Baden-Baden erleben und entdecken mit Taxi Minor

BADEN-BADEN. Den wunderbaren Schwarzwald gibt es in Baden-Baden als Zugabe. Eingebettet in dunkle, immergrüne Wälder präsentiert sich Baden-Baden mit seinen vielfältigen Angeboten wie eine Perle im mittleren Schwarzwald. Taxi Minor Baden-Baden ist ihr Partner – egal ob es um eine Fahrt zu einer medizinischen Einrichtung, um den Transport vom Flughafen oder vom Bahnhof in die Innenstadt oder die Taxi Fahrt zu einem der erstklassigen Restaurants in der Region geht. Festspielhaus, Thermen, Kongresszentrum, touristische Angebote – in Baden-Baden ist für jeden was dabei.

Limousinenservice von Taxi Baden-Baden

Mit hochwertigen Mercedes Limousinen bietet Taxi Minor Baden-Baden einen besonderen Service an. Ob Geschäftsreisende oder Individualtouristen. Der Limousinenservice von Taxi Baden-Baden ist die perfekte Lösung, wenn es um individuelle Fahrten und Ausflüge in und um Baden-Baden geht. Ein Beispiel: Individualtouristen aus China haben vor einigen Jahren den schönen Südwesten Deutschlands entdeckt. Für sie ist eines der schönen Hotels in Baden-Baden ein hervorragender und gut gelegener Ausgangspunkt, um Deutschland und große Teile von Europa zu entdecken. Von Baden-Baden aus ist man schnell in Freiburg, Straßburg oder auch in Paris. Ausflüge zu den schönen Sehenswürdigkeiten zwischen Schwarzwald und Vogesen lassen sich mit dem zuverlässigen Limousinenservice von Taxi Baden-Baden schon vor dem Reiseantritt perfekt planen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

