BAUCOR®: CNC-Werkzeuge für Präzision & Effizienz

BAUCOR®: Maßgeschneiderte CNC-Werkzeuge für Präzision

Mannheim, Deutschland – 12. November 2025 –

BAUCOR®, ein weltweit führender Anbieter von kundenspezifischen CNC-Werkzeugen und Präzisions-Schneidwerkzeugen, unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung und Verpackung mit hochpräzisen, langlebigen und maßgeschneiderten CNC-Werkzeuglösungen.

Mit seiner fundierten Erfahrung in der Bohrerherstellung, Reibahlenherstellung, Präzisionsfräserfertigung und der Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Gewindebohrern bietet BAUCOR® Werkzeuge, die für maximale Genauigkeit, Effizienz und Langlebigkeit stehen – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Produkt- und Dienstleistungsportfolio von BAUCOR®

Kundenspezifische CNC-Werkzeuge:

Entwicklung maßgeschneiderter Werkzeuge auf Basis detaillierter technischer Analysen, abgestimmt auf Materialeigenschaften, Schnittbedingungen und Oberflächengüte.

Bohrerherstellung:

Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Bohrern mit optimierten Schneidengeometrien und Beschichtungen für maximale Standzeiten und exakte Bohrungen.

Reibahlenherstellung:

Produktion hochpräziser Reibahlen, die außergewöhnliche Maßhaltigkeit, Rundlaufgenauigkeit und perfekte Oberflächenqualität gewährleisten.

Präzisionsfräserfertigung:

Entwicklung von Präzisionsfräsern für komplexe Zerspanungsaufgaben, optimiert für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und anspruchsvolle Materialien.

Hochgeschwindigkeits-Gewindebohrer:

Herstellung robuster Hochgeschwindigkeits-Gewindebohrer für effizientes und präzises Gewindeschneiden in Titan, Edelstahl und anderen Hochleistungswerkstoffen.

Präzisions-Schneidwerkzeuge:

Produktion langlebiger und nachschärfbarer Industrie- und Spezialklingen, die selbst unter extremen Bedingungen präzise Schnitte ermöglichen.

Engineering und Partnerschaft als Grundlage des Erfolgs

BAUCOR® versteht sich nicht nur als Werkzeughersteller, sondern als technischer Partner seiner Kunden.

Durch enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Produktionsleitern entstehen Lösungen, die Effizienz steigern, Ausschuss reduzieren und Produktionsprozesse nachhaltig verbessern.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, modernster Fertigungstechnologien und globaler Präsenz zählt BAUCOR® heute zu den führenden Anbietern im Bereich der kundenspezifischen CNC-Werkzeuge und Präzisions-Schneidwerkzeuge weltweit.

Mit Standorten in Mannheim (Deutschland) und Irvine (USA) unterstützt das Unternehmen Kunden in über 50 Ländern bei der Realisierung ihrer Produktionsziele mit höchster Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Media Kontakt

Rabia KOCA

Zielstraße 16

68169 Mannheim, Deutschland

Tel.: +49 (0) 621 9783 90 94

E-Mail: info@baucor.de

Web: www.baucor.de

