Baron Open Air 2022

Location: Rathauspark Bodenwerder

Street: Münchhausenplatz 1

City: 37619 – Bodenwerder (Germany)

Start: 13.08.2022 17:00 Uhr

End: 14.08.2022 02:00 Uhr

Entry: 15.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



BODENWERDER. Am 13. August wird der Rathauspark Bodenwerder zum großen Partygelände. Das „Baron Open Air“ ist in diesem Jahr die Alternative zum traditionellen Lichterfest – und das nicht zu klein gedacht.

Mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt sollen die rund 1.500 zu erwartenden Gäste eine so noch nie dagewesene Veranstaltung inmitten der Münchhausenstadt Bodenwerder erleben. Um 18:00 Uhr beginnt das achtstündige Bühnenprogramm mit der regionalen Rock-/Pop-Band „Monkey Train“, die das Publikum eine Stunde lang mit bester Livemusik unterhält. Darauf folgt die offizielle Eröffnung des Baron Open Air mit dem echten Baron Münchhausen. Als Namensgeber der Veranstaltung und Symbol für Fantastisches wie Unglaubliches erwarten das Publikum die historischen Klassiker des Weserberglandes.

Um 19:45 Uhr betreten ganz besondere Gäste die Bühne des Rathausparks: sechs Künstlerinnen und Künstler der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ präsentieren zwei Stunden lang ihre brandneuen Singles und bekannte Songs aus unterschiedlichsten Musikrichtungen. Mit dabei ist unter anderem der Gewinner aus dem Jahr 2021, Jan-Marten Block. Zoe-Priscilla, Kevin Jenewein, Pia-Sophie, Lucas Lehnert und Mishou vollenden das Sextett, das unter dem Programmpunkt „DSDS Reunion“ auch das gemeinsame Zusammenkommen feiert.

Ab 22:00 Uhr wird es auf der Rathaus-Bühne international: DJane Toya und DJ Goodgrip aus Polen und den Niederlanden füllen das Eventgelände vier Stunden lang mit ihrem einzigartigen Duo-Set. 80s/90s, Dance, HipHop, Pop und mehr geben die Richtung für den altersübergreifende Programmpunkt vor.

Entstanden ist das „Baron Open Air“ unter Zusammenschluss des Lichterfest-Veranstalters „Verkehrsverein Bodenwerder-Kemnade e.V.“ und dem Event-Startup „Universe Events“, das mit Veranstaltungen für Jugendliche bereits in jüngster Vergangenheit Erfolge im Weserbergland feierte. Drei Wochen blieben den Veranstaltern vom Zeitpunkt der Ideenentwicklung bis zur Ausrichtung des Events. So ist das Baron Open Air nicht nur ein in kürzestem Zeitrahmen entstandenes Format, sondern gleichzeitig auch ein großes Experiment für alle Beteiligten.

„Ich bin stolz, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, eine komplett neue Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen. Mit dem runden und altersübergreifenden Programm freue ich mich riesig auf den 13.08.“, sagt Sebastian Rode, Samtgemeindebürgermeister und 1. Vorsitzender des Verkehrsvereins.

„Mit dem Baron Open Air haben wir nicht nur ein vollkommen neues Event entwickelt, sondern auch jedes Alters in der Planung berücksichtigt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden am 13.08. mit toller Musik und unglaublicher Stimmung versorgt“, sagt Michel Oeler als mittlerweile 19-Jähriger Mitorgansiator und Ideengeber.

„Es ist schön zu sehen, dass wir ein Programm für junges und altes Publikum zusammenbekommen haben. Der „Baron-Bezug“ zur Münchhausenstadt freut mich ganz besonders, weil die Veranstaltung auch einfach genauso verrückt und fabelhaft wie der Münchhausen selbst ist“, ergänzt Wolfgang Beimfohr, Geschäftsführer des Verkehrsverein Bodenwerder-Kemnade e.V.

Für das leibliche Wohl ist mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken gesorgt. Mit im Angebot: Regionales Bier aus der Brauerei Allersheim, qualitativ hochwertiger Wein vom Weinbau Meusert aus Volkach und Cocktails von Billys Cocktails aus Hamburg!

Tickets für das Baron Open Air kosten im Vorverkauf 8EUR für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren, 13EUR für Erwachsene. Eintritt für Kinder unter 6 Jahren ist frei. Erhältlich sind die Karten in vielen Vorverkaufsstellen in Bodenwerder sowie online unter baronopenair2022.eventbrite.de. Tickets an der Abendkasse sind je 2EUR teurer. Der Einlass beginnt um 17 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie weiteres Medien-Material stehen auf der Veranstaltungswebsite unter www.baronopenair.de zur Verfügung.

