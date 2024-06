Bahnbrechender Aufschlag in der Kunststoffbearbeitung- Eugen Riexinger GmbH & Co. KG stellt CAS Akku-Handschweißgeräte und patentierte Weltneuheit vor

Nürtingen / Bad Liebenzell, 2024: Mit der Bad Liebenzeller Eugen Riexinger GmbH & Co. KG schließt sich in diesem Jahr bereits der zweite neue Partner der weltweit größten Multi-Marken-Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System) an. Und er nutzt die CAS Akkutechnologie, um gleich zum Start drei innovative Geräte auf den Markt zu bringen: „Unsere neuen Akku-Handschweißgeräte sind bahnbrechend in unserer Branche“, sagt Marcel Wölfling, Marketingleiter bei RIEXINGER. Aus der Kooperation mit Metabo und CAS sind beim Bad Liebenzeller Spezialisten für Kunststoffbearbeitung die ersten patentierten Akku-Stumpf- und Muffenschweißgeräte entstanden, die RIEXINGER im Mai auf der IFAT präsentieren wird, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall und Rohstoffwirtschaft.

Akku-Know-how, technologische Weiterentwicklung und Marktpräsenz

„Wir wollten unseren Kunden ein leistungsfähiges Handschweißgerät mit einem kompatiblen Akkusystem und bedienerfreundlichem Handling bieten.“, sagt Wölfling. Die Idee eines selbst entwickelten Akkusystems als Plan B war schnell verworfen: „Wir sind außerordentlich zufrieden mit dem Ergebnis des gemeinsamen Entwicklungsprozesses. Und wir freuen uns auf die weitere Vernetzung mit Metabo und den CAS-Partnern.“ Thomas Zeller, Leiter des CAS-Partnerprogramms bei Metabo, ergänzt: „CAS garantiert nicht nur Partnerschaft auf Augenhöhe und den Zugang zu Akku-Know-how und technologischer Weiterentwicklung. Als weltweit größte Multi-Marken-Akku-Allianz erhöhen wir stetig unsere Präsenz im Markt – und damit werden auch unsere CAS-Partner bei ihren potenziellen Kunden sichtbarer.“

Gesucht und erfunden: Handliche Akku-Schweißgeräte für Profis

Als Traditionsunternehmen mit 65 Jahren Erfahrung in der Kunststoffbearbeitung ist RIEXINGER mit einem breiten Portfolio in internationalen Märkten erfolgreich. RIEXINGER Maschinen sind überall dort im Einsatz, wo Kunststoffrohre industriell oder im Handwerk bearbeitet, gesägt oder geschweißt werden, so beispielsweise in der Industrie für Wasser- und Abwassersysteme, der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie, in der Logistik und Verpackungsbranche oder der Automobil- und Elektroautomobil-Branche. Von mehreren Metern Rohrdurchmesser in Kraftwerken bis zu Wasser- und Abwasserrohren mit 50 oder 100 Millimeter Durchmesser im Wohnungsbau bietet RIEXINGER die passenden Geräte und Bearbeitungsmaschinen an. Für das Verschweißen von Kunststoffrohren in der Gebäudetechnik, Sanitär und ähnlichen Einsatzbereichen suchte man nach einer leistungsfähigen Akku-Lösung. CAS ist technologisch und strategisch die Lösung.

Kabel? Kann weg.

Was aber können die Akku-Handschweißgeräte besser als ihre kabelgebundenen Geschwister? Sie machen die Arbeit flexibler, mobiler und sicherer. Das ist gerade für Installateure ein echtes Pfund. Denn ob auf Neubau-Baustellen, bei Wartungsarbeiten oder bei Notfallreparaturen: Meist sind die Platzverhältnisse eng, die Zeit knapp und Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Kabeltrommeln lästig.

Mobil, flexibel und sicher

Wenn Kunststoffrohr-Enden auf mehr als 200°C erhitzt werden und unter definiertem Druck manuell miteinander verbunden werden, sind Tempo, Präzision und Vorsicht gefragt. Dann sollte kein Kabel stören und keine Kabeltrommel im Weg liegen, und das Handschweißgerät muss schnell sicher abgelegt werden können, damit die hohen Temperaturen an den Heizspiegeln, Heizdornen und -muffen keine Gefahr darstellen. Schon bei vergleichsweise einfachen Arbeiten punkten die Akku-Geräte daher mit ihren Argumenten: Flexibles Handling, Mobilität ohne Kabel und Sicherheit dank fehlender Stolperfallen. Bei außergewöhnlichen Einsätzen – etwa, wenn große Wassertanks von innen gewartet werden – potenzieren sich diese Vorteile, weil kein langes Kabel die Arbeit behindert und das Risiko eines Stromschlags durch die Schutzkleinspannung ausgeschlossen ist.

Ein Akku für alle: „Ein großartiger Gedanke“

„Wir sind überzeugt, dass handgeführte Akku-Werkzeuge in unserer Branche ein echter Game Changer sind.“, sagt Marcel Wölfling. „Auf den Baustellen benutzen unsere Kunden eine ganze Reihe von weiteren Elektrowerkzeugen. Setzen sie bereits CAS Maschinen ein, dann passen unsere Handschweißgeräte perfekt dazu. Ich finde den Gedanken großartig, dass Profi-Anwender in ihrem Metier sukzessive auf CAS umsteigen und irgendwann ein Akku-System für all ihre kabellosen Elektrowerkzeuge nutzen. Gerade in der Gebäudetechnik passen heute schon viele Werkzeuge von CAS Partnern zusammen, beispielsweise Metabo, Virax, Rothenberger, Rubi, Scangrip – und jetzt auch RIEXINGER.“

Erst der Anfang

Nach der Vorstellung der ersten drei patentierten Akku-Handschweißgeräte auf der IFAT vom 13. bis 17. Mai in München und dem Verkaufsstart im Oktober dieses Jahres wird RIEXINGER weitere kabellose Produkte ins Programm nehmen. CAS, die größte Akku-Allianz der Welt, wächst also nicht nur in der Anzahl der Partner, sondern auch in der Anzahl der CAS Akku-Elektrowerkzeuge und Maschinen, aus denen der professionelle Anwender seine Ausrüstung zusammenstellen kann.

Über CAS

CAS (Cordless Alliance System) ist eine von dem Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo initiierte, markenübergreifende Akku-Allianz. CAS ging im Sommer 2018 mit neun Elektrowerkzeug- und Maschinen-Herstellern aus verschiedenen Bereichen an den Start.

Aktuell sind die Marken Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, Fischer, Prebena, Cembre, Press-fit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf, Monti, Baier, Scangrip, Cemo, ITH Schraubtechnik, Spewe, Lamel-lo, Promotech, Rico, Virax, Engelbert Strauss, Hellermann Tyton, Jepson Power, Holmatro, Rubi, Lievers Holland, Novus Dahle, Cleanfix, Suhner und pulsFOG Teil von CAS.

Innerhalb dieses, in der Branche einmaligen Akkusystems sind alle Maschinen der CAS-Marken mit einem Akku zu hundert Prozent kompatibel und beliebig kombinierbar. Auf Basis der leistungsstarken Metabo LiHD-Akku-Technologie versammelt CAS die unterschiedlichsten Gewerke unter einem Dach und bietet professionellen Anwendern so die Freiheit, fernab der Steckdose mit Standard- und Spezialprodukten verschiedener Hersteller mobil und flexibel zu arbeiten. Mehr zu CAS unter www.cordless-alliance-system.de

Über Metabo

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen, ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und Industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Bau-stelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akkusystems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2021/2022 (April 2021 bis März 2022) einen Umsatz von 638 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

