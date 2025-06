Barcelona ist Gastgeber der größten europäischen Messe für Unterhaltung und Freizeitparks: IAAPA Expo Europe 2025

– Mit einer Rekordzahl von 690 Ausstellern aus den Bereichen Unterhaltung und Freizeit bestätigt die diesjährige Ausgabe Barcelonas Position als europäisches Zentrum für Freizeit und Technologie.

– Nachhaltigkeit bleibt ein Schwerpunkt der IAAPA Expo Europe mit neuen Initiativen wie der Erfassung von Reisedaten, dem Recycling von Teppichen, Lebensmittelspenden und der Möglichkeit, den Stipendienfonds der IAAPA-Stiftung zu unterstützen – alles Teil des Strebens nach kontinuierlicher Verbesserung.

Barcelona/München, 27. Juni 2025 – In diesem Herbst wird Barcelona zum globalen Zentrum der Unterhaltungs- und Attraktionsbranche, wenn dort die IAAPA Expo Europe 2025 stattfindet, die führende Fachmesse für diesen Sektor in Europa. Organisiert wird diese von der IAAPA, der Global Association for the Attractions Industry.

Die Veranstaltung findet vom 22. bis 26. September in der Fira Barcelona Gran Via statt und wird Tausende von Fachleuten aus Themenparks, Wasserparks, Indoor-Unterhaltungszentren, Museen, Zoos, Resorts und vielen anderen Bereichen zusammenbringen. Die Anmeldung für Besucher und Medienvertreter ist ab jetzt möglich.

Eine wachsende Branche

Nach einem erfolgreichen Event in Amsterdam im Jahr 2024 soll die diesjährige Veranstaltung ein ebenso hohes Maß an Innovation und Engagement bieten. Die IAAPA Expo Europe 2025 wird hierfür über 690 internationale Aussteller auf fast 21.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche begrüßen. Die Besucher können sich auf die neuesten Technologien, bahnbrechende Produkte und nachhaltige Lösungen freuen, die die Zukunft der Freizeitgestaltung prägen werden.

Barcelona wurde nicht zufällig ausgewählt: Als europäischer Knotenpunkt für Kreativität, Technologie und Tourismus ist die Stadt Heimat bedeutender Branchenführer wie dem Parc d’Atraccions Tibidabo, der in einem der größten Naturparks der Welt liegt. Die Stadt war bereits 2021 Gastgeber der Veranstaltung, in deren Rahmen eine langfristige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wurde.

„Es ist eine große Freude, mit der IAAPA Expo Europe 2025 nach Barcelona zurückzukehren. Mit berühmten Sehenswürdigkeiten wie PortAventura World und Tibidabo in der Nähe bietet die Stadt den perfekten Rahmen für eine unvergessliche Veranstaltung. Hinzu kommen die erstklassige Veranstaltungsstätte Fira Barcelona Gran Via, die hervorragende internationale Anbindung und das wachsende Engagement für Nachhaltigkeit – damit ist klar, warum Barcelona der ideale Ort für unsere Mitglieder ist, um in einer wirklich inspirierenden Umgebung Kontakte zu knüpfen, Innovationen zu entwickeln und zu wachsen“, erklärt Jakob Wahl, President und CEO der IAAPA.

Weiterbildung, Networking und Geschäftsmöglichkeiten

Über die Messe hinaus bietet die IAAPA Expo Europe ein umfangreiches Bildungsprogramm mit Konferenzen, Podiumsdiskussionen und Fachworkshops zu wichtigen Branchentrends, von digitaler Innovation und Nachhaltigkeit bis hin zum Guest Experience Management, die alle darauf ausgerichtet sind, die Branche voranzubringen. Zu den Höhepunkten des Programms zählen: Indoor Entertainment Day, Water Park Day, Sustainability Day, EDUTours zum PortAventura World und andere Attraktionen.

Ein globales Treffen der besten Attraktionen und Innovatoren

Zu den mehr als 50 bestätigten Ausstellern aus Deutschland zählen Api Water Fun, Art Engineering, Aquarena, Beckhoff Automation, Löwen Entertainment, TÜV Süd und Zierer. Ebenfalls vor Ort sind Vertreter der IAAPA-Mitglieder EuropaPark, Mack Rides, Legoland, Holiday Park Germany, Therme Erding, Movie Park, Bavaria Film und viele weitere.

Diese Ausgabe der IAAPA Expo Europe bietet eine einzigartige Plattform für das Wachstum und die globale Präsenz sowohl etablierter als auch aufstrebender Marken.

Starkes Engagement für Nachhaltigkeit

Die IAAPA engagiert sich weiterhin stark für Nachhaltigkeit und einen positiven Einfluss auf die Branche. Die renommierte Fachmesse fördert aktiv verantwortungsbewusstes Handeln bei Ausstellern, Besuchern und Organisatoren – von der Reduzierung des Papierverbrauchs und der Verwendung recycelbarer Materialien bis hin zur Verankerung einer nachhaltigen Denkweise in allen Betriebsabläufen.

In diesem Jahr wird Barcelona eine der ambitioniertesten und unvergesslichsten Ausgaben des Events bieten. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien, die Tausende von Besuchern inspirieren werden, die Entwicklung der Branche voranzutreiben und das Besuchererlebnis zu verbessern.

Weitere Informationen zur IAAPA Expo Europe 2025 finden Sie unter IAAPA.org/ExpoEurope.

IAAPA ist eine vielfältige und dynamische Gemeinschaft von Fachleuten aus dem Bereich globaler Attraktionen. Als größter internationaler Fachverband für fest installierte Attraktionen vereint IAAPA die Attraktionsbranche, verbindet Menschen, um gemeinsam zu lernen und zu wachsen, und setzt sich weltweit für höchste professionelle Standards in Bezug auf Exzellenz und Sicherheit ein.

IAAPA wurde 1918 gegründet und vertritt führende Attraktionsunternehmen und Zulieferer, Berater und Einzelmitglieder aus mehr als 100 Ländern. Zu den Mitgliedern zählen Experten aus Freizeitparks, Themenparks, Attraktionen, Wasserparks, Resorts, Familienunterhaltungszentren, Zoos, Aquarien, Wissenschaftszentren, Museen, Kreuzfahrtgesellschaften, Hersteller und Zulieferer. Der weltweite Hauptsitz und die nordamerikanische Niederlassung des Verbandes befinden sich in Orlando, Florida, USA. IAAPA unterhält außerdem Niederlassungen in Brüssel, Belgien, Hongkong, China, Shanghai, China, und Mexiko-Stadt, Mexiko.

