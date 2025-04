Balance 5000 EC: Vitel bietet neuen Peplink-Router für Enterprise-Anwendungen an

Hohe Performance und zuverlässige Verbindungen

Unterschleißheim/München, 02. April 2025 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt den Balance 5000 EC in ihr Sortiment auf. Das neueste Produkt von Peplink ist ein hoch performanter Enterprise-Router, der einen Gesamtdurchsatz von bis zu 110 Gbit/s sowie einen Durchsatz von bis zu 30 Gbit/s über SpeedFusion-VPN bietet. Darüber hinaus verfügt das Gerät je nach Modell wahlweise über bis zu 20 WAN-Ports, darunter bis zu acht 25G SFP28-Ports und zwei 40G-QSFP+ bzw. 100G-QSFP28-Ports. Somit ist der Balance 5000 EC ideal geeignet für Anwendungen, die eine extrem hohe Performance, sehr hohe Bandbreiten und mehrere WAN-Verbindungen benötigen. Der Router ist in zwei unterschiedlichen Modellen verfügbar.

Mit einem hohen Durchsatz und einer großen Anzahl an gleichzeitigen Usern ist der Balance 5000 EC ideal für Umgebungen mit hohem Netzwerk-Traffic und vielen verbundenen Sessions. Auch große Datenmengen können in Ultra-High-Speed übertragen werden. Der Router ist für den zuverlässigen 24/7-Betrieb optimiert und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit für unternehmenskritische Vorgänge. So eignet sich der Router beispielsweise für den Einsatz in Rechenzentren, für die Standortvernetzung oder einsatzkritische Anwendungen im BOS-Bereich.

Dabei stellt der Enterprise-Router auch sichere High-Speed-VPN-Verbindungen mit einem VPN-Durchsatz von bis zu 30 Gbit/s bereit – sowohl unverschlüsselt wie auch AES 256-Bit verschlüsselt. Zudem unterstützt der Balance 5000 EC intelligentes Edge Computing, wodurch Anwendungen direkt über den Router laufen können. Dadurch werden die Latenz verringert, die Performance erweitert sowie Anwendungsfälle wie Datenverarbeitung in Echtzeit und nahtloses Application Hosting ermöglicht. So sind auch Sicherheitstools, Traffic Monitoring, Netzwerkautomatisierung und Analyse-Apps am Netzwerkrand möglich.

Ergänzend zu High-Speed-Geschwindigkeiten gewährleistet die SpeedFusion-Technologie von Peplink außerdem eine hohe Ausfallsicherheit durch die Bündelung mehrerer Verbindungen. So bleibt das Netzwerk frei von Paketverlusten, Unterbrechungen oder Ausfällen und läuft stattdessen jederzeit zuverlässig mit der vollen Geschwindigkeit. Auch bei unerwarteten Ausfällen läuft der Datenverkehr somit unterbrechungsfrei weiter. Verwaltet werden kann der Enterprise-Router über die Cloud-Managementplattform InControl 2 von Peplink.

Maximale Flexibilität und Leistung mit zwei Modellen

Um den Bedarf von großen Netzwerken und Rechenzentren abzudecken, stehen zwei Modelle des Balance 5000 EC zur Verfügung. Beide Modelle sind auf die Bedürfnisse großer Netzwerkinfrastrukturen zugeschnitten: Die 40G-Version bietet einen Durchsatz von bis zu 70 Gbit/s, die 100G-Version von bis zu 110 Gbit/s. Zudem unterscheiden sich die beiden Modelle in ihren WAN- und LAN-Schnittstellen.

„Der Balance 5000 EC von Peplink ist die Antwort auf die wachsenden Anforderungen moderner Netzwerke – leistungsstark, flexibel und zukunftssicher“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Beide Modelle des Balance 5000 EC bieten höchste Leistung für die anspruchsvollsten Netzwerke, sodass auch sehr hohe Datenvolumen und tausende gleichzeitige Sessions gemanagt werden können. Damit ist er für alle Unternehmen, in denen Internetverbindungen mit der höchsten Kapazität benötigt werden, eine optimale Wahl.“

Weitere Informationen zum Balance 5000 EC finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://vitel.de/peplink/produkte/balance-series/peplink-balance-5000-ec/) und im deutschsprachigen Datenblatt ( https://vitel.de/wp-content/uploads/2025/03/Datenblatt_Peplink_Balance_5000_EC_f.pdf).

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

