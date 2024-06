Baier Tools: Ihr Partner für Lohnfertigung in Asperg

Baier Tools: Ihr Partner für Präzisionsfertigung

Baier Tools: Ihr Partner für Präzisionsfertigung

Die Maschinenfabrik Otto Baier GmbH, besser bekannt als Baier Tools, ist Ihr vertrauenswürdiger Lohnfertiger für Drehen, Verzahnen und CBN Rundschleifen. Mit einer Kapazität von bis zu 65 mm Durchmesser und Längen bis 300 mm sind wir Ihr One-Stop-Shop für alle Ihre Fertigungsbedürfnisse.

Warum Baier Tools?

Unser Angebot an Lohnfertigungsdienstleistungen bietet Full-Service-Lösungen mit einem bewährten Maschinenpark. Unsere erfahrenen Mitarbeiter bieten fachkundige Beratung und Fertigung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige Produktergebnisse erhalten. Ob Einzel- oder Serienfertigung, Prototypenfertigung oder komplexe Projekte – wir sind stolz darauf, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unser Engagement

Bei Baier Tools stehen Sie, unser Kunde, immer im Mittelpunkt. Unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung ist der Schlüssel zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Aufrechterhaltung eines gleichbleibend hohen Qualitätsniveaus. Ihre Zufriedenheit ist die Messlatte für unseren Erfolg und treibt uns an, in allem, was wir tun, die höchsten Standards zu setzen.

Unsere Dienstleistungen

Ob Einzelteile oder Serienfertigung, wir fertigen Teile mit Dimensionen von bis zu 65 mm Durchmesser und einer Länge von 300 mm für eine Vielzahl von Branchen, darunter Pneumatik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Fleischerei-Maschinenbau, Papierindustrie, Phototechnik und viele mehr.

Drehen

Unsere modernen Drehmaschinen ermöglichen mit angetriebenen Werkzeugen die präzise Bearbeitung von Werkstücken nach Ihren individuellen Anforderungen. Mit einer maximalen Drehlänge von 300 mm und einem maximalen Durchmesser von 65 mm können wir auch gehärtete Teile bearbeiten, um höchste Qualität zu gewährleisten.

CBN Rundschleifen in Stahl

Unsere hochpräzisen Rundschleifmaschinen ermöglichen die Bearbeitung von Stahlteilen nach Ihren spezifischen Anforderungen. Mit einem maximalen Durchmesser von 70 mm und einer maximalen Länge von 300 mm liefern wir exakte Ergebnisse. Alle Schleifmittel können in einer Aufspannung geschliffen werden. Eine Bearbeitung als fertig-fallende Teile ist realisierbar.

Verzahnen

Modul 1/1,25 1,5/2 = Zahngrösse

Unsere Verzahnungsdienstleistungen bieten präzise Lösungen für Ihre Anforderungen. Mit einem maximalen Durchmesser von 70 mm und einer maximalen Fräslänge von 100 mm setzen wir auf höchste Präzision, um die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Vertrauen Sie auf Baier Tools für all Ihre Fertigungsbedürfnisse. Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen!

Maschinenfabrik

OTTO BAIER GmbH

Jens Deggelmann

Heckenwiesen 26

71679 Asperg

Tel +49(07141) 30 32 0

Fax +49(07141) 30 32 43E-

Mail: info(at)baier-tools.com

Web: https://www.baier-tools.com/lohnfertigung/

Marketingkontakt

Reinhold Bayer

Renoarde digital-design & marketing

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

Tel +49 941 56813619

Mail: reinhold.bayer@renoarde.de

Web: https://www.renoarde.de

In allen BAIER Elektrowerkzeugen steckt das Know-how und die Erfahrung aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit.

Von BAIER wurde neben der Schlagbohrmaschine auch die Elektrometallhandsäge und die Mauernutfräse erfunden. Dieses Innovationsstreben hat sich bei BAIER bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Das Ergebnis ist ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Elektrowerkzeuge, die dem Profi nicht nur das Arbeiten erleichtern, sondern durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Geld spart.

BAIER bietet heute ein Werkzeugprogramm für höchste Ansprüche – hochwertige und technisch ausgefeilte Elektrowerkzeuge für Handel, Handwerk und Industrie. Diese werden zusammen mit den Tochterfirmen in Dänemark, Frankreich und Italien mittlerweile auf der ganzen Welt vertrieben.

Kontakt

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH

Jens Deggelmann

Heckenwiesen 26

71679 Asperg

0941 30320



https://www.baier-tools.com

