Banken-IT: Die richtige Strategie für Software-Testings ist entscheidend

Modulares Testmanagement-Modell des Banken-Beratungshauses movisco sorgt für robuste Testergebnisse

Dass die Einführung von neuen Softwarelösungen oder das Ausrollen neuer Releases heutzutage eine alltägliche und damit sichere Sache sei, erweist sich immer wieder als gefährlicher Trugschluss – nicht zuletzt im Juli dieses Jahres, als ausgerechnet eine fehlerhafte Sicherheitssoftware einen Absturz von Millionen PCs und Systemen weltweit zur Folge hatte: ein Milliardenschaden!

Gerade in der IT- und datengetriebenen Bankenwelt ist der Einsatz neuer Softwarelösungen stets von hoher Kritikalität – die richtige Strategie für und die kompetente Umsetzung von Software-Testings sind daher unabdingbar. Daher bietet die auf die IT- und Managementberatung von Banken spezialisierte Unternehmensberatung movisco AG nun ein umfassendes strukturiertes Testmanagement-System an, das für robuste Testverfahren und -ergebnisse sorgt und damit den Gesamterfolg der Testing-Projekte und die Sicherheit der Produkte vorantreibt: https://www.movisco.de/services/testmanagement

BANKING: SOFTWARE-FEHLER HABEN ERHEBLICHE NEGATIVE KONSEQUENZEN

Der Einsatz fehlerhafter Software oder Fehler beim Einspielen neuer Software oder neuer Releases können für Banken erhebliche negative Konsequenzen haben wie:

1. Operative Probleme: Die Folgen von beispielsweise Systemausfällen, ungenauen Transaktionen, Fehlbuchungen, Verlust von Kundendaten u. Ä. sind erhebliche finanzielle Verluste, Reputationsverluste und ein massiver Vertrauensverlust bei den Kunden und im Markt.

2. Regulatorische Konsequenzen: Banken unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. Softwarefehler, die zu Verstößen gegen diese Vorschriften führen, können zu hohen Geldstrafen und anderen rechtlichen Konsequenzen führen.

3. Sicherheitsrisiken: Fehler in der Software können Sicherheitslücken verursachen, die Einfalltore für Cyberkriminalität öffnen. Dies kann zu Datenverlusten und weiteren Sicherheitsvorfällen führen.

4. Betriebsunterbrechungen: Softwarefehler können den Betrieb der Bank stören, was zu Ausfallzeiten und ineffizienten Prozessen sowie Folgeproblematiken führt.

Daher gibt es mehrere bewährte Praktiken, die Banken und Finanzinstitute anwenden, um Softwarefehler zu vermeiden und die Integrität ihrer Systeme zu sichern: Strenge Testverfahren, Code- und Peer-Reviews, Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests, Kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD), Incident-Management und Monitoring, um einige zu nennen. Dies gilt gerade für die IT von Banken und Finanzinstituten, die in der Regel mit stark individualisierten Prozessen und Datenmodellen arbeiten. movisco hat für diese Anforderungen ein strukturiertes Testmanagement aufgesetzt, das die besten und auf den individuellen Fall jeweils passenden Testverfahren kombiniert: „Neben dem Finden von Fehlern oder Abweichungen ist insbesondere die anschließende Analyse dieser durch Experten von entscheidender Bedeutung. Durch deren tiefgreifendes Verständnis für die Ursachen und Auswirkungen von Fehlerbildern ist es möglich, systematische Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben, was die Zuverlässigkeit und Stabilität der Software maßgeblich verbessert. Darüber hinaus trägt die Expertenanalyse dazu bei, die Qualitätssicherungsprozesse zu verfeinern und die Entwicklungszyklen zu optimieren, was letztlich zu einem erfolgreichen Projektabschluss führt“, erläutert Henrik Ochel, Managing Consultant bei movisco.

MOVISCO: DREI MODULE FÜR ROBUSTES SOFTWARE-TESTING

Dieses Modell beruht auf drei Modulen: Einem Inhouse-Vortrag vor den relevanten Stakeholdern im Projekt über entscheidende Methodiken und Gragestellungen für eine gelungene Testumgebung, einem Workshop zum Prüfen respektive Definieren eines Testframeworks für ein konkretes Projekt und die Analyse, Entwicklung und Operationalisierung der individuellen Teststrategie im Bankhaus.

KOSTENLOSER FACHVORTRAG ZU RELEVANTEN METHODIKEN FÜR EIN GELUNGENES TESTSZENARIO

