Battery Show 2022: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. präsentiert Batterietechnologie der Zukunft zum Anfassen

Stuttgart, July 04, 2022:

Einmal im Jahr treffen sich Automobilhersteller, Batteriehersteller, Zulieferer und Interessierte in Stuttgart im Rahmen der sogenannten „Battery Show Europe“, um sich über die neuesten Trends auszutauschen, Kontakte zu knüpfen oder das Gespräch mit Partnern zu suchen. Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. (LEAD) ist seit letztem Jahr Teil der größten Fachmesse im Bereich E-Mobilität und Batterie. Mit einem der flächengrößten Ausstellerbereiche und eigens eingerichteten Meetingräumen bot LEAD eine exklusive Wohlfühlatmosphäre für jede Art von Messebesucher.

Als Highlight des diesjährigen Messestandes hat LEAD einen detailgetreuen Nachbau der eigenen Produktionslinie in Miniaturform nachgestellt. Besucher der Ausstellung konnten jede Bewegung der Roboter nachvollziehen und somit einen genauen Eindruck bekommen, was die Technologie von LEAD so einzigartig macht. Besonders zum Vorschein kamen dabei die Vorteile, die eine Komplettlösung aus einer Hand bieten. Weitere detaillierte Informationen zum Angebot von LEAD konnten Partner sowie Interessenten in direkten persönlichen Gesprächen erhalten. Die Fachleute vor Ort informierten über den Produktumfang von LEAD, welcher Beratung, Design, Herstellung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung und Upgrades der weltweit einzigartigen Komplettlösung aus einer Hand beinhaltet.

Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich LEAD zum weltweit führenden Hersteller von Automatisierungsanlagen für neue Energien entwickelt. Die Battery Show Europe dient hier regelmäßig als ideale Plattform, um über den kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens sowie der einzelnen Produkte zu berichten. Neben dem Fokus auf die eigene Technologie schätzt LEAD die Möglichkeit zum Austausch mit bestehenden Partnern oder Interessenten, den die Battery Show Europe jedes Jahr bietet.

Über LEAD:

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd. (LEAD) wurde 2002 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Anlagen und Geräten für erneuerbare Energien mit Hauptsitz in Wuxi, China. 2021 wurde in Deutschland die Tochtergesellschaft Lead Intelligent Equipment (Deutschland) GmbH gegründet, die auch als europäische Zentrale fungiert.

Das Unternehmen bietet vollautomatisierte intelligente Lösungen für Hersteller von energiesparenden, umweltfreundlichen und neuen Energieprodukten wie Lithiumbatterien, Photovoltaikzellen/-module, 3C- und Folienkondensatoren sowie für die Entwicklung und Herstellung von Anlagen zur Energierückgewinnung, Lager- und Logistiksysteme, Brennstoffzellen und Lasertechnologien. Derzeit verfügt LEAD über 570.000 Quadratmeter Produktions- und F&E-Fläche und beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter weltweit.

