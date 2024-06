BALTIC VILLAGE: Filme und Fußball im Summer Garden

13. Juni 2024 – „“Feel the Summer“ – unter diesem Motto eröffnet morgen pünktlich zum Start der Fußball-EM der BALTIC VILLAGE Summer Garden direkt hinter unserer Rezeption am Haus 445 in der Straße der Windrose. Hier heißt es für alle Gäste entspannen, plauschen, gemeinsame Zeit draußen genießen und Fußball oder Filme schauen“, erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE.

Der Summer Garden ist bis zum 15. September jeden Dienstag und Donnerstag sowie Samstag und Sonntag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Wenn es regnet, bleibt er geschlossen. Ab 18.30 Uhr werden Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt (FSK 0, 6 und 12). Die kleinen Gäste sitzen immer in der ersten Reihe und können so den Film hautnah genießen. Täglich steht ein Kontingent an kostenlosen, gekühlten Getränken bereit – eigene Getränke und Snacks dürfen natürlich auch mitgebracht werden. Wer gerne etwas Warmes zaubern möchte, kann Außenküche und Grill benutzen.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie die Finalrunde werden live übertragen. Auf der 100 Zoll Leinwand mit HD-Beamer und Teufel-Soundsystem kommt ein Hauch von Public Viewing auf, Sitzplätze, Liegestühle und Stehtische bieten für viele Gäste Platz. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de

Für Interviews steht Sebastian Pfläging gerne zur Verfügung.

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium, VIP, Ostseevilla und Boho Beachhouse angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

