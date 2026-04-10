Baucor erweitert sein Portfolio an Schneidwerkzeugen

Baucor erweitert Portfolio für Präzisionsklingen und CNC-Werkzeuge.

Mannheim, Deutschland – Baucor, ein weltweit führender Hersteller von hochpräzisen Industrieklingen und CNC-Schneidwerkzeugen, gibt eine bedeutende Erweiterung seines Produktkatalogs bekannt. Dieses strategische Wachstum stärkt Baucors Führungsposition in den Bereichen CNC-Werkzeugherstellung, Präzisionsklingen-Engineering und fortschrittliche CNC-Bearbeitungswerkzeuge für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Baucor ist nicht nur ein Hersteller, sondern ein strategischer Engineering-Partner für Unternehmen, die messbare Leistungssteigerungen anstreben. Als zentrale Instanz im globalen Ökosystem der Präzisionstechnik schließt Baucor die Lücke zwischen kundenspezifischem Werkzeugdesign und industrieller Hochvolumenproduktion.

Mit einem starken Fokus auf ingenieurgetriebene Entwicklung, Sonderanfertigungen und On-Demand-Fertigung liefert Baucor weiterhin Hochleistungslösungen für Branchen wie Verpackung, Papierverarbeitung, Kunststoffe, Gummiverarbeitung, Textil, Lebensmittelverarbeitung, Metallbearbeitung, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Medizin sowie weitere fortschrittliche Industriesektoren.

Hochpräzise Industrieklingen

Baucor bietet präzisionsgefertigte Lösungen, die speziell auf anspruchsvolle industrielle Anwendungen zugeschnitten sind. Das Unternehmen fertigt ein umfassendes Sortiment an Klingen, die auf Langlebigkeit, Schnitthaltigkeit und konstante Leistung in Produktionsumgebungen mit hohem Volumen ausgelegt sind.

– Kreismesser & Guillotinemesser: Präzisionsrotationsklingen für Längsschneide- und Verarbeitungsanwendungen sowie Papierguillotinesysteme für saubere Schnitte in der Druckindustrie.

– Verpackungsklingen: Entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien, die eine konstante Kantenstabilität erfordern.

– Metallschneide-Guillotinen: Hochleistungslösungen für die Blech- und Plattenbearbeitung.

– Kunststoff- & Gummiverarbeitung: Optimierte Klingen für Folien, Platten und Extrusion sowie spezialisierte Lösungen für die industrielle Elastomerverarbeitung und Reifenrecycling.

-Textil- & Lebensmittelindustrie: Präzise Klingen für automatisierte Stoffzuschnitte sowie lebensmittelechte Messer für die Geflügel-, Obst- und Gemüseverarbeitung.

Jede Klinge wird aus hochwertigen Materialien wie Wolframkarbid (Hartmetall), Schnellarbeitsstahl (HSS) und speziellen Werkzeugstählen wie D2 oder M2 gefertigt, um höchste Verschleißfestigkeit zu garantieren.

CNC-Schneidwerkzeuge

Für Hersteller, die ihre Effizienz steigern und Zykluszeiten reduzieren möchten, bietet Baucor maßgeschneiderte CNC-Werkzeuge. Kunden können über die fortschrittlichen Design-Dienstleistungen eigene Werkzeuge entwerfen und direkt mit dem Engineering-Team zusammenarbeiten.

Bohrer

– Spiralbohrer & Hartmetallbohrer: Zuverlässige Lösungen für allgemeine Anwendungen und harte Materialien.

– Stufenbohrer: Ermöglichen mehrere Bohrungsdurchmesser in einem einzigen Arbeitsgang.

– Tieflochbohrwerkzeuge & Einlippenbohrer: Gewährleisten Geradheit und Rundlaufgenauigkeit bei extremen Bohrtiefen.

Reibahlen

Präzisionsreiben ist entscheidend in der Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik, wo Genauigkeit im Mikrometerbereich gefordert ist. Das Portfolio umfasst Maschinenreibahlen, Handreibahlen sowie spezielle Patronenlager-Reibahlen.

Gewindewerkzeuge

Baucor fertigt Präzisionsgewindebohrer für langlebige Innengewinde, darunter:

Grundlochgewindebohrer: Für Gewinde nahe am Boden von Sacklöchern.

Spiralnut- & Spiralspitz-Gewindebohrer: Optimiert für effiziente Spanabfuhr bei Blind- oder Durchgangslöchern.

Fräswerkzeuge

Optimierte Geometrien reduzieren Vibrationen und erhöhen die Standzeit:

Planfräser & Schaftfräser: Für effiziente Oberflächenbearbeitung und Profilierung.

Miniatur- & Kleinstdurchmesserfräser: Speziell für die Mikrobearbeitung und feine Details.

Unterschnittfräser: Entwickelt für komplexe Geometrien.

Messbare Auswirkungen auf die Performance

Industrieübergreifend berichten Kunden von bis zu 30 % längerer Werkzeugstandzeit und einer 20 %igen Steigerung der Bearbeitungseffizienz nach dem Wechsel zu Baucor-Lösungen.

„Wir setzen auf die Förderung des globalen Präzisionstechnik-Ökosystems durch intelligentes Design und Materialinnovation“, sagt Mucahit Basaran, CEO von Baucor. „Unser erweitertes Portfolio ist ein Versprechen für technische Exzellenz. Wir fertigen nicht nur Werkzeuge, wir konstruieren Leistung.“

Über Baucor

Mit Hauptsitz in Irvine (USA) und Mannheim (Deutschland) ist Baucor ein weltweit führender Anbieter von hochpräzisen Industrieklingen und CNC-Werkzeugen. Das Unternehmen unterstützt Hersteller weltweit mit Design-Expertise und zuverlässigen Produktionskapazitäten.

Weitere Informationen finden Sie unter baucor.de

Baucor ist ein führender Hersteller von präzisen Industrieklingen und kundenspezifischen CNC-Werkzeugen. Mit einem starken Engagement für Innovation und Qualität bietet das Unternehmen modernste Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Verpackung, Converting, Lebensmittelverarbeitung und die Herstellung von Medizinprodukten.

Kontakt

Baucor

Rabia KOCA

Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

062197839094



http://www.baucor.de

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