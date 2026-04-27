Ballermann-Schild hängt wieder!

Wieder da! Die zu den Tier-Lebenshöfen von Gut Aiderbichl gehörende Ballermann Ranch im niedersächsischen Blockwinkel (Landkreis Diepholz), die gleichsam das Hauptquartier der gleichnamigen Partymarke ist, hat ihr Wahrzeichen zurück.

Fast zwölf Jahre hing das Schild mit dem markanten Schriftzug „Ballermann Ranch“ über dem Tor des Pferde- und Eselparadieses. Es war das Geburtstagsgeschenk der Nachbarn und Freunde zum fünfzigsten von Ballermann-Rancher Andre Engelhardt. Unzählige Erinnerungsfotos zeigen Tierfreunde, Besucher, Fahrradgruppen und Spaziergänger unter dem Wahrzeichen der Gut Aiderbichl Pferderanch, die gleichsam das Hauptquartier der berüchtigten Partymarke ist.

Doch seit nunmehr beinahe einem Jahr war das Schild vakant. Ein Sturm hatte das schwere Eichenschild im vergangenen Jahr aus seinen Ankern gerissen; was nicht unbemerkt blieb. „Wir können schon

gar nicht mehr zählen, wie oft wir nach dem Verbleib es Schildes gefragt wurden“, erzählt Andre Engelhardt. „Wir wollten es eigentlich sofort wieder aufhängen, doch dann kam immer was anderes dazwischen“. Jetzt hängt es wieder.Pünktlich zur Besuchersaison 2026. Frisch aufbereitet und sturmfest von der Ehrenburger Firma Bausanierung Bernd Seelhoff aufgebaut, lädt das Wahrzeichen der Ballermann Ranch mit der St. Leonhard Kapelle im Hintergrund wieder zumPosieren für Fotos ein.

„Gleich am ersten Abend hat eine kleine Fahrgruppe angehalten und Bilder gemacht“, lacht Annette

Engelhardt. Und so wird es wohl weitergehen. Freie Besuchertermine für Ranchführungen und -besichtigungen gibt es nämlich bis August kaum noch.Irgendwas geht aber immer, versprechen die Engelhardts, die sich sehr über das nach wie vor große Interesse an den spannenden Tiergeschichten und der Arbeit aufder Ballermann Ranch mit dem Gut Aiderbichl Katzenland. Mehr Infos unter: www.ballermann-ranch.com

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