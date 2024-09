Baltimore: Innovatives Ökosystem als neue interaktive Besucherattraktion

Outdoor-Erlebnis an der Chesapeake Bay: National Aquarium eröffnet Harbor Wetland

Harbor Wetland, ein natürliches Marschland auf einer schwimmenden Insel, ist die neueste Attraktion im National Aquarium in Baltimore. Auf knapp 1.000 Quadratmetern entdecken Besucher am Ufer des Inner Harbor der größten Metropole Marylands einheimische Pflanzen- und Tierarten. Bei einem einzigartigen Outdoor-Erlebnis lernen sie mehr über den natürlichen Lebensraum des Gewässers der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Die neue Sehenswürdigkeit des National Aquarium wurde aus recycelten Kunststoffmatten und mit heimischen Sträuchern sowie Pflanzen zu einem nachhaltigen Ökosystem gestaltet. Dabei entdecken Besucher auf verschiedenen Pfaden mit schattenspendenden Sonnensegeln unter anderem lokale Fischarten, Krabben, Wasservögel und sogar kleine Säugetiere wie verspielte Otter. Hinweisschilder erklären das natürliche Marschland und die dort lebenden Arten. Während des Besuchs genießen Gäste ebenso die beeindruckende moderne Architektur des umgebenden Hafengebietes Inner Harbor sowie das eigens für die Ausstellung angefertigte bunte Wandgemälde des lokalen Künstlers Nether. Auf dem Werk werden heimische Tierarten, aber auch die wichtige Verbindung zwischen Menschen und unserem Ökosystem dargestellt.

Harbor Wetland ist nicht nur eine neue Besucherattraktion: Die Installation dient auch als funktionsfähige Pflanzenkläranlage. Mit 32.000 einheimischen Sträuchern und Sumpfgräsern ist das der Chesapeake Bay nachempfundene natürliche Marschland eine Filteranlage und ein Lebensraum für Mikroorganismen und Tiere aller Art. Da die Wurzeln der Pflanzen des Harbor Wetlands ins Wasser hinunterwachsen, werden Nährstoffe direkt aus dem Wasser aufgenommen und diesem gleichzeitig Schadstoffe entzogen. Die Matten selbst sind mit einem UV-Schutzmittel beschichtet und an einem System von luftgesteuerten Pontons befestigt. Damit wird eine Regulation des Auftriebs der Anlage ermöglicht, um die Gewichtszunahme des wachsenden Naturhabitats auszugleichen. Der Eintritt zur Ausstellung Harbor Wetland ist kostenlos. Diese kann auch ohne Ticket für das Aquarium besucht werden. Von Montag bis Donnerstag ist das National Aquarium von 9 bis 18 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 9 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Mehr Informationen gibt es unter www.aqua.org/explore/exhibits/harbor-wetland

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

