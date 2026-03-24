Barrierefreie Online-Shops und Webseiten im Handumdrehen gestalten

Die neue alangu-Lösung ermöglicht es Unternehmen, komplexe Inhalte in Deutscher Gebärdensprache bereitzustellen – sofort integrierbar für E-Commerce-Plattformen und Unternehmens-Websites

Köln, 24. März 2026: Der Kölner Software-Anbieter alangu erweitert sein Angebot für E-Commerce-Betreiber und Unternehmen mit digitalen Services: Mit dem sofort verfügbaren Gebärdensprach-Avatar-Baukasten sowie maßgeschneiderten Integrationen für Online-Shops, Homepages, Apps und Service-Terminals können Unternehmen digitale Inhalte schnell, skalierbar und datenschutzkonform in Deutscher Gebärdensprache (DGS) bereitstellen. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, ihre digitalen Services nicht nur gesetzeskonform, sondern darüber hinaus deutlich barrierefreier zu gestalten.

Da digitale Teilhabe ein gesellschaftliches Thema ist, das alle angeht, wurde im Barrierefreiheits-Stärkungsgesetz (BFSG) definiert, dass ab dem 28. Juni 2025 Unternehmen ihre digitalen Services barrierefrei umsetzen müssen. Die Umsetzung erfolgt derzeit noch zögerlich, doch eine neue Bundesüberwachungsstelle könnte für mehr Tempo bei der Umsetzung des BFSG sowie der Einführung der Gebärdensprache sorgen. Denn allein in Deutschland gibt es über 80.000 Gehörlose und über 250.000 Bürger, die Gebärdensprache nutzen. Etwa 80 Prozent von ihnen verstehen komplexe Schriftsprache nicht wie Hörende. Die deutsche Schriftsprache ist für sie wie eine Fremdsprache. Jederzeit verfügbare, realistische Gebärdensprach-Videos sind also entscheidend für echte digitale Teilhabe von Gehörlosen.

Dies gilt insbesondere für digitale Dienstleistungen wie Webseiten, Online-Shops und Apps. Hier ist ab sofort sicherzustellen, dass etwa Bestellprozesse von Menschen mit Behinderungen ohne zusätzliche Hürden nutzbar sind – und zwar von der Produktrecherche über FAQs zur Lieferung bis zum Vertragsabschluss oder Umtausch.

Touchpoints der Buyer Journey und warum Barrierefreiheit hier entscheidend ist

Die neue Lösung von alangu deckt alle wesentlichen Stationen der Käuferreise ab und stellt sicher, dass sich diese konsequent barrierefrei gestalten lassen. Schon auf der Startseite erleichtert eine klar strukturierte Navigation, ergänzt durch Gebärdensprach-Erklärungen, den Einstieg in den Shop. Auch in Produktlisten und bei Filterfunktionen sorgt die DGS-Unterstützung dafür, dass gehörlose Nutzerinnen und Nutzer die Logik der Sortierung und Auswahl intuitiv nachvollziehen können.

Auf den Produktdetailseiten, einem zentralen Punkt für Kaufentscheidungen, lassen sich sämtliche relevanten Informationen – von Merkmalen über Varianten bis hin zu Lieferbedingungen – in DGS darstellen. Besonders im Warenkorb und Checkout, also dort, wo rechtlich bindende Entscheidungen getroffen werden, ist Barrierefreiheit unerlässlich. Mit alangu lassen sich Widerrufsbelehrungen, Datenschutzinformationen, Zahlungsarten sowie Versand- und Retourenprozesse klar und verständlich vermitteln. Auch nach dem Kauf unterstützt die Lösung eine barrierefreie Kommunikation, etwa durch verständliche Erklärungen zu Bestellstatus oder Retourenabläufen.

„Viele gehörlose Menschen erleben im Internet noch immer Barrieren. Unser Baukasten zeigt, dass digitale Services auch von Anfang an inklusiv gedacht werden können,“ erklärt Carsten Schmidt, gehörloser Gebärdensprach-Experte und verantwortlicher Qualitätsmanager bei alangu.

Avatar-Baukasten: In drei Schritten zum DGS-Video – ohne Vorkenntnisse

Um die umfangreichen Anforderungen effizient zu erfüllen, bietet alangu einen technisch ausgereiften Gebärdensprach-Avatar-Baukasten, mit dem Unternehmen oder Behörden in wenigen Schritten DGS-Inhalte erzeugen. Die Plattform führt Nutzende durch die Auswahl eines branchenspezifischen Themas, etwa für E Commerce Workflows, Corporate Services oder Behördenkommunikation. Individuell kombinierbare Textbausteine mit frei definierbaren Zusatzinformationen generieren daraus automatisch ein DGS-Video mit einem KI-basierten 3D-Avatar, das sich sofort in Webseiten, mobile Anwendungen oder Shop-Frontend-Strukturen und CMS-Systeme – wie etwa Drupal, HTML / JS, Joomla, Magento, Shopify, Shopware, Typo3 und WordPress – einbinden lässt. Die Lösung läuft DSGVO-konform auf deutschen Servern und wird bereits von über 200 Kunden genutzt.

Für den E-Commerce-Bereich stellt alangu spezialisierte Funktionsmodule bereit, die unter anderem Produktdetails, Warenkorb, Bezahlvorgang, Versandinformationen, Retourenabwicklung, Zahlungsmethoden, Widerrufsrechte, FAQ und Datenschutzangaben abdecken. Ein weiterer Pluspunkt: Die Software aktualisiert die Videos automatisch, sobald sich Inhalte, Qualitäten und Funktionen ändern.

Schon bald verfügbar: Neue Avatare und KI-Personas für individuelle Markenwelten

Neben dem klassischen Avatar-Baukasten mit dem Avatar Livian erweitert alangu sein Angebot um weitere KI Personas, eine neue Generation fotorealistischer Gebärdensprach-Avatare, die digitale Inhalte noch natürlicher, präziser und vielseitiger darstellen. Die KI-Personas ermöglichen es Unternehmen, ihre barrierefreien Inhalte visuell mit nur wenigen Klicks an die eigene Markenwelt anzupassen. Die Anwender können dafür aus zahlreichen vordefinierten Charakteren wählen, die sich bezüglich Erscheinungsbild, Stil und Ausdrucksweise unterscheiden – vom Service-Mitarbeiter, über Maskottchen bis hin zu historischen Figuren. Auf Basis der bestehenden KI-Avatar-Technologie werden die Inhalte anschließend automatisch in Deutsche Gebärdensprache übersetzt und als lebensechte, animierte KI-Personas dargestellt.

Die E-Commerce-Lösung von alangu ist sofort verfügbar und steht Interessenten während einer 14-tägigen Testphase kostenlos zur Verfügung.

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Über alangu

Die alangu GmbH, ein Software-Anbieter mit Sitz in Köln, wurde 2013 Spin-Out des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Projekts AVASAG gegründet. Das Unternehmen hat eine mehrfach preisgekrönte Software entwickelt, mit der sich anhand von KI-basierten 3D-Avataren Text in Echtzeit in die Deutsche Gebärdensprache übersetzen lässt. Mit enger Einbindung der Gehörlosen-Community und „Made in Germany“-Qualität steht alangu für echte digitale Inklusion – und macht digitale Produkte sowie Services für gehörlose Menschen barrierefrei nutzbar. Rund 200 Kunden aus dem kommunalen und Corporate-Bereich setzen bereits auf den KI-gestützten Übersetzungsavatar für Gebärdensprache von alangu. Weitere Informationen unter: www. alangu.de

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