Banyan Tree launcht Post-Covid-Wohlfühl-Offensive

Die internationale Hotelgruppe führt 16 neue Wellbeing Sanctuaries im Jahr 2021 ein

Singapur/ München, 16. Juni 2021 – Die weitreichenden Auswirkungen der Pandemie haben deutlich gemacht, wie wichtig ein gesünderer Lebensstil für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden ist. Als Antwort auf das global wachsende Interesse am Thema Wohlbefinden stellt die Hotelgruppe Banyan Tree ein neues Hospitality Erlebnis vor: Banyan Tree Wellbeing Sanctuary.

Wellbeing Sanctuaries kombinieren Club-Etagen oder Teile des Resorts mit Restaurants, dem Spa und multifunktionalen Praxisräumen zu einem einzigen, unverwechselbaren Erlebnis. Mit der Unterstützung von Wellbeing Hosts vor Ort, die selbst die “I am with you”-Servicekultur der Gruppe praktizieren, begeben sich Gäste, die in einem Wellbeing Sanctuary übernachten, auf eine persönliche Reise, um Balance zu finden, Resilienz aufzubauen und tiefere Selbsterkenntnis zu erlangen.

“Da Reisende zunehmend nach zielgerichteten Erfahrungen suchen, die sie mit der Natur und der Umwelt verbinden, ist die Gruppe gut positioniert, um langfristige Werte für Gäste und Mitarbeiter zu schaffen”, sagt Ho Ren Yung, VP, Brand HQ, Banyan Tree Group.

“Wir waren schon immer für unsere Spa-Erlebnisse bekannt – jetzt gehen wir mit unserem einzigartigen Ansatz, persönliches Wohlbefinden und größere Nachhaltigkeit in einem Konzept zu vereinen, noch darüber hinaus, indem wir die Wohlfühl-Philosophie von Banyan Tree vorantreiben. Die Überzeugung, dass Wohlbefinden eine Reise von innen nach außen ist, die sich selbst, andere und die Natur miteinander verbindet.”

Die gruppenweiten internen und externen Initiativen basieren auf einem klaren Ansatz, bei dem Erkenntnisse und Feedback vereinfacht und dann in acht Säulen strukturiert werden, die alle Wohlfühlprogramme der Marke leiten. Die acht Säulen des Wohlbefindens umfassen Praktiken für den Geist, den Körper, die Seele und die Beziehung zu anderen und der Natur: Schlaf & Ruhe, bewusste Ernährung, Bindung & Verbindung, körperliche Vitalität, Kultivierung des Geistes, Lernen & Entwicklung, Harmonie mit der Natur und nachhaltige Praktiken. Diese Initiativen stehen im Einklang mit der Überzeugung, dass glückliche und gesunde Mitarbeiter zu zufriedenen Gästen führen.

Wellbeing Sanctuaries – maßgeschneidert, flexibel, nachhaltig

Mit der Einführung von Wellbeing Sanctuaries in Hotels weltweit in diesem Jahr will Banyan Tree seine Mission fortsetzen, anderen dabei zu helfen, gut zu leben. Allein für das Jahr 2021 sind 16 Wellbeing Sanctuaries geplant, beginnend mit China. Nach und nach werden in diesem Jahr Banyan Trees in Indonesien, Malaysia, Mexiko, Marokko, Thailand und Vietnam eröffnet.

Jedes Wellbeing Sanctuary bietet den Gästen Zeit und Raum, ihre eigenen Aktivitäten während ihres Aufenthaltes mit einem einzigartigen Credit-System zu wählen, in Absprache mit dem Wellbeing-Host des Hauses. Die Aufenthalte können zwischen zwei Tagen und mehr betragen und bieten eine Vielzahl von Aktivitäten, um Paaren oder Familien mit unterschiedlichen Freizeit- und Wohlfühlvorlieben entgegenzukommen, inklusive:

-Unterbringung in einer Wellness-Suite oder -Villa, die zur Verbesserung des Schlafs konzipiert wurde

-Annehmlichkeiten im Zimmer wie Yogamatten, Dehnungsbänder und Klangschalen für private Übungen

-Nächtliche Ruhe-Rituale

-Ausgewogene gesunde Mahlzeiten und Minibar mit Zutaten aus der Region

-30% Rabatt auf a la carte Spa-Dienstleistungen

-30 % Rabatt auf Wellness-Küche

-Zugang zu wöchentlichen einfachen, aber wirkungsvollen Wohlfühl-Aktivitäten, inspiriert durch das Reiseziel

-Persönlicher Wellness-Guide zum Mitnehmen für eine nachhaltige Praxis im täglichen Leben

Die meisten bestehenden Wellness-Angebote sind in erster Linie auf das Individuum ausgerichtet. Banyan Tree’s Wellbeing Sanctuaries konzentrieren sich auf das Erforschen von Beziehungen und Verbindungen innerhalb des Selbst und nach außen, mit anderen und der Natur. In diesem Prozess entdecken die Gäste ihre eigenen Gleichgewichtspunkte und finden Wege, ihren Seinszustand im Jetzt zu verbessern.

Nach ihrer Reise zur Selbsterkenntnis in den Banyan Tree Wellbeing Sanctuaries können die Gäste nach ihrem Aufenthalt auch einen persönlichen Wohlfühlführer mit nach Hause nehmen, der Tipps für eine gesunde Lebensweise, Übungen für zu Hause und andere Empfehlungen für eine nachhaltige Praxis im täglichen Leben enthält.

Weitere Informationen unter: https://wellbeing.banyantree.com

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

Kontakt

KPRN network GmbH

Anna Koppe

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

08928702300

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @Banyan Tree