftig differenzierte Förderangebote und schaffen Rückzugsorte für konzentriertes Lernen und individuelle Betreuung.

Barrierefreiheit und moderne Infrastruktur

Im Zuge der Baumaßnahmen werden die Sanitäranlagen erweitert und an die höhere Kinderzahl angepasst. Darüber hinaus sieht die Planung einen Aufzug sowie eine barrierefreie Toilettenanlage vor. Damit wird die Kita für Kinder, Eltern und Mitarbeitende noch besser zugänglich.

Mehrwert für Kinder, Familien und FachkräfteDie Erweiterung schafft nachhaltige Vorteile für alle Beteiligten:

· Für die Kinder entstehen neue Räume zum Entdecken, Lernen und Spielen.

· Das pädagogische Team profitiert von optimierten Raumstrukturen und besseren Bedingungen für die individuelle Förderung.

· Familien erhalten mehr Planungssicherheit durch zusätzliche Betreuungsplätze.

· Die Stadt Germersheim stärkt ihre Bildungsinfrastruktur und investiert langfristig in die Attraktivität des Standorts.

Bei der Planung wurden die Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz sowie die aktuellen energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) konsequent berücksichtigt. Damit werden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme wichtiger Fördermittel geschaffen.

„Die Einreichung der Baugenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt und ein starkes Signal für die Zukunft der Kinderbetreuung in Sondernheim. Nun können die nächsten Schritte vorbereitet werden, damit die Erweiterung planmäßig umgesetzt werden kann.“ Fabian Gräfe, geschäftsführender Partner und Architekt bei GGP.

Der Genehmigungsprozess wird ca. sechs Monate in Anspruch nehmen. Der Baustart ist nach Abschluss der Ausschreibungs- und Vergabeprozesse für Anfang 2027 vorgesehen.

Über die Stadt Germersheim: Die Kreisstadt Germersheim ist mit rund 21.700 Einwohnern ein bedeutendes Mittelzentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Stadtgebiet existieren 14 Kindertagesstätten Um dem steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen gerecht zu werden, verfolgt die Stadt eine konsequente Investitionsoffensive. Die Erweiterung der Kita Sonnenschein in Sondernheim (ca. 2.700 Einwohner) ist dabei ein zentraler Baustein, um die dortigen Kapazitäten von 75 auf künftig 100 Plätze zu erhöhen.

Die GGP Bau GmbH bündelt als systemanbieter für Bestandssanierungen die Kompetenz von Handwerkern, Energieberatern und Architekten.

Mit einer tiefgreifenden Expertise in der energetischen Sanierung und hocheffizienten Gebäudetechnik setzt das Unternehmen Maßstäbe in der praktischen Umsetzung der Energiewende, indem sie innovative Systemlösungen, das reibungslose Ineinandergreifen aller Gewerke und nachhaltige Wertsteigerung von Immobilien in den Mittelpunkt stellt.

Firmenkontakt

GGP Bau GmbH

Dominik Gröbler

Heinrich-Hertz-Straße 6

64295 Darmstadt

061512749398



https://ggp-bau.de

Pressekontakt

GGP Bau GmbH

Mareike Schamberger

Heinrich-Hertz-Straße 6

64295 Darmstadt

06151/2749398



https://ggp-bau.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.