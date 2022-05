Ballermann Ranch – Führung mit Schnütchen Tessa

Am Maifeiertag empfangen Annette und André Engelhardt zahlreiche Gäste auf Gut Aiderbichls nördlichstem Ableger

„War das schön!“, freut sich die ehrenamtliche Gutsleiterin Annette Engelhardt über eine tolle Führung am 01. Mai über die Ballermann Ranch.

Knapp 40 große und kleine Tierfreunde nahmen an der öffentlichen Führung über Gut Aiderbichls nördlichster Bastion, der Ballermann Ranch, teil. Annette u. André Engelhardt informierten die „Gäste der Tiere“ über Haltung und Pflege der geretteten Pferde und Esel der Ranch.

Star des kurzweiligen Vormittags war aber zweifellos das kleine Pony Tessa, die von allen nur liebevoll „Schnütchen“ genannt wird. Wegen eines Gen-Defekts wurde Tessa mit einer schiefen Nase geboren. Eine Behinderung, die nur durch zwei Operationen dem kleinen Pferdchen ein glückliches Pferdeleben ermöglicht. Weil aber das Anders-sein auf Gut Aiderbichl normal ist, hat Schnütchen Tessa nun ihr eigens, knallbuntes Kinderbuch vorgestellt, in dem es um Freundschaft, Mut und Toleranz geht… .

Da die Engelhardts aber auch Inhaber von Deutschlands bekanntester Partymarke BALLERMANN sind, kamen bei der Ranch-Führung am 01. Mai Infos zur Marke Ballermann nicht zu kurz.

Die nächste Möglichkeit, Schnütchen Tessa und die Ballermann Ranch kennenzulernen, gibt es am Sonntag, den 05. Juni 2022.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

