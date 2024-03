Balkone steigern Lebensqualität

Feuchteschäden beseitigen – „Freiluftwohnzimmer“ genießen

Köln / Kürten. März 2024

Mal kurz frische Luft schnappen, es sich draußen gemütlich machen, mit Familie oder Freunden im Freien zusammensitzen: Balkone sind dafür ideale Erweiterungen des Wohnraums und steigern die Lebensqualität. Um diesen Zugewinn zu erhalten, sollten die glücklichen Nutzer den Zustand ihres Balkons stets im Auge behalten. Denn diese Wohlfühloasen sind ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt. Wer also Mängel wie Risse, abgeplatzte Bodenbeläge oder Ähnliches entdeckt, sollte handeln, bevor es zu spät ist. Zumal mit einer professionellen Balkonsanierung das Freiluftwohnzimmer schon in kürzester Zeit wieder in einen Topzustand versetzt werden kann.

Abnutzung, Witterung und schlechte Abdichtungen zeigen auf Balkonen ihre Wirkung. Löcher und Risse im Boden, abgelöste Fliesen, aber auch Ausblühungen, Stockflecken und Moosbefall an den Übergängen zur Hauswand sind häufige Schadensbilder, die die Idylle trüben. Neben der mangelnden Ästhetik auf den Balkonen selbst, gibt es auch gravierende Folgen für die angrenzenden Wohnräume: Feuchtigkeit dringt in sie ein, Wärme entweicht aus ihnen und Schimmelpilz wächst auf den ausgekühlten innenseitigen Wandoberflächen der Außenwände.

Passgenaues Sanierungskonzept

„Wir haben das Problem lange beobachtet, genau analysiert und eine qualitativ hochwertige Lösung für die Balkonsanierung entwickelt“, so die gute Nachricht von Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter des Sanierungsunternehmens ISOTEC mit mehr als 85 Fachbetrieben in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Spanien. „Der alles entscheidende Punkt war die bei Terrassen und Balkonen geringe „Aufbauhöhe“ im Blick zu haben, die nur wenige Millimeter betragen darf“, betont Thomas Molitor. Damit Türen, bodentiefe Fenster oder niveaugleiche Austritte („Komfortschwellen“) auch nach der Sanierung tadellos funktionieren, können nur sehr dünnschichtige Systeme angewendet werden. „Diese Anforderung erfüllt unser Balkonsanierungssystem mit einem speziellen Flüssigkunststoff und einer Schichtdicke von nur 4 bis 10 Millimetern.“

Von Grund auf neu

Die Mitarbeiter der ISOTEC-Fachbetriebe sind auf die Balkonsysteme geschult und packen das Problem an der Wurzel. Über mehrere Stufen führt die Sanierung zu einem Top-Ergebnis. Zuerst werden der Oberbelag und die vorhandene Abdichtung bis auf die tragfähige Unterkonstruktion entfernt. Je nach Bedarf wird dann ein Gefälleestrich erstellt, damit auch Regenwasser gut abfließen kann. Als nächstes wird die Balkonoberfläche fachmännisch grundiert. „Bei der Balkonsanierung benötigen vor allem Details wie Türanschlüsse oder Wandanschlüsse besondere Aufmerksamkeit, damit auch nach der Sanierung alles funktionsfähig ist“, betont Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor. Mit einem zertifizierten Flüssigkunststoff oder bei einer größeren Aufbauhöhe ggf. einer ISOTEC®-Kombiflexabdichtung werden diese kritischen Stellen nahtlos mit abgedichtet.

Ästhetisch anspruchsvolle Oberfläche

Auch an die optische Gestaltung wurde bei dieser Systemlösung gedacht. Für die oberste Schicht, die sogenannte Schutz- und Nutzschicht, gibt es einige Alternativen: Ein dünnschichtiger Quarzbelag, eine Beschichtung mit Colorchips-Einstreuung oder ein Aufbau mittels Platten- oder Holzbelag sind hier möglich.

Hochwertige und zertifizierte Lösung

„Die von uns bei der ISOTEC®-Balkonsanierung sind für den Anwendungsfall getestet und zertifiziert“, betont Dipl.-Ingenieur Molitor. „Denn umfangreiche Prüfungen und die Verträglichkeit der verwendeten Produkte haben für uns einen großen Stellenwert. Damit bieten wir den stolzen Balkonbesitzern eine langfristige und auch nachhaltige Lösung für ihr „Freiluftwohnzimmer“.“

Balkon nach wenigen Tagen voll nutzbar

„Mit unserem Sanierungssystem bringen wir Balkone und Terrassen in nur wenigen Tagen wieder in einen Topzustand“, so das Resümee von Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor. „Der täglichen Erholung im „Freiluftwohnzimmer“ steht damit zumindest baulich nichts mehr im Weg.“

Weitere Informationen unter www.isotec.de

ISOTEC GmbH – Seit 1990 sind wir Spezialisten im Kampf gegen Feuchte- und Schimmelschäden an Gebäuden. Gemeinsam mit anerkannten Wissenschaftlern, Sachverständigen und über 85 ISOTEC-Fachbetrieben haben wir einen Erfahrungsschatz sammeln können, der in über 120.000 fachgerechten und erfolgreichen Sanierungen seinen Ausdruck findet. Unsere rund 1.000 Mitarbeiter sorgen an 150 Standorten, mit den ISOTEC-Systemlösungen nachhaltig für trockene Gebäude, die nach der Sanierung vor Feuchte- und Schimmelschäden geschützt sind.

www.isotec.de

Firmenkontakt

ISOTEC GmbH

Sandra Frielingsdorf

Cliev 21

51515 Kürten

0220784760



http://www.isotec.de

Pressekontakt

ISOTEC GmbH

Thomas Bahne

Cliev 221

51515 Kürten

022078476106



http://isotec.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.