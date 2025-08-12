Barrierefreie PDFs von Profis – RENOARDE Regensburg

Familiengeführte Full-Service-Werbeagentur aus Regensburg sorgt seit 2001 für barrierefreie Kommunikation – und für das WOW in jedem Projekt.

Regensburg, August 2025 – Wer heute nicht barrierefrei kommuniziert, verliert. Kunden, Partner und Behörden erwarten, dass Informationen für alle zugänglich sind – unabhängig von Einschränkungen oder Endgeräten. RENOARDE – die führende, familiengeführte Full-Service-Werbeagentur mit Standorten in Regensburg, Wien und Berlin – macht Schluss mit unzugänglichen PDFs, komplizierten Dokumenten und rechtlichen Risiken.

Unternehmen wie Panasonic Industrial Europa setzen bereits auf die Expertise von RENOARDE bei der Erstellung barrierefreier PDFs – für interne Dokumentationen, Produktinformationen und Marketingunterlagen. „Barrierefreiheit ist kein Luxus – sie ist Pflicht. Aber sie kann auch verdammt attraktiv sein“, sagt Reinhold Bayer, Geschäftsführer von RENOARDE. „Wir entwickeln nicht nur barrierefreie PDFs nach BITV 2.0 und PDF/UA-Standard, sondern setzen auch ein Design um, das begeistert.“

RENOARDE steht für Design + Technik + Emotion – und für das WOW in jeder Disziplin:

Barrierefreie PDFs & Kommunikation (PDF/UA, BITV 2.0-konform)

Webdesign & Landingpages – modern, responsiv, geo- und KI-optimiert

Corporate Design – Markenentwicklung mit Wiedererkennungswert

Social Media Management – von Content Creation bis Kampagnenplanung

SEO & Content-Marketing – Sichtbarkeit, die messbar konvertiert

Animation & 3D-Visualisierung – Produkte und Marken in Bewegung

Technisches Storytelling – Komplexes verständlich erklärt

Kampagnenplanung – von der Idee bis zur Multi-Channel-Umsetzung

Referenzen, die sprechen: Panasonic Industrial Europa, Curium Nuklearmedizin, Cardinal Health, Prinzess Confiserie Regensburg, Schuhhaus Hofbauer Cham, Baier Tools, 2Bind Biotech, Chetra Seals, Mando Finanz Regensburg, QJS Steuerberatung u. v. m.

Barrierefreiheit als Wettbewerbsvorteil

Unternehmen, die barrierefreie PDFs anbieten, öffnen nicht nur neue Zielgruppen, sondern erfüllen auch gesetzliche Vorgaben. RENOARDE sorgt dafür, dass diese Pflicht zur Kür wird – mit Dokumenten, die sowohl Screenreader-freundlich als auch visuell überzeugend sind.

Mehr als nur PDF

Was als barrierefreie PDF beginnt, kann bei RENOARDE zu einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie werden: Website-Überarbeitung, Corporate-Design-Relaunch, SEO-Boost oder Social-Media-Offensive.

Über RENOARDE

RENOARDE ist eine familiengeführte Full-Service-Werbeagentur mit Standorten in Regensburg, Wien und Berlin. Seit 2001 realisieren wir Projekte, die Marken sichtbar machen, Produkte inszenieren und Kommunikation für alle zugänglich gestalten – von der ersten Idee bis zum fertigen Kampagnenerfolg.

Kontakt:

RENOARDE

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

Telefon: 0941 568 13 619

Handy: 0171 315 9321

www.renoarde.de

letsgo@renoarde.de

