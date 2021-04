Bass aus der Reserveradmulde: AXTONs Aktivsubwoofer ATB20RXF

Minimale 12,5 cm hoch, passt die aktive Bassbox sogar in die meisten Notrad-Mulden und sorgt mit 100 W RMS für knackigen Bass.

Bass-Spaß im Auto ohne wertvollen Platz im Kofferraum zu verschenken? Car Audio Spezialist AXTON ergänzt sein Sortiment um eine spezielle, sehr platzsparende Aktivsubwoofer-Variante: Der ATB20RXF (VK 259 Euro) ist eine runde, extra flache Bassbox mit eingebautem Verstärkermodul und passt mit 58 cm Durchmesser in nahezu jede Standard-Reserveradmulde. Mit gerade einmal 12,5 cm Bauhöhe eignet sich dieser Bass sogar zum Einbau in die meisten Notradmulden oder Zwischenböden aktueller Kofferraumdesigns.

AXTONs neue aktive Basskiste verfügt über einen potenten 20 cm (8″) Langhubwoofer mit starkem Ferritmagnetantrieb und verwindungssteifer Membran, der kräftige, dynamische Punches garantiert. Das Verstärkermodul liefert 100 Watt RMS für das rundum Bassvergnügen und sorgt für knackige, druckvolle Bässe. Das durchdacht konstruierte Bassreflexgehäuse mit strömungsoptimiertem Port vereint Stabilität, minimalen Platzbedarf und geringes Gewicht (11,6 kg).

Der kompakte, leicht zu installierende ATB20RXF – das Gehäuse hat beispielsweise auch eine zentrale Aussparung für den Radbefestigungs-Mitteldorn – bietet selbstverständlich alle notwendigen Einstelloptionen. Dazu gehören ein variabler 12 dB Tiefpassfilter (50 – 150 Hz), Phase Shift, Gain sowie ein Bass Boost. Hilfreich für den Anschluss an Werksradios (ohne REM Ausgang) sind die High-Level Eingänge mit Auto Turn-On Funktion, die den ATB20RXF automatisch einschaltet, sobald ein Musiksignal anliegt.

Das Aktivmodul sitzt benutzerfreundlich auf der Oberseite des Subwoofers. Dadurch können sämtliche Einstellungen bequem vorgenommen werden – auch wenn der ATB20RXF bereits in der Reserveradwanne eingebaut ist. Eine Basspegelfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Die Marke AXTON erfreut sich seit fast 30 Jahren hoher Beliebtheit bei Car-HiFi Enthusiasten. Die Produkte von AXTON werden regelmäßig in Fachzeitschriften für ihr hohes Preisleistungsverhältnisses ausgezeichnet. Das Sortiment umfasst Verstärker und verschiedene Lautsprecher für die PKW- und Reisemobil-Nachrüstung: Compo- und Coxialsysteme, Woofer, Subwooferkisten und auch kompakte Untersitzbässe.

