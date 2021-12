Baden-Baden wird UNESCO Welterbe … und Taxi Minor ist dabei

Keine Frage – die Auszeichnung UNESCO Welterbe wird Baden-Baden noch mehr ins Licht rücken

BADEN-BADEN. Taxi Minor ist in einer Stadt wie Baden-Baden ein wichtiger Pfeiler der Personenbeförderung. Das Angebot umfasst in erster Linie die Fahrt und damit die Anbindung von Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden und Bahnhof Baden-Baden an die Innenstadt. Hier befinden sich Hotels, Gastronomie, Kongresshaus, Sehenswürdigkeiten. Das Angebot von Taxi Minor Baden-Baden geht jedoch noch weit darüber hinaus. Da gibt es den Krankentransport, den Limousinenservice mit einer verlässlichen Begleitung während eines Aufenthalts in der Kurstadt Baden-Baden.

Mit Taxi Minor Baden-Baden die Region erkunden

Mit Taxi Minor können Reisende die gesamte Region erkunden: Schwarzwald, Städte wie Freiburg, Basel, Zürich, Stuttgart oder Straßburg, Attraktionen wie der Europa-Park oder die „Outlets“ in Metzingen, Zweibrücken und Roppenheim. Nun ist Baden-Baden mit der Welterbe Auszeichnung „Große Bäder Europas“ in die Königsklasse der Sehenswürdigkeiten in unserem Land aufgestiegen. Selbstverständlich wird sich das auf die Besucherzahlen auswirken. „Wir sind bereit und freuen uns auf die Herausforderung. Wir wollen unsere schöne Stadt Baden-Baden, die so wundersam in den Schwarzwald eingebettet ist, vielen Menschen zeigen“, meint Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

