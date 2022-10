Bau‘ Dir Deine eigene Welt – mit Mount-Flix

Neuartige Bausteine erobern das Kinderzimmer. Ihr ausgeklügeltes Design, der warme holzanteil-basierende Beigeton und die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten machen Mount-Flix Bauklötze zu Favoriten im Spielregal, die Eltern und Kinder gleichermaßen lieben.

Motorische, kognitive und geistige Entwicklung fördern

Kreatives Spielen mit Mount-Flix macht riesigen Spaß und fördert die motorische, kognitive und geistige Entwicklung von Kindern. Mädchen und Jungen lieben es, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Fantasiekonstruktionen aus den hochwertigen, quaderförmigen Bausteinen zusammenzusetzen. Der dezente Duft nach frischem Holz und die angenehme Haptik machen die Bauklötze, die regional aus einem innovativen Biokunststoff (50% Holzanteil) gefertigt werden, im Handumdrehen zum Lieblingsspielzeug. Sämtliche Rohstoffe, die für die Mount-Flix Bausteine verwendet werden, stammen aus Baden-Württemberg – der Heimat der Mount-Flix-Erfinder Sandra und Guido Niemeyer.

Mit Mount-Flix handwerkliches Geschick entwickeln

Mount-Flix Bausteine wurden als Reaktion auf die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und speziell des Home-Schoolings beschleunigt entwickelt. Ziel ist es, in Kindern den Ehrgeiz zu wecken, eigene Ideen zu entwickeln und mit Mount-Flix zu realisieren. Kinder, die in das Spiel mit Mount-Flix vertieft sind, benötigen keinen Fernseher, Tablet oder Smartphone. Sie leben im Augenblick und arbeiten mit voller Konzentration an ihren Projekten. Für Eltern ist es spannend mitzuerleben, wie ihre Mädchen und Jungen durch das Zusammensetzen der Mount-Flix-Bausteine Schritt für Schritt ihr handwerkliches Geschick und 3D-Verständnis verbessern.

Perfekt auf die Bedürfnisse kreativer Baumeister angepasst

Das Gründerpaar Niemeyer hat zwei Söhne, die als Ideengeber, Berater und Tester für Mount-Flix Bauklötze fungieren. Infolge ausgiebiger Prototypen-Tests sind die nachhaltigen Bausteine perfekt an die Bedürfnisse kleiner und großer Baumeister angepasst. Kinder ab einem Alter von etwa 5 Jahren sind in der Lage, die Mount-Flix Bausteine mit den beiliegenden Metallsteckstiften zu verbinden. Nehmen kleine Geschwister die Mount-Flix Bauklötze in den Mund, sorgt die Tatsache, dass der verwendete Biokunststoff speichelecht und giftfrei ist, für entspannte Gesichter bei allen Beteiligten.

„Guck mal, das habe ich selbst gebaut“

Mount-Flix Bausteine geben Kindern die unglaubliche Freiheit, kreative Ideen zu verwirklichen und Probleme eigenständig zu lösen. Erfolgserlebnisse wirken sich positiv auf die emotionale Entwicklung aus und stärken das Selbstvertrauen. Schallt ein stolzes „Guck mal, das habe ich selbst gebaut“ durch den Raum, sind Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert. Mount-Flix Bauwerke sind leicht und stabil. Sie lassen sich durch die stabilen Verbindungen – ohne auseinanderzufallen – von einem Ort zum anderen tragen. Soll die aktuelle Mount-Flix-Konstruktion vom Wohnzimmer ins Kinderzimmer oder ins Freie verlegt werden, ist das leicht möglich. Das sorgt für strahlende Kinderaugen, wenn auch z.B. beim Putzen nichts abgebaut werden muss.

Mount-Flix Basisset für Kinder ab 5 Jahren

Ein Highlight von Mount-Flix sind kleine Magnet-Männchen in Rot, Gelb und Orange, die sich gekonnt entlang der Mount-Flix Bauwerke hangeln. Sie sehen lustig aus und ermöglichen es Kindern, Rollenspiele durchzuführen, in denen sie Gelerntes und Erlebtes nachspielen. Mit dem Mount-Flix Basisset incl. Steckstiften, Magnetmännchen, Leitern und Zange lassen sich auch Türme in Standard-Raumhöhe realisieren. Erweiterungsmöglichkeiten – wie Rampen und Rollen-Sets – die nun ganz neu im Shop bestellt werden können – aber auch alle Teile in Erweiterung vom Basisset, lassen das Herz angehender Architekten und Architektinnen höherschlagen. Wer seine eigene Welt, wie sie ihm gefällt, noch nicht mit Mount-Flix-Bausteinen verwirklicht hat, hat jetzt die Gelegenheit, mit dem Mount-Flix Basisset in einen Kosmos voller kreativer und herausfordernder Bauideen einzutauchen.

Die Digitalisierung nimmt immer mehr zu und macht auch vor unseren Kindern keinen Halt, was in Maßen ja auch richtig ist. Umso wichtiger ist es dann, einen Ausgleich zu schaffen und mit allen Sinnen das Spielen zu erleben und be „greifbar“ zu machen. Spaß führt zum Erfolg! Mount-Flix bietet Kindern die Möglichkeit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

