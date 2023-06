Back to the roots – Weinhändler endlich wieder Zuhause:

WEiNDOTCOM – Die Adresse für gute Weine in Augsburg!

Augsburg, 13. Juni 2023. Der Weinhändler WEiNDOTCOM, ist stolz darauf, seine Rückkehr zu seinen Wurzeln im Augsburger Bärenkeller bekannt zu geben. Nach mehreren Jahren im benachbarten Neusäß, ist WEiNDOTCOM nun wieder in Augsburg zu Hause. Und bietet seinen Kunden eine größere Auswahl an Weinen als je zuvor. Der sympathische Online Weinhändler hat sich im Netz zu einer der Top Adressen für gute, bezahlbare Weine etabliert. Regional gehört der Händler bisher allerdings noch zu den Geheimtipps. Das soll sich nach dem Umzug nach Augsburg ändern. Mit mehr Platz und einem noch größeren Weinangebot will Inhaber Florian Janek das Herz seiner Heimatstadt erobern. Diverse Veranstaltungen rund um Genuss und Wein sind bereits geplant. Den Auftakt macht eine große Weinprobe mit Lagerverkauf am Samstag, den 24. Juni 2023 von 13-19 Uhr. Hierfür wird das Augsburger Lager kurzerhand zur Veranstaltungs-Location umfunktioniert. Über 35 Weine stehen in der großen Weinprobe zur Auswahl, es gibt 10% Sonderrabatt auf die über 350 lagernden Weine und Fleischsommeliere Kathi Mayer serviert Kostproben vom Grill.

„Obwohl wir in erster Linie ein Online Weinhandel sind, haben wir selbstverständlich auch irgendwo ein Zuhause. Ich bin in Augsburg geboren und aufgewachsen. Deshalb freue ich mich riesig, meinen Weinhandel mit größerem Lager und Showroom wieder nach Augsburg zu bringen. Von hier aus beliefern wir Weinliebhaber in ganz Europa mit gutem Wein und passendem Weinzubehör. Trotz der Tatsache, dass wir aktiv so gut wie keine Werbung machen, wächst unser Kundenstamm in der Region Augsburg ständig weiter an. Deswegen ist es uns eine echte Herzensangelegenheit auch lokale Präsenz zu zeigen. Nach unserem Umzug haben wir jetzt endlich genug Platz und Möglichkeiten für viele tolle Veranstaltungsformate für die Region Augsburg. Den Auftakt macht am Samstag den 24. Juni 2023 die erste große Weinprobe mit Lagerverkauf am neuen Standort. Von 13:00 bis 19:00 Uhr öffnen wir die Tore unseres Weinlagers und machen daraus gleichzeitig einen Verkaufsraum und eine interaktive Verkostungszone. Alle Weininteressierten können sich, für nur 5 EUR Korkgeld, nach Herzenslust durch die umfangreiche Auswahl der Weinprobe testen. Obendrauf packen wir nur für diesen Tag noch einen Lagerverkaufsrabatt von 10 % oben drauf. Für uns ist es an dieser Stelle besonders wichtig, dass sich wirklich jeder, nicht nur versierte Weinkenner sondern besonders auch Weinneulinge, bei uns willkommen fühlen. Keiner soll von Fachsimpelei und Weingehabe abgeschreckt werden, denn das betrachten wir nicht nur online, sondern auch offline als unsere Mission. Dafür ist aus unserer Sicht die ungezwungene Atmosphäre unseres Lagers und der gewohnt lockere WEiNDOTCOM Style wie gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Spaß dabei und den sollen unsere Gäste auch haben. Besonders freut es uns wenn wir die Chance haben, direktes Feedback von den Besuchern der Weinprobe zu bekommen. So wissen wir noch genauer was sich unsere Kunden in der Zukunft von WEiNDOTCOM wünschen.“ Erklärt mit sichtlicher Begeisterung Gründer Florian Janek.

WEiNDOTCOM die Anlaufstelle für Weinliebhaber

Der WEiNDOTCOM Weinversand ist nicht irgendein online Weinhändler. Sondern genau der richtige Ansprechpartner, wenn anspruchsvolle Weinliebhaber auf der Suche nach einer treffsicheren Empfehlung sind. Denn der 2010 gegründete Augsburger Onlineshop, steht für eine ansprechende Auswahl hochwertiger Weine für jeden Tag, immer mit dem gewissen Etwas. Das Weinsortiment umfasst deshalb eine Auswahl hochrangiger deutscher Weine. Darunter bekannte Größen wie Markus Schneider, Rings, Metzger und Winzerhof Stahl. Aber auch tolle Geheimtipps wie Bietighöfer und Chateau Schembs. Ergänzend finden sich hier auch eine große Auswahl edler österreichischer und italienischer Weine. Alle angebotenen Weine zählen zu der Qualitäts-Spitze ihres Landes, sind vielfach prämiert und mit höchsten Bewertungen ausgezeichnet und natürlich vom anspruchsvollen Team bei WEiNDOTCOM auf Herz und Nieren geprüft. Der modern gestaltete Onlineshop macht den (W)einkauf im Netz zu einem schnellen, sicheren und vor allem angenehmen Kauferlebnis. Denn hier steht in erster Linie die liebevoll verfasste Story zu jedem Wein, schöne Bilder und die Beratung in Form eines übersichtlichen Steckbriefes absolut im Vordergrund. Dazu bekommt der Kunde das wunschlos-glücklich Programm in Form diverser Zahlmöglichkeiten, Trusted Shops Käuferschutz und schnellem Versand. Denn hier ist jeder Wein sofort im Augsburger Lager verfügbar. Ein echtes Highlight bei WEiNDOTCOM ist der Service rund um Weingeschenke und Probierpakete. Denn die Augsburger Weinhändler bieten geschmackvoll zusammengestellte Wein- und Sektgeschenke für jeden Anlass an. Diese können ganz einfach online gekauft und direkt an einen Geschenkempfänger verschickt werden. Neben gutem Wein und liebevoller Weingeschenkverpackung enthält jedes Weingeschenk eine passende Grußkarte der noch eine individuelle Botschaft hinzugefügt werden kann. Ein weiterer Service sind diverse Wein Probierpakete, sortiert nach Weingütern, Themen und Anlässen.

WEiNDOTCOM als Marke

„Unser Ziel ist es WEiNDOTCOM als Online Weinhandel weiter zu etablieren und eine Lifestyle Marke für modernen Weingenuss aufzubauen. Wir sind daher ständig auf der Suche nach angesagten Spitzenweingütern und ausgefallenen guten Weinen. Besonderen Wert legen wir dabei auch immer auf Authentizität. Unsere Kunden sollen bei uns einzigartige, ehrliche und unverwechselbare Weine mit klarem Regionalbezug erhalten. Der lokale Charakter eines Weines muss immer erkennbar sein und die Handschrift des Winzers tragen. Um das sicher zu stellen arbeiten wir nur direkt und ohne Zwischenhandel mit kleinen bis mittleren Familienbetrieben im premium Segment zusammen. Die Winzer und Kellermeister dort gehören zu den Besten ihres Fachs und sorgen mit ihrem Know-how für das Salz in der Suppe. Obwohl sie meist nur unauffällig im Hintergrund agieren, sind sie für uns die eigentlichen Stars. Bei all dem Gerede um Gütesiegel, Verkostungspunkte, Bodenbeschaffenheit und Weinberglagen darf man einfach nicht vergessen, dass Wein ein Kulturgut ist und gute Weine machen ein altes Handwerk. Denn auch aus der besten Lage lässt sich ein mittelmäßiger Wein machen. Erfahrung und Tradition ist aber auch nicht alles. Heutzutage reicht das einfach nicht mehr. Wenn aber noch Talent, Kreativität, Innovationskraft und eine ordentliche Portion Humor dazu kommen, dann wird es für uns erst so richtig spannend“, so Florian Janek.

Mehr über WEiNDOTCOM Augsburg

Über WEiNDOTCOM:

Das Augsburger Unternehmen WEiNDOTCOM bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Wein Probierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Auch im Bereich Veranstaltungen sind die Augsburger ein echter Geheimtipp. Rund um Weingeschenke bietet das Team einen umfangreichen Service. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch ausgefallene Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Bietighöfer, Ca dei Frati, Groszer Wein, Hillinger, Metzger, Klumpp, Masseria Li Veli, Peth-Wetz, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl, Triebaumer und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, Pulltap und Vacu Vin. Ergänzt wird das Weinangebot durch edle Weingeschenkverpackungen, wie Flaschenbeutel, Weingeschenkkartons und Holzkisten.

Firmenkontakt

WEiNDOTCOM

Florian Janek

Zaunkönigweg 7

86156 Augsburg

+49 821 34321366



https://www.weindotcom.de/

Pressekontakt

WEiNDOTCOM

Katja Janek

Zaunkönigweg 7

86156 Augsburg

+49 821 34321366



https://www.weindotcom.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.