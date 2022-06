Battery Show Europe 2022 – Mit LEAD in die Welt innovativer Produktionstechnologien eintauchen

LEAD kündigt die Teilnahme an der Battery Show Europe an – eine der führenden Messen für fortschrittliche Batterie- und H/EV-Technologie in Europa-, die von 28. bis 30. Juni 2022 in Stuttgart stattfindet. LEAD stellt seine hochpräzise Produktionslinie für prismatische Zellen sowie das selbst entwickelte MES-System für die Lithium-Ionen-Batterieproduktion vor. Ausstellungsplatz von LEAD ist Halle 10, Stand H20.

LEAD bietet innovative Lösungen für Lithium-Ionen-Stromversorgungsbatterien, digitale Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Energiespeicherbatterien, die den gesamten Herstellungsprozess vom Mischen bis zum capacity grading abdecken. Dabei legt LEAD stets großen Wert auf Produktinnovationen und die stetige Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Servicequalität, sodass die globalen Forschungsarbeiten im Bereich des gesamten Produktionsprozess von Lithiumbatterien kontinuierlich erweitert wurden.

Das Produktangebot von LEAD umfasst dementsprechend führende Technologien wie innovative Slurryherstellung, Beschichtungsanlagen für extra breite sowie doppelseitige Beschichtungen, kontinuierliche Doppelwalzen-Kalander- und Schneidemaschinen, Hochgeschwindigkeits-Laser-Notchingmaschinen, präzise Hochgeschwindigkeits-Wickelmaschinen, Hochgeschwindigkeits-Schneide- und -Stapelmaschinen, Zellassemblierungssysteme für große zylindrische Zellformate, Zellassemblierungssysteme für prismatische sowie Pouch-Zellformate und Anlagen für die Formierung und Alterung von Batteriezellen.

Umfassend stellt das gesamte Produktportfolio von LEAD eine hochsichere und vollautomatisierte Lösung dar und zeichnet sich durch hohe Flexibilität dank des modularen Aufbaus aus. Die Produktionslinie und das MES-System bieten verschiedene Funktionen zur Verwaltung und Optimierung des Herstellungsprozesses, wie zum Beispiel die automatisierte Disposition, den automatischen Transport, das Hochladen von Daten oder intelligente Analysen. Das MES-System von LEAD wird im gesamten Verarbeitungs- und Herstellungsprozess eingesetzt. Dieses ermöglicht die Rückverfolgbarkeit und das digitale Management der Produktion jedes Bestandteiles und verbessert die Qualität sowie die Effizienz.

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ist ein international agierendes Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von kompletten Automatisierungsanlagen beschäftigt. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung fortschrittlicher Technik und intelligenter Fertigungsanlagen und ist in zwei Segmenten tätig. Das Segment Lead Intelligence bietet vollautomatische intelligente Anlagen und Lösungen für Hersteller von energiesparenden, umweltfreundlichen und neuen Energieprodukten wie Lithiumbatterien, Photovoltaikzellen/-module, 3C- und Folienkondensatoren. Das Segment Titan New Power befasst sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Anlagen zur Energierückgewinnung, Volumentrennung, Sortierung, automatischer Lagerhaltung und Logistik, Lithiumbatteriezellen und Modulprüfgeräten.

Kontakt: Valya Koleva, Valya.koleva@leadchina.cn

#LEADIntelligent #Batterie #NeueEnergie #Elektrofahrzeuge #Innovation # #smartmanufacturing

