Backbase übernimmt die digitale Vermögensplattform Nucoro

Der Deal erweitert die Backbase Engagement-Banking-Plattform um End-to-End-Investment-Funktionen

Amsterdam/Frankfurt, 15.06.2023 – Backbase, der führende Anbieter der Engagement-Banking-Plattform, übernimmt für einen nicht genannten Betrag Nucoro, die in Großbritannien ansässige Plattform für digitale Vermögensverwaltung. Die Übernahme ermöglicht es Backbase, die Funktionen der Headless-Plattform von Nucoro direkt in die Backbase Engagement-Banking-Plattform zu integrieren. Dadurch können Backbase Kunden wie beispielsweise Retail-Banken ihren Kunden digitale End-to-End-Anlageangebote wie Robo-Advisor, Wertpapierhandel oder hybride Beratungsdienste anbieten.

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen überschritt im Jahr 2022 die 3-Milliarden-Dollar-Grenze. Analysten prognostizieren für das nächste Jahrzehnt eine durchschnittliche Wachstumsrate von 10 %. Anlageprodukte sind weltweit ein wichtiger Faktor der Wertschöpfung für Retail-Banken, Privatbanken und Vermögensverwalter. Die Übernahme von Nucoro unterstreicht das Engagement von Backbase, Finanzinstitute dabei zu unterstützen, ihren Kunden erstklassige Investement-Erlebnisse zu bieten.

„Wir sehen einen Trend, bei dem Retail-Banken differenzierte Anlageangebote schnell auf den Markt bringen wollen, um ihre alltäglichen Bankdienstleistungen zu ergänzen“, sagt Jouk Pleiter, Gründer und CEO von Backbase. „Man denke nur an Möglichkeiten wie verbessertes Sparen, Rentenprodukte, Wertpapierhandel und Portfolio-Management. Mit diesen Dienstleistungen können sie zusätzliche Einnahmen generieren und ihren Anteil am Share of Wallet ihrer wertvollsten Kunden erhöhen. Bei Privatbanken und Vermögensverwaltungsfirmen sehen wir eine wachsende Nachfrage für mehr Funktionen und Services ihrer maßgeschneiderten Kernsysteme. Ich bin begeistert von dem Potenzial dieser leistungsstarken, kombinierten Plattform, die sowohl für Privat- als auch für Retailbanken einen sofortigen End-to-End-Wert schafft.“

In den letzten drei Jahren war Nucoro Teil des Backbase Fintech-Partner-Ökosystems und beide Unternehmen haben bei gemeinsamen Projekten eng zusammengearbeitet. Auf technischer Ebene basieren beide Plattformen auf offenen Branchenstandards und teilen eine Microservice-basierte Architektur, die es Backbase ermöglicht, seine Vision von einer Plattform und einer Architektur zu beschleunigen.

„Backbase ist ein idealer Partner, um Finanzinstituten auf der ganzen Welt die nächste Generation der Vermögensinfrastruktur näherzubringen“, sagte Lennart Asshoff, Mitbegründer und CEO von Nucoro. „Als zuverlässiger Innovationspartner für Finanzinstitute bietet uns Backbase die Reichweite und das technische Know-how, um unsere Vision weiter voranzutreiben.“

Die Backbase Engagement-Banking-Plattform wurde Anfang des Jahres von den Branchenanalysten Celent und Omdia als Leader eingestuft. Nachdem Backbase organisch auf einen Umsatz von über 200 Millionen Euro gewachsen ist, hat Backbase 2022 120 Millionen Euro Wachstumskapital von Motive Partners eingeworben.

Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banken dabei zu helfen, ihre IT-Architektur um den Kunden herum neu aufzubauen.

Backbase hat die branchenführende Engagement-Banking-Plattform (EBP) entwickelt, die es Banken und Kreditgenossenschaften ermöglicht, den gesamten Kundenlebenszyklus über eine einzige White-Label-Plattform abzudecken und damit ihre limitierten Insellösungen zu ersetzen.

Branchenanalysten wie Gartner, Celent, Omdia und IDC erkennen die führende Position von Backbase in seiner Kategorie kontinuierlich an. Mehr als 150 Finanzinstitute auf der ganzen Welt haben sich für die Backbase Engagement Banking Plattform entschieden – darunter Advanzia, AIB, Barclays, BNP Paribas, BRD, Lloyds Banking Group, Natwest, Navy Federal Credit Union, OTP Group, PostFinance, Raiffeisen Switzerland und Societe Generale.

Backbase ist ein privates Fintech-Unternehmen, das 2003 in Amsterdam (globaler Hauptsitz) gegründet wurde und über regionale Niederlassungen in Atlanta (amerikanischer Hauptsitz), New York, Boise, Mexiko-Stadt, Toronto, London, Cardiff, Dubai, Krakau, Mailand, Singapur (asiatischer Hauptsitz), Hyderabad und Sydney verfügt.

