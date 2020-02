Ballermanns Tierschutzpreis

Tierschutzpreis für besonders Engagement für die von Gut Aiderbichl geretteten Tiere auf der Ballermann Ranch in Niedersachsen wird verliehen

Am kommenden Sonntag, den 01.03. wird zu 14. Mal der Party-Oscar, der Ballermann Award, im sauerländischen Willingen im Rahmen einer großen Show verliehen. Aber nicht nur die von den Künstlern der Event- und Partyschiene begehrte Ballermann-Trophäe zieht in diesem Jahr zum nunmehr 2. Mal die Aufmerksamkeit von Gästen und Medien auf sich. Erneut wird auch der von den Ballermann-Machern in 2019 neue kreierte Tierschutzpreis, ” Das Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch” verliehen. Im vergangenen Jahr wurden Bauer-sucht-Frau Star Schäfer Heinrich und der Eventveranstalter Dieter Groß für ihr Engagement für die von Europas größten Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl geretteten Tiere und die Original Ballermann Ranch im niedersächsischen Blockwinkel (Landkreis Diepholz) geehrt. Im vergangenen Jahr hatten die Inhaber der bekannten Partymarke Ballermann, Annette u. André Engelhardt, ihre große, weiße Ranch an die Tierretter von Gut Aiderbichl verschenkt und ein Paradies für gerettete Pferde und Esel geschaffen (wir berichteten).

In diesem Jahr jedoch fällt die Ehrung mit dem “Ballermann Tierschutzpreis” keinem prominenten Partykünstler zu, sondern einem Knobelverein aus dem Ruhrpott. Anstatt seinen jährlich Ballermann-Urlaub 2019 auf Malle zu verbringen, zog es die Männer von Knobelclub “Moin-Moin” aus Kamen in Westfalen mit ihren Frauen nach Blockwinkel auf die Ballermann Ranch. Dort veranstalteten sie ihr jährliches Final-Knobelturnier, dessen Einnahmen sie für die Arbeit der Tierretter von Gut Aiderbichl spendeten. Damit aber nicht genug. Als das Komitee des Ballermann Award erfuhr, dass der Knobelclub Moin-Moin die großartige Geste auch in 2020 wiederholen würde und bereits Zimmer in Sulingen statt auf Mallorca in Arenal für Mai gebucht sind, war die Entscheidung über den diesjährigen Preisträger des “Gut Aiderbichl Mariechens der Ballermann Ranch 2020” gefallen. Vor einem riesigen TV- und Medienaufgebot, welches die Verleihung der Party-Oscars seit jeher begleitet, wird Club-Vize-Präsident Ralf Haselhoff in Begleitung seiner Gattin Gabi das ‘Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch’ inmitten vom bekannten Stars der Musikszene und Label-Bossen für seien Knobelclub entgegennehmen. “Es ist absolut nicht selbstverständlich, das Vereine sich derart für Tiere in Not engagieren und dazu beitragen, geretteten Tieren ein sicheres Zuhause zu geben. Dies ist aller Ehren wert”, bestätigen die Ballermann`s Annette und Andre Engelhardt ihre Entscheidung für den Knobelclub Moin-Moin. Mehr Infos unter: www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

