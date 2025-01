Baier Tools präsentiert: Perfekte Symbiose – Akku-Baustellensauger ABSS213L und Akku-Diamant-Mauernutfräse

Baier Tools, der Experte für hochwertige Werkzeuge „Made in Germany“, stellt eine leistungsstarke Kombination vor: den neuen Akkusauger ABSS213L und die Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN20-PV. Gemeinsam bieten diese Produkte eine Komplettlösung für kabelloses, staubfreies und präzises Arbeiten auf der Baustelle – ideal für Anwendungen wie das Fräsen von Mauerschlitzen oder die Installation von Photovoltaikanlagen.

Akkusauger ABSS213L – Maximale Effizienz und Staubfreiheit

Der neue Akku-Baustellensauger ABSS213L von Baier Tools überzeugt durch zahlreiche innovative Features, die ihn zur perfekten Ergänzung für anspruchsvolle Anwendungen machen, insbesondere in Kombination mit der Akku-Diamant-Mauernutfräse:

-Höhere Effizienz durch Durchluftgebläsemotor: Dieser nutzt den Prozessluftstrom der Saugluft gleichzeitig zur Kühlung des Motors. Im Vergleich zu Nass-Trockensaugern reduziert dies den Energieverbrauch und verlängert die Akkulaufzeit erheblich.

-Längere Laufzeit bei gleicher Saugleistung – ideal für den Dauereinsatz.

-Geräuscharmer Betrieb: Reduzierte Lärmemissionen sorgen für ein angenehmeres Arbeitsumfeld.

-Kompakte Bauweise und geringes Gewicht: Perfekt für den mobilen Einsatz.

-Tragegurt für flexibles Handling: Besonders praktisch auf Leitern und Gerüsten.

-L-Klasse-Zertifizierung und HEPA 14 Filtration: Schutz vor Feinstaub und anderen Schadstoffen.

-Verschließbarer Filterbeutel: Sorgt für staubfreie Entsorgung und erhöht die Arbeitssicherheit.

-Ersatzfach für Vliesfilterbeutel: Ersatz immer griffbereit.

-Elektrisch leitender Saugschlauch: Verhindert statische Aufladungen und bietet höchste Sicherheit.

-Versenkbare Akkus im Schwerpunkt des Geräts: Für eine ideale Balance und hohe Stabilität.

-Hervorragendes Fahrwerk mit großen hinteren Bockrädern: Mobilität auch auf unebenem Gelände.

-Zubehöraufnahme mit vier Steckplätzen und Parkpositionen für die Bodendüse: Ordnung und Effizienz direkt am Gerät.

-Modernes Display: Zeigt Akkueinzelprüfung, Akkustand und Saugleistung in Prozent an.

-Betriebs- und Füllstands-LEDs: Für klare Statusanzeigen.

-Elektronische Leistungsregulierung: Verlängert die Akkulaufzeit durch bedarfsgerechte Saugleistung.

-Neues Verpackungsdesign von Renoarde: Modern und funktional.

Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN20-PV – Präzision trifft auf Innovation

Die Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN20-PV ist speziell für präzises Arbeiten wie das Fräsen von Mauerschlitzen bis zu 22 mm Breite und 22 mm Tiefe

konzipiert und bietet die perfekte Ergänzung zum ABSS213L:

-Kompakter 18-V-Brushless-Motor: Hohe Effizienz und Langlebigkeit.

-Thermischer Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung.

-Innovative Kunststoffabsaugung: Garantiert staubfreies Arbeiten – in Kombination mit dem ABSS213L unschlagbar.

-Optimale Führung in Fräsrichtung: Für eine perfekte Arbeitshaltung und präzisen Schnittverlauf.

-Spindelarretierung: Erleichtert den Werkzeugwechsel erheblich.

-Kleine, kompakte Bauweise: Für maximale Handlichkeit.

-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige: Für vollständige Kontrolle des Ladezustands.

-Drehzahl: 20.000 U/min: Höchste Leistungsfähigkeit.

-Scheibenaufnahme Ø 10 mm und Diamantscheiben Ø 85 mm: Präzise und langlebig.

-Lieferumfang: 5 Diamant-Trennscheiben, 18-V-Akku mit 8 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer.

–

Perfekte Symbiose für staubfreies Arbeiten auf der kabellosen Baustelle

Die Zusammenarbeit von ABSS213L und der Mauernutfräse von Baier Tools bietet eine Komplettlösung, die sowohl Effizienz als auch Präzision maximiert. Während die Fräse dank ihrer innovativen Absaugung staubfreies Arbeiten ermöglicht, sorgt der ABSS213L dafür, dass der entstehende Feinstaub direkt entfernt wird. Besonders bei der Installation von Photovoltaikanlagen, dem Fräsen von Mauerschlitzen oder Renovierungsarbeiten ist diese Kombination unschlagbar.

Die elektrische Leitfähigkeit des Saugschlauchs macht die Zusammenarbeit sicher und zuverlässig, während die L-Klasse-Zertifizierung und HEPA 14 Filtration des Saugers auch gesundheitliche Risiken durch Feinstaub minimiert. Gemeinsam garantieren die beiden Geräte ein professionelles Ergebnis und eine saubere Arbeitsumgebung.

Fazit: Die perfekte Lösung für Profis auf der kabellosen Baustelle

Mit dem Akkusauger ABSS213L und der Akku-Diamant-Mauernutfräse bietet Baier Tools eine unschlagbare Kombination für Handwerker, die Wert auf Effizienz, Präzision und Sauberkeit legen. Beide Geräte sind nicht nur technisch auf höchstem Niveau, sondern ergänzen sich optimal – für perfekte Ergebnisse auf der Baustelle die völlig kabellos sein kann.

Die kabellose Baustelle – Freiheit und Effizienz neu definiert

-In der heutigen Welt des Handwerks sind Mobilität und Flexibilität entscheidend. Mit der Einführung des Akkusaugers ABSS213L und der Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN20-PV präsentiert Baier Tools nicht nur zwei hochwertige Einzelprodukte, sondern eine Vision: Die kabellose Baustelle.

-Stellen Sie sich eine Arbeitsumgebung vor, die frei von störenden Kabeln und eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ist. Die kabellose Baustelle bietet Ihnen genau das – und noch mehr:

-Maximale Bewegungsfreiheit: Ohne lästige Kabel können Sie auf der Baustelle frei arbeiten, unabhängig davon, ob Sie auf Leitern, Gerüsten oder an schwer zugänglichen Stellen tätig sind.

-Weniger Stolperfallen, mehr Sicherheit: Kabel gehören zu den häufigsten Unfallursachen auf Baustellen. Die kabellose Technologie von Baier Tools minimiert dieses Risiko erheblich.

-Optimale Effizienz: Dank der perfekt aufeinander abgestimmten Akku-Technologie von ABSS213L und ABDN20-PV können Sie nahtlos arbeiten, ohne ständig den Standort von Steckdosen zu überprüfen oder Kabeltrommeln mitzuführen.

-Einheitliches Akkusystem: Beide Geräte nutzen das gleiche Akkusystem, wodurch ein schneller Wechsel und weniger Ladezeit gewährleistet sind. Perfekt für Profis, die keine Zeit verlieren möchten.

-Diese neue Art des Arbeitens ist nicht nur innovativ, sondern setzt auch neue Standards in Sachen Sauberkeit, Sicherheit und Effizienz. Gerade bei aufwendigen Projekten wie dem Fräsen von Mauerschlitzen oder der Installation von Photovoltaikanlagen bedeutet die kabellose Baustelle weniger Unterbrechungen und höhere Produktivität.

-Die Zukunft gehört kabellos. Mit Baier Tools gestalten Sie Ihre Baustelle nicht nur moderner, sondern auch nachhaltiger – durch den reduzierten Energieverbrauch der Akkugeräte und die längere Lebensdauer der innovativen Motoren.

