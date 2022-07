Bauer Hallen und Zeltsysteme in neuem Gewand

Vor genau fünf Jahren unternahm Christoph Bauer den ersten Schritt auf dem Weg zum eigenen unternehmerischen Erfolg. Dabei war er bereits lange vor der Gründung seiner gleichnamigen Hallen und Zeltsysteme GmbH im Jahr 2017 in der Bau- und Zeltbranche aktiv. So auch seine Mitarbeiter: Kunden profitieren von mehr als 25 Jahren Expertenwissen – und neuerdings von einer perfekt strukturierten, noch informativeren Webseite.

Neue Webseite zum Jubiläum

Der Relaunch des firmeneigenen Internetauftritts fällt mit dem fünfjährigen Jubiläum der Bauer Hallen und Zeltsysteme GmbH zusammen. Der Grund ist einfach zu erklären: Inhaber und Geschäftsführer Christoph Bauer und sein Team möchten ihre Kunden an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Denn die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens aus dem bayerischen Großheubach steigt stetig an. Ab sofort können sich Interessenten noch umfassender über das breite Angebot an Lagerhallen, Event- und Industriezelten informieren. Dank der übersichtlichen Webseite findet jeder sofort, wonach er sucht. Deutlich sichtbar sind Telefonnummer und Öffnungszeiten auf der Startseite dargestellt. Wer den Button zur kostenlosen Beratung anklickt, wird automatisch zum Kontaktformular geleitet. Alternativ können per E-Mail Anfragen gestellt oder die gewünschten Informationen über interne Links abgerufen werden.

Bauer Hallen und Zeltsysteme zählen zu den deutschlandweiten Marktführern bei der Vermietung und dem Verkauf temporärer und permanenter Raumlösungen. Für eine schnelle Orientierung ist das umfangreiche Produktangebot auf der Webseite in die Kategorien „Lagerhalle“, „Eventzelt“ und „Industriezelt“ untergliedert. Hier finden Interessierte detaillierte Darstellungen zu Fest-, Messe- und Verkaufszelten. Sie erfahren alles zu den Unterschieden zwischen Lagerzelten und Leichtbauhallen und erhalten generelle Tipps und Empfehlungen.

Kostenfreie Beratung

Wer mehr wissen möchte, kann sich kostenfrei und unverbindlich von den erfahrenen Spezialisten beraten lassen. Für jeden Bedarf halten Bauer Hallen und Zeltsysteme das Passende bereit. Die Planung erfolgt gemeinsam, die Durchführung übernehmen die Profis. Sie sorgen für die erforderlichen Baugenehmigungen, bieten eine Bandbreite an Individualisierungsmöglichkeiten und eine 15-jährige Herstellergarantie. Denn neben Miet- und Leasingoptionen stehen die Zeltbauten auch zum Kauf. So findet jeder, was er sucht: zunächst auf der Webseite und im Anschluss bei der praktischen Umsetzung seiner Wünsche.

Wer nach einem Blick auf Firmengeschichte und Datenschutzrichtlinien das Impressum anklickt, muss nicht verzagen. Man muss nicht unbedingt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg wohnen, um den Service von Bauer Hallen und Zeltsysteme beanspruchen zu können. Denn die Firma liefert im gesamten Bundesgebiet an private wie gewerbliche Kunden – sowie unter anderem an die Deutsche Post, Rossmann oder Siemens.

Bildquelle: @Bauer Hallen und Zeltsysteme GmbH