B2B Digital Masters Convention geht als Online-Edition in die zweite Runde

Digital is Normal

Jena, 7. Oktober 2020 – Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr rückt die B2B Digital Masters Convention (B2B DMC) 2020 erneut digitale Verbindungen zwischen Geschäftskunden und Lieferanten in den Mittelpunkt. Die zweite Auflage der Veranstaltung wird dieses Jahr in digitaler Form stattfinden und richtet an B2B-Digitalverantwortliche. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Nach nunmehr einem halben Jahr “Neue Normalität” sind Großveranstaltungen zu einer ebenso neuen Herausforderung geworden: Menschen lassen sich nur unter strengen Hygienevorschriften zusammenbringen, ein lockeres Beisammensein in angenehmer Atmosphäre ist fast unmöglich. Aus diesem Grund haben sich die Veranstalter der B2B DMC dazu entschieden, den Kanal zu wechseln: Vom Analogen ins Digitale – getreu und passend zum Motto der Konferenz “Digital is Normal”.

Die B2B DMC entspringt der Zusammenarbeit der beiden E-Commerce-Blog-Betreiber dotSource GmbH (handelskraft.de) und warenausgang.com. Gründer und Blogger Lennart A. Paul und die Experten der dotSource bündeln ihre langjährige Erfahrung, um mit der Veranstaltung eine Lücke am Konferenz-Markt zu schließen, denn B2B-Digitalverantwortliche kommen mit ihren spezifischen Fragen auf den einschlägigen Branchenevents häufig zu kurz.

Auf der B2B Digital Masters Convention geht es ausschließlich um B2B-Herausforderungen, -anwendungsfälle und Best Practices – ein Business, das online eineinhalbmal mehr Umsatz generiert als B2C. B2B-E-Commerce wächst deutlich, ist aber auch wesentlich komplexer als B2C. Umso wichtiger ist es, dass die #B2BDMC20 Branchenexperten und Praxisbeispiele zusammenführt, an denen deutlich wird, wie man die richtigen Dinge richtig macht. Teilnehmern haben daher die Gelegenheit, auf der B2B DMC anhand von Erfahrungsberichten, Praxisbeispielen und umfangreichen Netzwerk-Möglichkeiten, digitale Ansatzpunkte auszubauen. Das zweitägige Online-Event besteht aus inspirierenden Live-Webinare und bietet dabei ein breites Themenspektrum für alle Interessen.

Strategie: Hersteller, Händler und Vorreiter des B2B E-Commerce geben Einblicke in erprobte Strategien verschiedener Branchen, wie beispielsweise Industrie, Handwerk oder Elektronik.

Taktik: Um Prozesse und Beratungsleistungen, die für Kundenfokus und hervorragenden Service sorgen, vom Analogen ins Digitale zu übersetzen, braucht es die richtige Taktik und intelligente Systeme.

Best Practice: B2B-Onlineshops, Corporate Start-ups, Marktplätze – So unterschiedlich wie die Geschäftsmodelle von Händlern und Herstellern sind auch die Möglichkeiten der Umsetzung digitaler Strategien. Die Speaker der B2B DMC zeigen, was Ihr Business erfolgreich macht.

Die Veranstaltung findet am 10. und 11. November 2020 statt und lädt all diejenigen ein, die in irgendeiner Form in Kundenbeziehungen mit B2B-Herstellern, -Marken oder -Händlern stehen. Die Teilnahme an der diesjährigen B2B DMC ist kostenfrei. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Webseite: www.b2b-dmc.de

dotSource, das sind über 300 Digital Natives mit einer Mission: Kundenbeziehungen digital zu gestalten. Unsere Arbeit entspringt der Verbindung von Mensch, Raum und Technologie. Seit 2006 unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digitalmarketing und künstliche Intelligenz: Unsere Lösungen sind nutzerorientiert und emotional, gezielt und intelligent. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, deren spezielle Anforderungen und Bedürfnisse ab der ersten Idee einfließen. Von der Strategieberatung und Systemauswahl über Branding, Konzeption, UX-Design und Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud – gemeinsam entwickeln und realisieren wir skalierbare Digitalprodukte. Dabei setzen wir auf New Work und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Unserer Kompetenz vertrauen Unternehmen wie Esprit, EMP, BayWa, Axel Springer, hagebau, C.H.Beck, Würth und STABILO.

Kontakt

dotSource GmbH

Luisa Woik

Goethestraße 1

07743 Jena

+4936417979033

pr@dotsource.de

http://www.dotsource.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.