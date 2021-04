baufirmensuche24 findet passende Baufirmen in Deutschland

Bauherren sparen im Schnitt 25.000 EUR mit neuem Aalener Start-Up

Mit einem völlig neuen Konzept ist die Onlineplattform www.baufirmensuche24.de auf dem deutschen Markt gestartet. Mit Hilfe des Traumhaus-Konfigurators erstellen Bauherren in nur neun selbsterklärenden Schritten innerhalb weniger Minuten ein individuelles Inserat ihres Bauvorhabens. Nach Absenden der Traumhaus-Konfiguration erhalten sie nach einigen Tagen maßgeschneiderte Angebote direkt von Baufirmen aus ganz Deutschland. Die Bauherren vergleichen dann bequem die Angebote nach Preis, Baufirmenstandort und -leistung selbst und entscheiden, welcher Baufirma sie antworten. “Für Bauherren gibt es keine Registrierung, Provision oder lästigen Vermittler. Durch den Preisvergleich sparen sie im Schnitt 25.000 EUR und unter den ersten 500 Bauvorhaben gibt es zudem Baumarkt Gutscheine im Gesamtwert von 2.500 EUR zu gewinnen”, sagt Maximilian Ziegler, Geschäftsführer und Mitgründer.

Mehr als 25 geprüfte Baufirmen haben sich schon heute registriert, um die täglich neu inserierten Bauvorhaben, attraktiv und ohne zeitaufwändige Vorabgespräche anzubieten. Sie müssen keine teure Werbung mit geringer Reichweite und niedriger Trefferquote mehr schalten. Bauunternehmen suchen auf baufirmensuche24 selbst nach lukrativen Bauvorhaben und lasten ihre Kapazitäten optimiert aus, indem sie Lücken im eigenen Auftragsbuch füllen. So wurden bereits mehr als 150 Angebote in den ersten Wochen an Bauherren versendet.

Bei der größten Kaufentscheidung ihres Lebens, sind neben einem vergleichbaren Preis, die lokale Nähe und der Service vor Ort für die Häuslebauer von großer Bedeutung.

Qualität und modernste Technologien – baufirmensuche24 sichert Vertrauen

“Wir prüfen jedes Bauunternehmen bei Registrierung und messen bei Inseraterstellung die Qualität der Angaben. Dadurch sind alle wichtigen Informationen zum Bauvorhaben gebündelt und standardisiert vorab von den Baufirmen einsehbar,” unterstreicht Jochen Gabler, Geschäftsführer und Mitgründer von baufirmensuche24, konsequent seine Vorstellung von Kundenorientierung.

baufirmensuche24 ist mehr als nur eine Anzeigenplattform für Bauvorhaben

Neben dem Traumhaus-Konfigurator finden Interessierte unter anderem auch einen Ratgeber zum Thema Eigenheim. Weiter können Unternehmen als Werbepartner auftreten und relevante Produkte und Dienstleistungen, rund um den Bereich Hausbau und Handwerk bewerben.

Über baufirmensuche24

Die Baufirmensuche24 GmbH bietet eine Onlineplattform für Bauherren und Baufirmen an, auf der Nachfrage und Angebot bei der Baufirmensuche digital zusammengeführt wird. Bauherren suchen eine passende, dennoch günstige Baufirma. Baufirmen suchen passende und lukrative Bauvorhaben.

Mit baufirmensuche24 konfigurieren Sie kostenlos in nur 9 Schritten online Ihr Traumhaus und erhalten unverbindliche Angebote passender Baufirmen aus ganz Deutschland – zuverlässig, individuell und transparent.

Firmenkontakt

Baufirmensuche24 GmbH

Jochen Gabler

Stettiner Str. 1

73432 Aalen

+49 (0) 152 269 075 07

info@baufirmensuche24.de

https://www.baufirmensuche24.de

Pressekontakt

Baufirmensuche24 GmbH

Jochen Gabler

Stettiner Str. 1

73432 Aalen

+49 (0) 152 269 075 07

presse@baufirmensuche24.de

https://www.baufirmensuche24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.