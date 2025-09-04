Barrierefreie Übergänge von innen nach außen: Nachrüsten für mehr Sicherheit

Gutjahr: Umfrage zeigt Handlungsbedarf

Bickenbach/Bergstraße, 4. September 2025. Barrierefreie Übergänge auf Balkon oder Terrasse sind bei Neubauten längst Standard. Doch bei älteren Häusern sieht es ganz anders aus: Dort sorgen oft noch 15 cm hohe Türschwellen für gefährliche Stolperkanten. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Entwässerungsspezialisten Gutjahr Systemtechnik belegt: Rund 75 Prozent der Balkon- und Terrassenbesitzer haben noch immer mit solchen hohen Übergängen zu kämpfen. Dabei können schon wenige Zentimeter ein Hindernis sein.

Die Befragung zeigt ebenfalls: Nahezu 70 Prozent der Deutschen möchten im Alter in ihren eigenen vier Wänden bleiben. „Solche Schwellen sind nicht nur unpraktisch, sie nehmen vielen Menschen im Alltag ein Stück Lebensqualität“, erklärt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann.

Die richtige Technik macht’s

Das gilt auch für die Übergänge auf Balkone und Terrassen. Viele Eigentümer wissen schlicht nicht, dass sich barrierefreie Übergänge auch nachträglich realisieren lassen – oft sogar im Zuge einer geplanten Sanierung. Da sind Fachbetriebe die richtigen Ansprechpartner. Diese können umfassend dazu beraten, welche Türanschlusshöhen heute möglich sind.

„Doch genau hier liegt die Herausforderung“, warnt Johann. „Wird die Schwelle abgesenkt, muss der Bereich zuverlässig entwässert werden. Nur das verhindert, dass Wasser in die Wohnung gelangt.“ Die Abdichtung alleine reicht in diesem kritischen Bereich nicht aus, um Wassereintritt – und damit Schäden – zu verhindern. Es braucht eine durchdachte Entwässerungslösung.

Komplettsystem mit geprüfter Sicherheit

Eine praktische und sichere Lösung ist das Gutjahr-Komplettsystem: Es besteht aus dem Spezialdrainrost AquaDrain BF-Flex und eine passende Flächendrainage. „Der Drainrost sorgt für schnelle und effektive Entwässerung vor der Balkon- oder Terrassentür, die Flächendrainage leitet das Wasser vom Haus weg nach außen“, erklärt Ralph Johann. „Die geltenden Normen fordern genau solche Lösungen, weil sie für Sicherheit sorgen.“ Der Gutjahr-Drainrost ist zudem besonders gut durchdacht. Er ist etwa nach unten offen. So kann das Wasser ungebremst abfließen. Hinzu kommt: Er lässt sich schräg – also als kleine Rampe – vor bodentiefe Türen oder Fenster setzen, falls ein Höhenunterschied ausgeglichen werden muss.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

