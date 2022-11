Bad als Wellnessoase. Renovieren oder smarte Ideen?

Kosten und Badtrends- Die Scouts von Bettwaren-Shop.de mit dem Ohr am Markt

Wussten Sie, dass wir jeden Tag 30 – 60 Minuten im Bad verbringen? Da ist es nicht erstaunlich, dass das Thema Bad Gestaltung und Wellness in aller Munde ist. Aber muss es immer gleich eine Komplettmodernisierung sein oder was kann getan werden, um im Bad eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen? Um diese Frage zu beantworten, haben die Experten von Bettwaren-Shop.de die Renovierungskosten und gegenwärtigen Trends im Markt untersucht.

Das Thema Badezimmer ist aktuell und wichtig. Der Wohlfühltrend im Bad von Badmöbel, Marken-Handtuch bis hin zur Integration einer Sauna, sind „angesagt“. Bei privaten Besichtigungstouren durch die Wohnung wird heutzutage häufig auch das Bad gezeigt. Studien zeigen, dass der Trend eindeutig zu größeren Räumen, zum Gäste-Bad und -WC geht. Und im Luxussegment freistehende Wannen, barrierefreie Themenduschen oder sogar ein Whirlpool gewünscht werden. So wird der Badezimmerbereich immer mehr als Wellnessbereich empfunden. Und auch technische Details, wie beispielsweise Dusch-WCs, halten Einzug. Wellness- und Gesundheitstrends, die Entspannung oder eben Gesundheitsprophylaxe mit der dazugehörigen Hygiene versprechen, gehen Hand in Hand.

So individuell, wie die Vorstellungen, so sind auch die Kosten für die Umsetzung der Wünsche. Diese hängen jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Wie groß ist das Badezimmer, welche Badmöbel, Dusche, Wanne oder Marken werden verbaut? In welcher Region in Deutschland wird umgebaut? All diese Dinge spiegeln sich im Preis für das Projekt wieder. So fallen bei einer Badrenovierung eines kleinen Bades gleich mal 7500 bis 20000 Euro und bei einem großen Bad 15000 bis 30000 Euro an.

Bei diesen Summen liegt es doch nahe sich über andere Möglichkeiten Gedanken zu machen, um eine Wohlfühlatmosphäre im Bad zu schaffen. So empfehlen die Bettwaren-Shop.de Experten alle Sinne anzusprechen und durch kuschelige Handtücher und Bademäntel, optisch ansprechende Duschvorhänge, Accessoires aus Holz, die richtigen Farben und durch entsprechendes Licht eine warme Atmosphäre zu schaffen. Auch geeignete Öle und Duftkerzen sollen helfen den Wellness-Gedanken zu verstärken.

Bad-Artikel und -Accessoires sind im Vergleich zu Badmöbeln eine günstige Alternative, um die heimische Wellness-Oase auszustatten. Artikel in höchster Markenqualität Handtücher von Markenfirmen wie Joop, Calvin Klein oder flauschige Bademäntel oder Frottierwaren der deutschen Exklusivmarke Feiler sind daher im Premiumsegment bei Online Shops, wie Bettwaren-Shop.de sehr gefragt. Und auch preisgünstigere Handtücher, Waschlappen oder Sauna-Handtücher mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis, wie zum Beispiel die der Marken Kleine Wolke, Vossen oder Egeria runden das Sortiment ab.

Der Markt gibt die Entwicklung vor. Die Bäder der Kundschaft werden immer größer, moderner und farblich abgestimmter. Die Einrichtung bis hin zu Textilien und Badzubehör soll stimmig sein, um das individuelle Wohlfühlen zu gewährleisten. Auch in 2023 liegt man mit Grau- oder Anthrazittönen im zeitlosen Farbtrend. Und auch Vollfarben wie zum Beispiel dunkelrot / rubinrot oder Blautöne, werden weiterhin gefragt sein. Ein neuer starker Trend ist derzeit bei den grünen Farbtönen zu beobachten.

Das Team beim Online Bettwaren-Shop.de stellt Ihren Kunden so bereits mehr als 2000 verschiedene Artikel und Variationen in den Menüpunkten Handtücher, Bademäntel, Badematten und Badzubehör zur Verfügung. Und neben der Produktvielfalt wird dabei auch auf die Umwelt und Lieferkette geachtet. Im gesamten Shop Sortiment wird hauptsächlich auf europäische Qualitäts-Lieferanten gesetzt, damit die Lieferwege möglichst kurz bleiben können.

Ziel des Unternehmens ist, dass die Kunden sich beim Onlineeinkauf sicher sein können Angebote zu bekommen, die farblich, von der Herstellung, dem Material und der Ausführung her voll im Trend liegen. So ist beispielsweise bei Handtüchern Frottee, nicht nur wegen des sehr guten Saugverhaltens, sondern auch wegen der Farbfestigkeit, weiterhin das Material der Wahl. Und auch die Zweifarbigkeit, „double face“, ist wegen des Sauna- oder Fitnessstudio Trends sehr gefragt. Der praktische Gedanke, für die gute Nutzbarkeit im Alltag spielt bei der Produktauswahl der Fachberater Team des Bettwaren-Shop.de immer mit.

Sicher ist, der Stellenwert des Wohnbereiches Bad in der Gesellschaft wächst und die individuelle Auswahl, schneller Service und kundenorientierte Beratung der Fachleute des Bettwaren-Shop ist die Basis für ihren zukünftigen Erfolg.

