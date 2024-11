„Bahnsinn Riedbahn“: Exklusive Einblicke in das wichtigste Bauprojekt der Deutschen Bahn

Die Generalsanierung der Riedbahn, einer der meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands zwischen Frankfurt/Main und Mannheim, wird zur spannenden Dokumentarfilm-Serie. Seit dem Baustart am 15. Juli begleiten Kamerateams die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn sowie die beteiligten Bauunternehmen. Die dabei entstandene siebenteilige Doku-Reihe mit dem Titel „Bahnsinn Riedbahn – Eine deutsche Baustelle“ feiert nun Premiere.

Einblicke in Erfolge und Herausforderungen der Generalsanierung

Mit der Serie bietet die Deutsche Bahn einen umfassenden Einblick in das erste Großprojekt des neuen Sanierungsprogramms S3. Vorstände, Projektteams und Baupartner sprechen offen und ehrlich über die Erfolge und Herausforderungen – von den komplexen Arbeiten auf der Baustelle bis zu den Auswirkungen auf Anwohnende und Betroffene.

Teamgeist und Leidenschaft – der Weg zu einer leistungsfähigeren Bahn

„Mit dem ehrlichen Einblick in die komplexe Welt der Pilot-Generalsanierung der Riedbahn zeigen wir mit dem Filmvorhaben „Bahnsinn Riedbahn“, was für eine Anstrengung, wieviel Kompetenz und welche große Leidenschaft in Eisenbahnprojekten steckt“, erklärt Ingrid Felipe, Vorständin Infrastrukturplanung und -projekte der DB InfraGO AG. Die Serie verdeutlicht, wie die Deutsche Bahn gemeinsam mit Baupartnern daran arbeitet, die Versäumnisse der Vergangenheit wettzumachen und die Bahn zukunftsfähig zu machen.

Jetzt Folge 1 auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bahn streamen

Die erste Folge der Doku-Serie ist ab dem 21. November 2024 auf YouTube verfügbar. Weitere Episoden erscheinen monatlich und bieten faszinierende Einblicke hinter die Kulissen der größten Baustelle im deutschen Schienennetz.

Bahnsinn Riedbahn – Folge 1 auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m0ssQ-6o-b4

Jetzt den YouTube-Kanal abonnieren, um keine Folge zu verpassen: https://www.youtube.com/@DeutscheBahnKonzern?sub_confirmation=1

Kontakt

dot-gruppe

Bernhard Longin

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

+49304397263-0



https://dot-gruppe.com

Bildquelle: Deutsche Bahn AG