Baucor erweitert Fertigungsnetzwerk in Europa und den USA

Ausbau der Produktion für medizinische Klingen, Industriemesser und kundenspezifische CNC-Werkzeuge.

Die erweiterte transatlantische Fertigungsabdeckung verbessert den Zugang zu benutzerdefinierten medizinischen Klingen, Industriemessern, CNC-Werkzeugen und anwendungsspezifischer technischer Unterstützung.

Baucor®, ein globaler Hersteller von Präzisionsklingen und kundenspezifischen CNC-Werkzeugen, hat heute die Erweiterung seines Produktportfolios und Fertigungsnetzwerks in den Vereinigten Staaten und Europa bekannt gegeben. Die Expansion stärkt die Koordination zwischen den von Norck Inc. und Norck GmbH unterstützten Standorten und erweitert das Spektrum an Klingen-, Messer- und Werkzeugprojekten, die von der technischen Prüfung bis zur wiederholbaren Serienfertigung begleitet werden.

Die Initiative reagiert auf die wachsende Nachfrage nach anwendungsspezifischen Schneidwerkzeugen in der Medizintechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Papier- und Folienverarbeitung sowie in der Gummi-, Kunststoff-, Textil-, Batterie- und Metallindustrie. Statt sich auf eine einzelne Produktkategorie zu konzentrieren, erweitert Baucor die Unterstützung seiner Entwicklungs- und Fertigungsteams sowohl für Standardgeometrien als auch für vollständig kundenspezifische Industrieklingen.

Medizinische Klingen im Mittelpunkt des erweiterten Portfolios

Medizinische Klingen bilden einen zentralen Schwerpunkt der erweiterten Fertigungskapazitäten. Baucor unterstützt benutzerdefinierte medizinische Klingen, chirurgische Messer, Mikroklingen, Präzisions-Schneidwerkzeuge, Klingen mit glatter Schneide, gezahnte Klingen und anwendungsspezifische Sägeblattgeometrien für Hersteller von Medizinprodukten und chirurgischen Instrumenten.

Die technische Prüfung kann Schneidenprofile, Fasen- und Zahngeometrien, Schnittbreiten, Spitzenkonfigurationen, Materialauswahl, Härte sowie die durch das Medizinprodukt oder den Schneidprozess des Kunden definierten Maßanforderungen umfassen.

Die Entwicklung der medizinischen Messer wird durch kontrollierte Konstruktionsdokumentation, Prototypenentwicklung, Fertigungsprüfung und Prüfplanung unterstützt. Dadurch können Kunden eine Klingenkonfiguration innerhalb ihres eigenen regulierten Validierungsprozesses bewerten, bevor sie in die wiederkehrende Serienproduktion übergeht.

Portfolio medizinischer Klingen:

https://www.baucor.de/collections/medizinische-klingen

Erweitertes Angebot an industriellen Schneidprodukten

Der erweiterte Fertigungsumfang umfasst verschiedene Klingenfamilien für kontinuierliche Produktionsprozesse und Chargenfertigung:

– Verarbeitung und Verpackung: Kreisschneiderklingen, gerade Klingen, Aufreißkerbklingen, Spleißmesser, Schalenversiegelungsmesser, Verpackungsklingen, Perforiermesser sowie Rill- und Schlitzmesser.

– Lebensmittel- und Materialverarbeitung: Messer für die Lebensmittelverarbeitung, Fleischverarbeitungsmesser, Gummischneidklingen, Reifenschneidklingen, Textilklingen und Kunststoffschneidklingen.

– Industrielle Produktion: Guillotinemesser, Quetschschneidmesser, Granuliermesser, Schaberklingen, Schermesser, Metallschermesser, Pressmesser und Industriemesser.

– Materialspezifische Lösungen: Industrierasierklingen, gezahnte Klingen, Wellenschliffklingen, Hartmetallmesser, Keramikklingen, Spitzmesser, gebogene Messer und kundenspezifische Klingenkonfigurationen.

Abhängig von der jeweiligen Anwendung können Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstahl, Edelstahl, Wolframkarbid und Keramik sowie anwendungsspezifische Wärmebehandlungen und Werkzeugbeschichtungen eingesetzt werden. Die Materialauswahl wird anhand von Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit, Schnittkraft, Schneidenstabilität und den jeweiligen Betriebsbedingungen bewertet.

Die Erweiterung des Portfolios umfasst außerdem ergänzende kundenspezifische CNC-Werkzeuge, darunter kundenspezifische Fräswerkzeuge, kundenspezifische Bohrer, kundenspezifische Gewindebohrer und kundenspezifische Reibahlen. Dadurch können Kunden mit Schneid- und Zerspanungsanforderungen über ein gemeinsames, technisch ausgerichtetes Fertigungsnetzwerk betreut werden.

Technische Unterstützung von der Konstruktion bis zur Produktion

Die technischen Dienstleistungen von Baucor beginnen mit der konkreten Anwendung und nicht mit einem festgelegten Katalogprodukt. Kunden können eine bestehende Zeichnung, ein CAD-Modell, eine Musterklinge oder funktionale Schneidanforderungen bereitstellen.

Die Ingenieure prüfen anschließend die Fertigbarkeit, Schneidgeometrie, Toleranzen, Radien, Schneidenpräparation, Zahnteilung, Materialien, Wärmebehandlung, Werkzeugbeschichtungen und die Schnittstelle zwischen der Klinge und der Maschine des Kunden.

Der Prozess kann von der CAD/CAM-Entwicklung und fertigungsgerechten Konstruktionsprüfung über die Prototypenfertigung und Anwendungstests bis hin zur Konstruktionsoptimierung und Serienproduktion reichen. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, eigene Klingen- oder Werkzeuggeometrien mit technischer Unterstützung zu entwickeln und gleichzeitig einen kontinuierlichen Übergang von Kleinserien und Testproduktionen zur wiederkehrenden Fertigung sicherzustellen.

„Hersteller benötigen zunehmend Schneidlösungen, die an ihre Materialien, Maschinen, Geschwindigkeiten, Hygieneanforderungen und Endprodukte angepasst sind – und nicht einfach nur eine Standardklinge“, sagte Mücahit Baaran, CEO von Baucor. „Durch die engere Koordination unserer Entwicklungs- und Fertigungsteams in den USA und Europa können wir ein breiteres Spektrum an kundenspezifischen medizinischen und industriellen Schneidanwendungen vom ersten Konzept bis zur Produktion unterstützen.“

Koordiniertes Fertigungsnetzwerk in den USA und Europa

Das erweiterte Netzwerk verbindet die Baucor-Standorte in Irvine, Kalifornien, und Mannheim mit den Fertigungskapazitäten von Norck Inc. und Norck GmbH.

Projekte können entsprechend ihrer Geometrie, Materialien, Produktionsmengen und regionalen Anforderungen koordiniert werden. Gleichzeitig behalten Kunden während des gesamten Projektlebenszyklus Zugang zu technischer Unterstützung.

Über Baucor®

Baucor®, eine eingetragene Marke von Norck, entwickelt und fertigt hochpräzise Industrieklingen, Industriemesser, benutzerdefinierte medizinische Klingen und CNC-Schneidwerkzeuge.

Das Produktportfolio unterstützt die Medizintechnik, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie, Papier- und Folienverarbeitung, Gummi-, Kunststoff- und Textilverarbeitung, Klingen für die Batterieindustrie sowie die Metallbearbeitung.

Unterstützt durch Norck Inc. und Norck GmbH bietet Baucor kundenspezifische Konstruktion, technische Unterstützung, On-Demand-Fertigung und Produktionsdienstleistungen über seine Standorte in Irvine, Kalifornien, und Mannheim an.

Baucor® ist ein weltweit tätiger Hersteller von Präzisionswerkzeugen, Industrieklingen, Maschinenmessern und kundenspezifischen CNC-Werkzeugen. Mit fundierter Engineering-Kompetenz entwickelt und fertigt das Unternehmen leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle industrielle und medizinische Anwendungen. Als Teil des Norck®-Ökosystems unterstützt Baucor Kunden weltweit mit maßgeschneiderten Werkzeugen, modernsten Fertigungstechnologien und technischem Support.

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Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

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