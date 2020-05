Jetzt die Weiterbildung zum/zur Fachplaner/-in starten!

Was früher sehr einseitig unter den Begriffen “rollstuhl-, alten- und behindertengerecht” bezeichnet wurde, rückt seit einiger Zeit immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus der Barrierefreiheit.

Egal, ob die bauliche oder technische Barriere einen Kinderwagen, einen in der Bewegung eingeschränkten Menschen oder einen Rollstuhl behindert – Zielsetzung muss eine so groß wie mögliche Barrierefreiheit im öffentlichen wie im privaten Raum sein.

Um neben der Reduzierung der baulichen Barrieren auch eine Sensibilisierung der Menschen zu erzeugen, unterstützt Sie die Akademie der Ingenieure in allen Bereichen und Themenfeldern des Barrierefreien Planens und Bauens.

Denn der Leitspruch hierzu lautet: “Behindert ist man nicht, behindert wird man”!

Am 08.07.2020 können Sie sich kostenfrei bei einem Online-Live-Seminar über die Lehrgangsinhalte zum “Fachplaner/in für barrierefreies Bauen” informieren und Fragen an die Leiterin des Lehrgangs stellen.

>> Zur kostenfreien Info-Veranstaltung

Der Start des 6-tägigen Lehrgangs ist für November 2020 geplant und richtet sich vor allem an Architekten, Innenarchitekten, Planer, Bauingenieure, Ingenieure der TGA, Berater, Entscheider und technische Mitarbeiter aus den Bereichen Wohnungswirtschaft, Bauindustrie und Baugewerbe sowie aus entsprechenden Abteilungen der Kommunen.

Neben einem Workshop mit Fallbeispielen wird durch das eigene Erleben von Barrieren und Einschränkungen mit bspw. Simulationsanzügen Ihr Verständnis für barrierefreies Bauen gefördert und das Lernen erleichtert.

Der Lehrgang schließt mit dem Zertifikat “Fachplaner/-in für barrierefreies Bauen” ab. Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist die Teilnahme an den Lehrgangstagen und das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfung.

>> Zum Lehrgang

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.