Baladna DE GmbH unterstützt das Ronald McDonald Haus mit großer Lebensmittelspende

Arabische Lebensmittel als Gabe zur Weihnachtszeit

Das Lebensmittelunternehmen Baladna DE GmbH spendet eine große Menge arabischer Lebensmittel für die Familien, die im Ronald McDonald Haus in Aachen leben, dies ist seit fast 30 Jahren ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder.

Hergestellt wurde der Kontakt zum Unternehmen über Ismail Sari, der bei Baladna („unsere Heimat“) arbeitet und selber im Aachener Ronald McDonald Haus lebt: „Ich habe persönlich erfahren wie wichtig es ist, in der Nähe zur Klinik sein zu können, da mein kleiner Sohn im Aachener Universitätsklinikum behandelt wird. Das Ronald McDonald Haus gibt mir diese Möglichkeit und dafür bin ich sehr dankbar.“

„Das soziale Engagement ist bei Baladna ein wichtiger Pfeiler der Firmenphilosophie. Wir sind ein wachsendes Unternehmen mit syrischen Wurzeln und stellen neben deutschen und türkischen Fachkräften natürlich auch syrische Flüchtlinge ein, die wir bei der Suche einer Wohnung, bei Behördengängen und Fragen des Alltags unterstützen. Eine sinnvolle und sichere Arbeit zu haben ist ein wichtiger Baustein für die Integration in Deutschland. Durch verschiedene Engagements der letzten Jahre im sozialen Bereich möchten wir uns bei Deutschland für seine Humanität bedanken. Als Familienvater unterstütze ich besonders gerne die McDonald´s Kinderhilfe Stiftung, die sich für Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und ihren Familien einsetzt“, so Abdulrazak Kattan, der Inhaber des Unternehmens.

Für Werner Krauss, Geschäftsführer der Unternehmen Baladna DE GmbH und Baladnashop GmbH, ist es „eine große Freunde, das Ronald McDonald Haus zu unterstützen, da wir am Beispiel unseres Mitarbeiters Ismail Sari gesehen haben, dass die Hilfe, die die Stiftung anbietet wirklich ankommt und sehr wichtig ist. Hochwertige Nahrung trägt zum Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen bei.“

Hausleiterin Christine Esparza Valdez betont die Bedeutung der Unterstützung: „Neben Geldspenden, auf die unsere Einrichtung zur Deckung der Betriebskosten angewiesen ist, sind Sachspenden wie von Baladna eine tolle Möglichkeit, uns zu unterstützen. Für die Familien, die im Haus leben, ist ein Einblick in die orientalische Küche sicher eine schöne Abwechslung und wir bedanken uns ganz herzlich.“

Seit 1991 ist das Ronald McDonald Haus Aachen ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Aachener Universitätsklinikum behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 170 Familien eines der 12 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Heike Meier-Henkel hat die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald´s Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft.

Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/aachen

Der Name Baladna kommt aus dem arabischen und bedeutet HEIMAT

